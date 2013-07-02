Быть или не быть конституционному референдуму?

- Ты помнишь, что ты в комиссии? – поинтересовался на днях у одного моего товарища один его партийный товарищ. Речь шла о местной избирательной комиссии.

- Ну, помню, а что?

- Так референдум же осенью…

А тут как раз и тема подоспела. Конституционная ассамблея при президенте выдала на-гора концепцию внесения изменений в Конституцию и обещала к осени разродиться «покращенным» вариантом Основного Закона. А министр юстиции Лавринович на пресс-конференции застращал журналистов заявлением, что считает законной норму о принятии поправок к Конституции на всеукраинском референдуме. Да еще и сослался при этом на конституционную норму и соответствующее решение Конституционного суда от 2005 года.

Рискуя усугубить панику, скажу – такая норма и такое решение действительно есть. Однако для того, чтобы принять изменения в Конституцию на референдуме не игнорируя эту норму и это решение необходимо еще одно условие, о наличии которого говорить еще рано, – три сотни депутатских голосов.

Раздел Конституции под «несчастливым» тринадцатым номером разъясняет, как вносить изменения в Конституцию. Чтобы поменять этот раздел, а также разделы первый и третий, президент вносит законопроект. Если за него проголосовало белее более двух третей парламента, объявляется референдум, на котором конституционные изменения либо утверждаются, либо нет. Еще перед этим необходимо положительное заключение Конституционного суда. Но считать это препятствием в украинских реалиях было бы глупо.

Упомянутое Лавриновичем решение Конституционного суда было вынесено 5 октября 2005 года и говорит о том же – народ Украины имеет право вносить изменения в Конституцию путем референдума, но в порядке, установленном ее разделом номер тринадцать. Так возможен ли конституционный референдум осенью? Теоретически – да. Если Янукович внесет законопроект и получит триста голосов «за».

Менять остальные разделы и проще, и сложнее. Проще потому, что проведение референдума для этого не обязательно, достаточно просто набрать триста голосов депутатов. А сложнее потому, что за него нужно голосовать два раза. Сначала простым большинством одобрить предварительно. А потом большинством в триста голосов принять окончательно. Но уже на следующей очередной сессии, а не на той же самой. То есть, этой осенью проголосовать оба раза уже не получится. Если, конечно, не сделать хитрый финт – сначала в конце августа провести внеочередную сессию, на которой проголосовать в первый раз, а потом уже осенью искать три сотни сторонников на очередной.

В случае нарушения этих условий нас ждет не легитимная процедура, а попытка конституционного переворота со всеми вытекающими последствиями. Может ли это обстоятельство остановить желающих, если поменять Конституцию очень захочется? Как показывает наш предыдущий опыт конституционного реформирования – не факт. Было бы из-за чего огород городить, а желающие могут и найтись.

Поэтому и есть смысл присмотреться – есть ли ради чего городить этот самый огород?.. И тут к нашим услугам – концепция Конституционной ассамблеи, расписавшей на сорок пять страниц, какие изменения она предлагает вносить, куда и почему. Следует оговориться, что документ был явлен широкой публике не официально, а путем «утечки» в СМИ.

Эксперты ассамблеи подошли к делу основательно. Критики и предложений что-то поменять не избежал ни один раздел, включая пресловутый тринадцатый. Рассуждениями о необходимости переписать его начинается и заканчивается «Концепция». В частности, имеется предложение предусмотреть вариант не только вносить изменения в действующую Конституцию, но и принимать на референдуме новую. Но все изменения тринадцатого раздела касаются не ближайшего, а более отдаленного будущего – способов изменений Конституции уже после того, как она будет изменена в духе нынешних предложений и пожеланий.

Законопроект, для успешного прохождения которого необходимо конституционное большинство в триста депутатских голосов и положительное решение референдума, должен отвечать двум критериям – содержать соблазнительные предложения для правящего класса и привлекательные лозунги для остальной массы населения. Например, введение крепостного права, может, и устроило бы олигархов, но общественное мнение еще не обработано до такой степени, чтобы проголосовать за него ближайшей осенью. Другими словами – государство и правящий класс рады бы избавиться от груза непосильных социальных обязательств хотя бы частично, но сделать это руками самих же нуждающихся в социальной защите – задача слишком сложная, чтобы решить ее на референдуме. Проще продолжать делать как сейчас, - сохранить демагогический характер конституционных положений в разделах о социальной направленности государства и правах человека.

Не предлагают эксперты вводить федеральное устройство, двухпалатный парламент, государственный статус русского языка или, например, парламентские выборы по открытым партийным спискам. А ведь эти положения содержал проект Партии регионов, когда с подачи Ющенко в стране началось соревнование конституций. Которое, кстати, ничем не закончилось, кроме возврата к редакции 1996 года.

Самое интересное начинается с конкретных предложений в области государственного устройства и взаимоотношений ветвей власти. Предусматривают они, ни много, ни мало, что правительство у нас будет формировать не президент, а парламент. Он же будет иметь право отправлять в отставку как весь Кабмин, так и отдельных министров. Также предполагается возможность роспуска президентом высшего законодательно органа, если тот не смог вовремя сформировать правительство.

- Но, позвольте! - может воскликнуть человек, следящий за украинскими политическими реалиями последние годы. – Ведь так оно и было, пока с подачи победивших на президентских выборах регионалов не отменили конституционную реформу!

Да. Так и было. Точнее, почти так. Эксперты обошлись без столь одиозных положений, как фиксированный состав правящей коалиции, и предусмотрели возможность назначения президентом «технического правительства», если вдруг Рада сама не смогла сформировать Кабмин и была распущена.

Но это – всего лишь частности, по большому счету, речь идет о второй попытке перехода от президентско-парламентской к парламентско-президентской республике. Да, такой государственный формат имеет шансы быть поддержанным двумя третями парламента, но зачем это нынешнему президенту, и зачем устраивать по этому поводу референдум? Ведь сама предыдущая реформа была столь хитро составлена и выписана, чтобы как раз без референдума можно было обойтись.

Есть и еще более простой, хотя и не столь изящный способ – тот самый, с помощью которого предыдущую реформу отменили. Для этого достаточно Конституционному суду отменить свое решение о признании реформы неконституционной. А рычагов воздействия на суд у президента все-таки побольше, чем на две трети парламента и большинство населения.

В любом случае, вариантов обойтись без конституционного референдума больше, чем вариантов добиться его проведения. К тому же, остается открытым вопрос – зачем? И пока на него нет четкого ответа, членам избирательных комиссий имеет смысл отодвинуть информацию о своем членстве в глубины памяти. Не забывая, конечно, совсем – мало ли что…

Игорь Гридасов