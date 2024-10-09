Этот чай можно заваривать горячим или холодным для улучшения здоровья мозга.

Поддержание оптимального здоровья мозга важнее всего, поскольку он отвечает за каждую мысль, эмоцию и действие, что делает его благополучие решающим для общего состояния.

В то время как многие люди сосредотачиваются на упражнениях и питании для физического здоровья, мозг также требует пристального внимания и заботы. Чай может оказывать значительное влияние на здоровье мозга, пишет Eatingwell.

Лучший чай для здоровья мозга

Многие сорта чая улучшают показатели здоровья мозга, но зеленый чай - явный победитель.

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Он содержит полифенолы, которые могут поддерживать рабочую и долговременную память, особенно у людей среднего и пожилого возраста, сказала диетолог Колин Высоцки.

"Флавоноиды зеленого чая помогают расти новым клеткам мозга, сохраняя здоровье существующих клеток мозга и способствуя притоку крови к той части мозга, которая питает наш центр эмоциональной регуляции", - рассказала диетолог Мэгги Мун.

Зеленый чай также может улучшать настроение, проявляя антидепрессантные и противотревожные свойства.

Другие новости о здоровье мозга

Если вы хотите получить максимальную пользу для здоровья мозга, хорошей идеей будет взглянуть на свой рацион в целом. Морепродукты, особенно жирная рыба, такая как лосось, скумбрия и сардины, содержат впечатляющее количество жирных кислот омега-3. Эти питательные вещества связаны с улучшением познавательных способностей у людей.

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