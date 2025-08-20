'Когда ты выйдешь замуж?': самый кассовый украинский фильм этого года теперь на телевидении

Главные роли в легкой комедии исполнили звезды украинского кино: Тарас Цимбалюк, Антонина Хижняк, Наталка Денисенко и Павел Текучев.

Телеканал ТЕТ готовит особую телепремьеру ленты, покорившей сердца миллионов. Украинскую романтическую комедию "Когда ты выйдешь замуж?" впервые покажут на телевидении 5 сентября, в 20:00.

Сюжет ленты разворачивается вокруг талантливой искусствоведа Ксении, которая прекрасно разбирается в живописи, но совершенно не разбирается в мужчинах. Ее долгожданная свадьба рушится из-за измены жениха, и единственный выход из депрессии предлагает близкая подруга - авантюрное путешествие в солнечную Хорватию. В отпуске их ждут курортные интриги, романтические приключения и даже опасные криминальные гонки.

Главные роли в легкой комедии исполнили звезды украинского кино: Тарас Цимбалюк, Антонина Хижняк, Наталка Денисенко и Павел Текучев. Режиссер ленты - Алекс Комаровский, генеральные продюсеры - Андрей Ногин и Алексей Лимаренко, креативный со-продюсер - Владимир Остапчук. Поскольку фильм создан студией UnitedContentHUB в сотрудничестве с кинокомпаниями Хорватии, Словакии и Латвии, к ним присоединились хорватские знаменитости: актер Домагой Янкович и певица Лидия Бачич. Такой симбиоз подарил ленте яркие эмоции, харизму и искреннюю романтику.

"Эта комедия - эмоциональная, искренняя, полна приключений, романтики и даже экшена. Она создана для того, чтобы зрители на два часа могли забыть о проблемах и почувствовать теплые, светлые эмоции. И я уверена, что именно такой будет реакция людей - им станет легче на душе, а самое главное - они поймут: украинское кино способно быть конкурентоспособным не только на европейском, но и на мировом уровне", - поделилась Наталья Денисенко в интервью для ТСН.

Звездный каст проекта интригует заявлениями о съемках второй части комедии. И пока зрители ждут продолжения одного из самых успешных украинских фильмов, влюбляйтесь в авантюрный кинохит еще сильнее 5 сентября, в 20:00 на телеканале ТЕТ.

