Есть несколько простых и "постоянных" решений, которые спасут ваше жилье от конденсата.

Конденсат на окнах для многих людей является привычным явлением в холодные месяцы. Когда теплый воздух попадает на холодную поверхность стекла, образуются капельки воды. Это приводит к значительной влажности и даже плесени в помещении.

Как пишет Ехргеѕѕ, почти 60% арендованных частных домов имеют проблемы с плесенью и влажностью, устранение которых может быть дорогим и вредным для здоровья человека.

Однако эксперты QFort предложили несколько простых, "постоянных" решений для устранения конденсата.

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Вентиляция помещения

Одним из самых простых и эффективных способов навсегда избавиться от конденсата является проветривание комнат в вашем доме.

"Независимо от времени года не забывайте проветривать комнаты по крайней мере дважды в день по 10-15 минут", - советуют эксперты.

Мытье окон в холодную погоду

Еще одним фактором, который следует учитывать, является очистка и уход за окнами, особенно в холодную погоду.

"Мы предлагаем вам регулярно очищать внешнюю поверхность окон специальным самодельным раствором для мытья окон или горячей водой с белым уксусом", - отмечают специалисты.

Кроме того, можно наносить специальные растворы против конденсата на поверхности, которые ему подвержены.

Регулирование влажности в помещении

Чтобы "навсегда уменьшить и даже устранить конденат" в доме, очень важно уменьшить количество водяного пара в воздухе. Относительная влажность в комнатах должна быть в диапазоне от 30 до 50 процентов.

Хорошим вариантом является приобретение осушителя воздуха. Воду, которую соберет устройство, можно выливать или использовать для полива растений. Хотя осушители могут создают определенный шум, подобный громкому холодильнику, их эффективность в удалении влаги из воздуха радует.

Если у вас ограниченный бюджет, то можно приобрести вместо электронных устройств более дешевые альтернативы, которые размещают на подоконнике.

Выбирайте окна с теплоизоляцией

Также отличным вариантом будет выбрать окна с прекрасными теплоизоляционными свойствами. Они предназначены для сохранения тепла в доме в холодные месяцы и предотвращения парникового эффекта в теплые периоды. Однако при определенных условиях даже эти типы окон могут привести к образованию конденсата.

Это зависит от таких факторов, как местоположение и другие нюансы.

Ранее УНИАН рассказал о лучших растениях-осушителях воздуха.

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