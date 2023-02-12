В день Дарвина рассказываем биографию выдающегося биолога и интересные факты про ученого.

12 февраля отмечается день рождения всемирно известного английского ученого Чарльза Дарвина. Разработанная им теория эволюция навсегда изменила представление людей о мире. Чтобы почтить ценнейший вклад Дарвина в мировую науку, дата 12 февраля учреждена как День Дарвина.

Чарльз Дарвин - краткая биография

Дарвин родился в 1809 году в состоятельной семье ученых и рано лишился матери. Отец отправил 8-летнего Чарльза в пансион. Там мальчик проявил интерес к природе. Вместо учебы он начал коллекционировать бабочки и минералы, а также увлекся охотой и химией. К учебе Чарльз интереса не проявлял и получил плохой аттестат.

В 1825 Дарвин поступил в Эдинбургский университет на врача. Но и там ему не были интересны лекции, а хирургию он совсем возненавидел. Будучи студентом, Чарльз проявил интерес к анатомии морских беспозвоночных и сделал свои первые научные открытия.

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В 1828 году Дарвин забросил Эдинбургский университет и поступил в Кембридж, но и там был не самым прилежным учеником. Его новым увлечением стало коллекционирование жуков. Он познакомился с известными в Англии натуралистами.

В 1831 году, по окончании университета, Дарвин в качестве натуралиста отправился в кругосветное путешествие до 1836 года. Он внимательно записывал все наблюдения за 5 лет путешествия, пополнил коллекцию животных и описал несколько малоизвестных беспозвоночных.

Во время путешествия по разным континентам Дарвин наблюдал за различиями и схожими чертами у разных видов животных. Все это он описал в своей первой книге "Записки натуралиста". А в 1842 году написал первый очерк о происхождении видов, в котором размышлял о естественном отборе и о происхождении современных видов животных от более ранних.

В 1868 году Дарвин опубликовал свой второй труд на тему эволюции, в котором привел примеры эволюции животных. В 1871 году создал самый важный труд своей жизни - "Происхождение человека и половой отбор", где впервые в мировой истории привел аргументы о происхождении человека от обезьяноподобных предков.

Дарвин был женат на своей двоюродной сестре и имел 10 детей, из которых трое умерли в детстве. Сам Дарвин умер в 1882 году в возрасте 73 года.

Интересные факты про Чарльза Дарвина

В детстве и в юности Дарвин был убежденным христианином и хотел стать теологом. Но кругосветное путешествие и наблюдение за морскими животными вызвало в нем сомнения в истинности религии. Дарвин совсем разочаровался в религии, когда его дети умерли в раннем детстве.

Выжившие дети Дарвина были очень слабыми и часто болели. Ученый объяснял это родственными связями со своей женой. На основе своих размышлений он написал несколько трудов об опасности близкородственных связей.

В честь Дарвина были названы несколько видов животных, а также гора, австралийский город и кратеры на Марсе и на Луне.

Дарвину очень пригодилась для исследований поездка в Галапагосские острова, где обитают уникальные виды животных. Именно наблюдение за местной фауной натолкнула Дарвина на мысль об эволюционном происхождении видов.

В интернете существует премия Дарвина, которую присуждают людям, которые умерли или стали бесплодными очень глупым способом. Суть премии в том, что награждаемый не передал дальше свои гены и тем самым улучшил генофонд.

Теория эволюции Дарвина получила широкую известность ещё при жизни ученого, и стала почти общепризнанной в научных кругах. Хотя обычные люди очень не хотели признавать свою связь с обезьянами.

Сформированная Дарвином теория эволюции не стала окончательной, а неоднократно дорабатывалась и критиковалась в будущем. Современная признанная учеными концепция называется "синетическая теория эволюции".

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