Каждый из этих чаев имеет свои преимущества для здоровья.

Чай является вторым по популярности напитком в мире после воды, по данным Бюро переписи населения США. При этом черный чай является наиболее популярным, составляя примерно 84% всего потребляемого чая в США, зеленый чай идет следующим, составляя примерно 15%. Элизабет Шоу, всемирно известный эксперт по вопросам питания и автор кулинарных книг, в своем материале для издания Eat This Not That проанализировала преимущества и недостатки этих двух видов чая с целью определить, какой из них полезнее.

Происхождение: в чем разница?

И черный, и зеленый чай получают из растения Camellia sinensis, но различаются методами обработки. Для черного чая листья полностью окисляются и ферментируются для получения отчетливого, крепкого вкуса.

Зеленый чай также производится из листьев растения Camellia sinensis, но для него используются молодые, неферментированные листья. В отличие от черного чая, листья быстро подвергаются тепловой обработке, не подвергаясь окислению.

Польза для здоровья и уровень кофеина

Черный и зеленый чай оба содержат антиоксиданты и другие важные фитонутриенты. Они оба практически не содержат калорий и содержат сопоставимое количество кофеина – 26 милиграмов в чашке черного чая и 29 милиграмов в чашке зеленого.

Десятилетия исследований показали, что фитонутриенты как в черном, так и в зеленом чае могут поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы и обмен веществ. Более поздние исследования показывают, что эти чаи также могут обладать потенциальными преимуществами для лечения старения, диабета и рака благодаря катехинам и теафлавинам, которые являются мощными фитонутриентами, содержащимися в обоих типах чая.

Уникальные преимущества черного чая

Контроль веса

Исследование 2016 года показало, что полифенолы черного чая могут быть более эффективными, чем полифенолы зеленого чая, для похудения. Однако большая часть этого исследования проводилась с использованием животных моделей, что означает, что их нельзя полностью экстраполировать на людей.

Противовоспалительное и диабетическое действие

Обзор 2019 года, опубликованный в International Journal of Health Sciences, отмечает противовоспалительные свойства черного чая и поддержку в лечении диабета. Хотя зеленый чай также обладает противовоспалительным действием, черный чай содержит более высокие уровни теафлавинов, которые могут обеспечить еще более сильную антиоксидантную защиту.

Уникальные преимущества зеленого чая - профилактика от рака

Исследование 2020 года, опубликованное в International Journal of Molecular Sciences, обнаружило, что катехины зеленого чая нейтрализуют свободные радикалы азота и кислорода, уменьшая воспаление и вызывая гибель раковых клеток, не влияя на здоровые клетки. Эффект обнаружен в области рака предстательной железы, поджелудочной железы, молочной железы и желудка. Хотя зеленый чай не может заменить фармакологическое лечение, такое как химиотерапия, его включение в качестве вспомогательной терапии может поддержать концепцию "пища как лекарство" в профилактике и лечении заболеваний.

Черный чай против зеленого чая: какой из них полезнее?

Хотя может показаться, что зеленый чай больше попадает в заголовки новостей о его пользе для здоровья, десятилетия исследований показали, что черный чай дает значительные преимущества. Самое главное, что следует отметить, — это то, что оба чая обладают полезными свойствами и легко вписываются в сбалансированную здоровую диету.

Ранее мы рассказывали, какой вид чая, по мнению диетологов, лучше всего поддерживает здоровье мозга.

