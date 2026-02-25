В марте на телеканале '2+2' стартует новый сезон проекта 'Затерянный мир'

Премьерные выпуски будут выходить каждое воскресенье.

С 1 марта информационно-развлекательный проект "Затерянный мир" возвращается в эфир телеканала "2+2". Неизменные ведущие Максим Сухенко и Геннадий Попенко каждое воскресенье в 11:45 будут погружать зрителей в водоворот открытий и загадок, феноменов на грани науки, истории, психологии и мистики.

В свежих выпусках расскажут о том, что монстры из легенд реальны, о том, как дороги влияют на наши судьбы, как зумеры создают прорывные технологии, почему театр становится действенной психотерапией и как обычные вещи программируют наши эмоции. Программа также будет исследовать "цифровую любовь" и трансформацию человеческих отношений под влиянием технологий.

"Новый сезон "Затерянного мира" – это не просто продолжение. Это попытка ответить на те вопросы, которые люди задают чаще всего. Можем ли мы понять язык животных? Был ли Великий потоп – и если да, то где его следы? Почему люди на всех континентах строят пирамиды? Мы сосредоточились на поиске ответов вместе с украинскими учеными, первооткрывателями и ведущими мировыми экспертами. Каждая серия – это новое исследование. Мы покажем уникальные подводные съемки затопленных городов в Черном море, как украинские ученые учатся общаться с китами. Разберемся с легендами о драконах, которые, как оказывается, могут иметь свои корни в украинских Карпатах. Расскажем о крупнейшем в Европе захоронении мамонтов и шерстистых носорогов, которое находится в центральной Украине. И это лишь часть открытий", – отмечает продюсер и ведущий проекта Максим Сухенко.

Среди ключевых тем сезона: исследование НЛО, подземные цивилизации и загадочная жизнь грибов; вызовы цифровизации и риски тотальной цифровой диктатуры; рассказы о героях, которые борются за нашу свободу, и трансформации общества в реалиях войны.

Отдельное внимание авторы уделят украинскому контексту: тайнам нашего языка, взгляду на интимную культуру, а также глобальным урбанистическим процессам – от развития мирового метрополитена до появления феномена "домов-крепостей".

"В новом сезоне мы будем исследовать глубокие и актуальные темы, которые действительно волнуют общество и заставляют задуматься. В одной из программ будем говорить о вещах, которые вдохновляют человека. Ведь они обладают собственной энергетикой, формируют наш мир, помогают выражать себя, чувствовать себя увереннее и комфортнее, а от этого часто зависит и качество жизни. Я также поделюсь личной историей, расскажу о вещи, которую всегда ношу с собой как талисман. Впервые расскажу о своем отце-резчике и о том, какое значение его работы имеют для нашей семьи. Кроме того, мы попробуем разгадать феномен так называемой "магии театра": как сцена способна влиять на человека, менять его эмоции и даже жизнь. Будет очень интересно", – добавляет ведущий Геннадий Попенко.

Откроет сезон 1 марта в 11:45 выпуск "Затерянный мир. Ключ к планете", посвященный революционным научным открытиям в общении с природой. Зрители увидят, как с помощью искусственного интеллекта и биоакустики ученые расшифровывают сложную систему сигналов китов и пытаются найти общий язык с другими видами. Авторы расскажут, почему цивилизация утратила способность слышать "язык" леса или океана, который передается через вибрации и энергетические поля, и как наши предки умели предсказывать катаклизмы, просто "читая" знаки Земли.

Не пропустите 1 марта в 11:45 на телеканале 2+2 премьерный выпуск "Затерянный мир. Ключ к планете".

