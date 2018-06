В китайских соцсетях запретили писать про Винни-Пуха

В китайских социальных сетях начали блокировать посты с упоминанием Винни-Пуха, пишет Financial Times.

По информации издания, записи стали пропадать из сервиса Sinai Weibo, который называют "китайским твиттером", а также из переписки в мессенджере WeChat.

Официальных объяснений не последовало, но предполагается, что это связано с распространившимися в последние годы по соцсетям сравнениями медвежонка с китайским лидером Си Цзиньпином.

A bear, however hard he tries, Falls foul of Chinese censors' eyes https://t.co/ToOCHHZT7Ipic.twitter.com/8H9ITqIc1M