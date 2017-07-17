В китайских соцсетях запретили писать про Винни-Пуха

10:29, 17 июля 2017
Курьёзы
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Предполагается, что это связано с распространившимися в последние годы по соцсетям сравнениями медвежонка с китайским лидером Си Цзиньпином.

Попытки написать по-китайски

В китайских социальных сетях начали блокировать посты с упоминанием Винни-Пуха, пишет Financial Times.

По информации издания, записи стали пропадать из сервиса Sinai Weibo, который называют "китайским твиттером", а также из переписки в мессенджере WeChat.

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Официальных объяснений не последовало, но предполагается, что это связано с распространившимися в последние годы по соцсетям сравнениями медвежонка с китайским лидером Си Цзиньпином.

Сейчас попытки написать по-китайски "Винни-Пух" в соцсети Weibo заканчиваются появлением предупреждения "незаконный контент". Хотя, как пишет газета, некоторые пользователи умудряются обходить этот запрет.

Как сообщал УНИАН, на сайтах CNN ужесточили контроль за публикацией материалов о России.

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Теги: #Винни Пух#цензура в Китае