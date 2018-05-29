В Google-переводчике нашли скрытое оскорбление людей, верящих в плоскую Землю

При переводе фразы "Я плосковер" с английского на французский переводчик выдает "Я сумасшедший".

Пользователи сервиса Google Translate нашли в переводчике скрытое оскорбление плосковеров - людей, которые верят, что Земля плоская.

Интересный факт заметил пользователь Reddit под ником Orange-Crocs.

Выяснилось, что при переводе фразы "Я плосковер" (I'm a flat earther - англ.) с английского на французский переводчик выдает "Я сумасшедший" (Je suis un fou - фр.).

В комментариях пользователи отмечают, что забавные фразы получаются и при переводе на другие языки. Так при переводе на итальянский "Я плосковер" превращается в "Я блюдо"; на арабский - "Я плоское ухо"; на айзербайджанский - "Я настоящий грабитель", а на языке лао фраза превращается в "Я уникален на полу".

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