Напиток может помочь восстановить баланс бактерий в кишечнике.

Некоторые продукты и напитки могут повысить риск проблем с пищеварением и вздутием живота - в частности, фасоль и газировка. Другие же имеют противоположный эффект. Об этом говорится в материале Parade.

"Вздутие живота - это один из способов, которым наше тело и пищеварительная система сообщают, что что-то не так. Если мы это поймем, мы сможем принять необходимые меры, чтобы найти первопричину проблемы или изменить диету для поддержания метаболической системы", - говорит доктор Индгира Гиссаерт, врач общей практики, диетолог и эксперт по интегративной медицине.

По ее словам, нет волшебных продуктов или напитков, которые уменьшают вздутие живота, особенно если у вас есть серьезное заболевание. Однако некоторые могут помочь.

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"Зеленый чай состоит из большого количества аминокислот, полифенолов, углеводов и клетчатки. Антиоксиданты помогают уменьшить воспаление в кишечнике, тогда как полифенолы помогают действовать как пребиотик или "пища" для кишечных бактерий.Кроме того, катехины могут помочь кишечной микробиоте создать лучшую кишечную среду, чтобы помочь справиться со вздутием живота в будущем", - говорит Сара Логан, зарегистрированный диетолог в Fay Nutrition.

По ее словам, эта композиция может помочь восстановить баланс бактерий в кишечнике, что делает его "напитком для обезболивания":

"Антиоксиданты помогают уменьшить воспаление в кишечнике, тогда как полифенолы помогают действовать как пребиотик или "пища" для кишечных бактерий".

В то же время диетолог из Dietitian Insights Киран Кэмпбелл советует помнить, что зеленый чай часто содержит кофеин, поэтому стоит быть осторожным в отношении потребления этого напитка ежедневно.

"Безопасно пить до 10 чашек зелёного чая ежедневно, если у вас нет никаких медицинских причин для дальнейшего ограничения кофеина", - говорит Кэмпбелл.

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