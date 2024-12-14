Есть ряд растений, которые не только украсят ваши окна, но и помогут с излишней влагой.

Холодное утро может привести к образованию конденсата на окнах, что через небольшой промежуток времени превратится в плесень на ваших стенах.

Крис Боннетт из GardeningExpress.co.uk рассказал, какие растения могут помочь предотвратить образование конденсата и плесени в вашем доме.

"Конденсат - это проблема, с которой многие домохозяйства сталкиваются зимой. Хорошая новость заключается в том, что есть способы контролировать это и предотвращать образование конденсата. Если ваши окна особенно запотевшие, это означает, что вам нужно снизить уровень влаги в вашем доме, и растения могут помочь в этом", - пояснил он.

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По словам Боннетта, спатифиллум впитывает влагу через листья и отправляет ее дальше к корням. Еще одно комнатное растение, которое борется с образованием конденсата, - английский плющ. Он эффективен в борьбе против плесени и других вредных веществ.

Пальмы также являются отличным выбором для контроля влажности и борьбы с плесенью. В частности, можно выбрать пальмы арека, бамбуковые пальмы, женские пальмы, карликовые финиковые пальмы и тростниковые пальмы.

"Бостонский папоротник процветает во влажном климате и естественным образом поглощает влагу воздуха и сбалансирует уровень влажности в вашем доме. Все, что ему нужно, чтобы выжить под непрямым солнечным светом и регулярным поливом", - говорит эксперт.

Растение, известное как тещин язык" известно своей адаптивностью и может помочь с плесенью. Убрать лишнюю влагу могут и орхидеи. Они впитывают из окружающего воздуха всю влагу и питательные вещества благодаря своим корням.

Ранее УНИАН рассказывал, как избавиться от плесени и конденсата, которые уже оккупировали ваш дом.

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