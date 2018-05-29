В Google-переводчике нашли скрытое оскорбление людей, верящих в плоскую Землю
16:50, 29 мая 2018Курьёзы
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При переводе фразы "Я плосковер" с английского на французский переводчик выдает "Я сумасшедший".
Иллюстрация / REUTERS
Пользователи сервиса Google Translate нашли в переводчике скрытое оскорбление плосковеров - людей, которые верят, что Земля плоская.
Интересный факт заметил пользователь Reddit под ником Orange-Crocs.
Выяснилось, что при переводе фразы "Я плосковер" (I'm a flat earther - англ.) с английского на французский переводчик выдает "Я сумасшедший" (Je suis un fou - фр.).
Google переводит фразу "Я плосковер" с английского на французский как "Я сумасшедший" / скриншот Reddit @Orange-Crocs
В комментариях пользователи отмечают, что забавные фразы получаются и при переводе на другие языки. Так при переводе на итальянский "Я плосковер" превращается в "Я блюдо"; на арабский - "Я плоское ухо"; на айзербайджанский - "Я настоящий грабитель", а на языке лао фраза превращается в "Я уникален на полу".
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