Юные таланты: узнайте о самых молодых драмерах в мире

Ритм в крови, палочки в руках и невероятная энергия - даже у самых юных музыкантов барабаны звучат так, будто они рождены для сцены. В мире есть дети, которые еще не научились писать, но уже поражают сложными ритмическими партиями. Они покоряют соцсети, удивляют профессионалов и доказывают: талант не имеет возраста. В этой статье мы расскажем о самых молодых драмерах, которые уже стали звездами и заставляют весь мир слушать их ритм.

Главным медиапартнером фестиваля стал телеканал ПЛЮСПЛЮС.

Кирилл Корзун

Талантливый украинский барабанщик, который начал играть на ударных инструментах в 4 года, а в 12 уже стал победителем шоу "Украина невероятных людей" на телеканале ТЕТ.

В финале программы Кирилл Корзун исполнил саундтрек к песне "Маяк", синглу The Hardkiss. Солистка рок-группы и ведущая шоу "Украина невероятных людей", Юлия Санина, была поражена игрой парня, поэтому предложила ему исполнить песню в дуэте прямо во время эфира. После Кирилл получил массу хороших отзывов от Дмитрия Монатика и Надежды Дорофеевой, а также предложение выступить на первом сольном концерте KOLA.

Сейчас парню 13, он продолжает выступать и убежден, что возможно все, если ты этого действительно хочешь.

Джулиан Павоне

Драмер, аранжировщик и продюсер, который в 4-летнем возрасте попал в Книгу рекордов Гиннеса как "Самый молодой профессиональный барабанщик". По словам родителей, его тяга к музыке проявилась еще до рождения: когда к животу матери прислоняли наушники с песней Strawberry Fields Forever группы The Beatles, мальчик активно двигался. Уже в 3 месяца, сидя на коленях у отца, он начал отбивать ритмы на барабанах.

На протяжении карьеры Джулиан выступал с известными драмерами, в том числе с Омаром Хакимом, участвовал в юбилейном шоу музыкального колледжа Беркли и записи проекта Berklee's Snarky Puppy Ensemble, неоднократно появлялся в американских телевизионных программах.

Сейчас 20-летний Джулиан Павоне учится в Музыкальном колледже Беркли, занимается продюсированием и дает концерты в Бостоне и Нью-Йорке.

Йойока Сома (YOYOKA)

Ударница-вундеркинд из Японии, которая начала свой музыкальный путь еще в годовалом возрасте. В 4 года девочка впервые выступила вживую, а в 5 лет создала собственную группу. Когда Йойоке было 8, ее кавер на песню Good Times Bad Times (Led Zeppelin) получил популярность в интернете.

С тех пор YOYOKA стала настоящей сенсацией: дважды появлялась в американском телешоу Эллен Дедженерес, вошла в список "Топ-500 барабанщиков мира" по версии Drummerworld и стала самой молодой в рейтинге "100 японцев, которых уважает мир" по версии Newsweek Japan.

YOYOKA подписала контракты с производителями музыкальных инструментов и аксессуаров Pearl, Zildjian, VIC FIRTH и участвовала в рекламных кампаниях Nike, Moncler, Google и UNIQLO. Также она записала 18 треков для серии видеоигр Final Fantasy Pixel Remaster, а в 2024 году выпустила дебютный альбом For Teen, созданный в сотрудничестве с певцом Narada Michael Walden и музыкантами Jamiroquai и Marco.

Сиддхартх Нагараджан

Драмер, который впервые выступил перед публикой в 2 года и стал самым молодым барабанщиком Индии. Рожденный в семье музыкантов, Сиддхартх начал карьеру под руководством легендарного Шри Сивамани и уже в 3 года гастролировал по стране. Когда мальчику было 8, National Geographic включил его в список семи гениев для сериала "Мой блестящий мозг". В 11 лет он представлял Индию на детском фестивале в Малайзии, а в 14 был приглашен в качестве музыканта на празднование Дня рождения бывшего президента страны Дж. Абдула Калама.

Кроме сольной карьеры, Сиддхартх сотрудничал с ведущими индийскими музыкантами, проводил мастер-классы, дважды выступал как спикер TEDx, а также получил докторскую степень от World Records University. Сейчас парню 27 лет, он продолжает развивать свое мастерство.

Джастин Эндрю Уилсон (BabyBoyDrummer)

Парень, который впервые взял в руки барабанные палочки в 18 месяцев и стал самым молодым барабанщиком на платформе Drumeo. Родители-музыканты с раннего детства поощряли Джастина к творчеству и показывали ему видео с детьми, которые играют на музыкальных инструментах. Больше всего восхищать видео с барабанами.

Заметив любопытство сына, родители создали для Джастина YouTube-плейлист с видео юных драммеров. Мальчик начал воспроизводить увиденное, играя вместе с отцом в студии. Уже в 4 года он продемонстрировал свой талант на Шоу Эллен Дедженерес, где исполнил Fly Away Ленни Кравица.

Со временем семья начала создавать онлайн-уроки игры на барабанах для детей - Drum Hub for Kids, направленные на то, чтобы сделать музыку увлечением, а не обязанностью. Обучение состоит из 2 направлений: Parent Hub, где объясняют подходы к обучению для родителей, и Kid Hub, где сам Джастин делится опытом и приглашает детей играть вместе с ним. Уже 10-летний BabyBoyDrummer продолжает развивать музыкальную карьеру, выступать и вдохновлять других юных барабанщиков.

Сенри Кавагучи

Японская джазовая и фьюжн-барабанщица, которая начала играть на ударных инструментах в 5 лет, а в 13 уже вошла в уже упомянутый список Drummerworld как одна из 500 лучших ударников мира.

В 2011 году Сэнри совершила свою первую международную поездку, в которой представила производителя барабанных установок и инструментов Yamaha Drums на выставке в США, а также выступила на фестивале в Китае. В 2013-2014 годах выпустила два сольных альбома - A la Mode и Buena Vista. В дальнейшем девушка гастролировала, участвовала в международных фестивалях и выступала с легендарными драммерами Филиппом Сессом, Дэйвом Уэклом, Стивом Хэдом и Акирой Джимбо.

После окончания университета Кавагучи продолжила активную карьеру: в 2021 году возглавляла выступление Senri's Seven на церемонии закрытия One Young World Munich и создала группу The Jazz Avengers, которая в 2023 году анонсировала дебютный альбом и мировой тур. Сегодня 28-летняя Сенри Кавагучи считается одной из самых ярких молодых барабанщиц современности.

Кстати, многие всемирно известные драммеры начали музыкальную карьеру в юном возрасте. Среди них Мэтт Гарстка, Джимми Чемберлен, Дэнни Кэри, Стивен Перкинс, JD Beck, Дэйв Грол и уже упоминавшийся Омар Хаким.

Увидеть выступления современных юных украинских барабанщиков зрители смогут на Международном конкурсе-фестивале Drum Island Fest 2025, который состоится 4-6 апреля в Киевском культурном кластере "Краков". Недавно закончился прием заявок на участие в фестивале, поэтому желаем участникам успешных выступлений, а всех желающих приглашаем посетить увлекательное событие, окунуться в бешеные ритмы и насладиться выступлениями топовых украинских драммеров и гостей из других стран.