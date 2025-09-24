Magic Brothers отправляются во всеукраинский тур с шоу 'ДивоVision 2': даты выступлений

На этот раз подготовлена совершенно новая программа.

После ошеломляющего успеха первой части шоу, собравшего аншлаги по всей Украине, братья-иллюзионисты Артур и Дмитрий Томашевские (Magic Brothers) отправляются в большой гастрольный тур с новой программой. "ДивоVision 2" - это феерическое шоу, которое стирает грань между реальностью и фантазией, погружая зрителей в мир, где возможно все.

На этот раз Артур и Дмитрий подготовили совершенно новую программу, сочетающую классические иллюзии с современными технологиями, цирковыми номерами и зрелищными спецэффектами. На сцене оживут карты, которые летают в воздухе, предметы будут исчезать и появляться снова, а главное - зрители почувствуют, что чудо возможно на расстоянии вытянутой руки.

"ДивоVision 2" - это не просто шоу, а эмоциональное путешествие в мир фантазии, где магия переплетается с юмором, а зрелищные трюки с моментами, которые захватывают с первых секунд. Яркие костюмы, современное световое и звуковое оформление и неожиданные постановки создадут для каждого зрителя ощущение чуда.

Гастрольный тур "ДивоVision 2"

27.09 - Одесса

28.09 - Николаев

30.09 - Ровно

01.10 - Луцк

02.10 - Львов

03.10 - Тернополь

04.10 - Ивано-Франковск

05.10 - Черновцы

06.10 - Хмельницкий

07.10 - Житомир

11.10 - Чернигов

12.10 - Полтава

18.10 - Черкассы

27.10 - Винница

Билеты: https://master-show.com/tour/ilyuzion-shou-vid-magic-brothers-dyvovision/

