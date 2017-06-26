На сайтах CNN ужесточили контроль за публикацией материалов о России

Телеканал CNN заявил, что ужесточает правила публикации материалов о России из-за опубликованной ранее статьи о якобы интересе комитета по разведке конгресса США к обстоятельствам встречи в январе 2017 года на экономическом форуме в Давосе советника президента Дональда Трампа Энтони Скарамуччи и директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, сообщает 112.ua со ссылкой на BuzzFeed.

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Согласно информации, в субботу, 24 июня, исполнительный редактор подразделения CNN Money Ричард Барбьери разослал сотрудникам канала электронное письмо, в котором потребовал присылать ему для проверки любые материалы о России.

"Никто больше не будет публиковать никакой контент, связанный с Россией, не получив от меня согласие", - написал он в письме.

Отмечается, что новые правила касаются не только CNN Money, а и всех онлайн-подразделений.

Издание также отмечает, что 22 июня CNN разместил статью, в которой источник в демократической партии утверждал об интересе комитета по разведке конгресса США к обстоятельствам встречи в январе 2017 года на экономическом форуме в Давосе советника президента Дональда Трампа Энтони Скарамуччи и директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

Позднее материал удалили, а телеканал извинился перед Скарамуччи. Советник Трампа извинения принял.

Между тем, как сообщал УНИАН, в Кремле уже согласны "на ту форму встречи" Путина с Трампом, которая "удобна для американцев".