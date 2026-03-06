Премьера сериала 'Сокровища' - эксклюзивно на Киевстар ТВ

Это новый проект от создателей сериалов "Реванш" и "Обратное направление".

Эксклюзивная онлайн-премьера сериала "Сокровища" – напряженного детектива о любви, семейных тайнах и секретах прошлого. Все серии появятся эксклюзивно на платформе Киевстар ТВ уже 9 марта – за неделю до телевизионной премьеры.

"Сокровища" – новый проект от создателей сериалов "Реванш" и "Обратное направление", который сочетает атмосферу камерного детектива с эмоциональной семейной драмой. В центре истории – Вера (Анастасия Иванюк), которая после непростых жизненных событий возвращается в родной город, надеясь начать все с нуля и отстоять родительский дом. Однако вместе с домом в ее жизнь возвращается и прошлое – с нераскрытыми семейными секретами и вопросами, на которые годами не было ответов.

Параллельно в город приедет капитан полиции Богдан (Евгений Лисничий), работающий под прикрытием. Его миссия – выяснить правду о гибели отца и разоблачить тех, кто много лет скрывал истину. Знакомство с Верой становится для обоих началом опасного пути, где чувства переплетаются с расследованием, а легенда о загадочном сокровище времен Второй мировой войны может перевернуть их судьбы. Но чем ближе герои подходят к разгадке, тем выше оказывается цена правды.

Видео дня

Сериал точно заинтересует зрителей, которые любят интригу, постепенное раскрытие тайн и истории, где романтическая линия органично переплетается с опасным расследованием.

Смотрите сериал "Сокровища" – с 9 марта эксклюзивно на платформе Киевстар ТВ.

Открывайте Киевстар ТВ на: SMART TV, смартфоне, SMART TV приставке, Xbox, планшете или откройте по ссылке веб-версию в браузере.

Платформа доступна для всех мобильных операторов и интернет-провайдеров – для просмотра достаточно авторизоваться по собственному номеру телефона.

Следите за новинками и премьерами в Telegram-канале "Кино для ТВ".

Справка:

Киевстар ТВ – совместный проект Киевстар и 1+1 media, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямых эфиров и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Платформа содержит более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Дополнительная информация: tv.kyivstar.ua