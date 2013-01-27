Геополитический проект Кремля в опасности

Казахстан, не желая глубокой интеграции с Россией, начал поиск новых формул геополитического баланса в регионе.

Евразийский экономический союз как главный геополитический проект третьего президентского срока Владимира Путина, может не состояться, или получить совершенно другую направленность усилиями основателя практического евразийства Нурсултана Назарбаева.

Российские интеграционные инициативы, не дождавшись присоединения Украины, переживают серьезные проблемы развития. Основная причина – нежелание участников жертвовать национальным суверенитетом и политической независимостью в пользу удовлетворения геополитических интересов Кремля.

Казахстан – одно из базовых звеньев всех российских интеграционных проектов. В то же время, эта страна всегда отличалась максимально прагматической политикой, основанной на экономической выгоде и балансе интересов многих игроков. Казахстан во главе с Назарбаевым первым поднял знамя евразийства еще в 1994 году. Тогда в марте месяце Назарбаев предложил создать новое интеграционное объединение - Евразийский Союз Государств, основанное, в первую очередь, на общих экономических интересах. В мае 1996 года для развития концептуального обеспечения евразийской идеологии был создан Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева.

Сейчас Назарбаев занят активной реорганизацией власти в стране, подготавливая почву для своих преемников. В таких условиях он не готов к четкой геополитической ориентации на одного партнера – Россию. Не случайно на этом фоне происходит углубление отношений с Китаем, развитие партнерства с американским и европейским крупным бизнесом. В интерпретации Назарбаева, Евразийский союз должен стать прочным звеном, соединяющим евроатлантический и азиатский ареалы развития.

В этой связи актуальным стал поиск Астаной геополитического заменителя российским интеграционным проектам. Им, судя по последним заявлениям Назарбаева, стала Турция и новый проект Тюркского союза, который впитает часть евразийской интеграционной идеологии Казахстана.

Не секрет, что проект интеграции пантюркистского характера в рамках «Великого Шелкового пути» поддерживается США. В то же время у Турции имеются свои геополитические амбиции по установлению контроля над Центральной Азией и усилению своей роли в качестве политического и экономического посредника между Западом и Востоком. Заинтересованность Астаны в Тюркском союзе совпала с планами Анкары. Проект Тюркского союза, предусматривающий объединение 200 млн. населения из Казахстана, Турции, Узбекистана, Азербайджана, Киргизии, Туркменистана и Турецкой Республики Кипр пока всего лишь теоретическая альтернатива российским инициативам. Но она может приобрести реальные очертания в случае приостановления сближения Казахстана с Россией и активизацией американской поддержки объединения, которое смогло бы частично сдерживать интересы России и Китая в Центральной Азии. Кроме того, Тюркский союз может стать эффективным инструментом США и Европы по добыче центральноазиатских углеводородов и доставке их через Турцию на рынки западных стран.

Пока же Назарбаев очертил допустимую степень интеграции с Россией. «Красной линией» является политический суверенитет и нежелание создавать наднациональные структуры под контролем России. Это проявилось в отказе Казахстана от создания Межпарламентской ассамблеи Евразийского экономического союза осенью 2012 года, по сути, нового единого наднационального парламента. Весьма красноречивым было и недавнее выступление казахстанского президента перед главами иностранных дипмиссий, во время которого он заявил о «невозможности реинкарнации евразийской интеграции в какой-либо политический союз по подобию СССР». По мнению Назарбаева, «евразийская интеграция – это совместный рывок к новым технологическим укладам». Приоритет экономической и научно-технической составляющих здесь очевидны. Экономика, а не политика – вот главная причина участия Астаны в интеграционных проектах Москвы. Как только начинается смещение приоритетов, Казахстан сразу тормозит процессы на своем уровне. Во многом и Минск молчаливо поддерживает Астану.

Тенденция взятия Казахстаном курса на приостановление интеграции в рамках Таможенного союза, Единого экономического пространства с перспективой создания Евразийского экономического союза будет означать практически безальтернативную потерю влияния Москвы в Казахстане. Временно приостановить этот процесс могут особые экономические преференции, но в условиях ухудшения экономических показателей в самой России они будут маловероятны. После ухода Назарбаева с поста президента процесс отдаления Казахстана от России наберет еще больших оборотов, поскольку казахстанская молодая элита, не имеющая советского прошлого, намного более ориентирована на Европу и США, а также Китай, чем на Россию. Конфликт интересов по использованию космодрома Байконур, по прокачке российской нефти в Китай через Казахстан, а также проблемное использование казахстанских НПЗ – это лишь начало процесса возможных разногласий.

Для России и президента Владимира Путина наступает «момент истины» в вопросе развития Евразийского экономического союза. Для удержания Казахстана, и тем более, привлечения Украины, Москве будет необходимо максимально сбалансировать экономические интересы всех участников интеграционных проектов. Не исключено, что Москве придется пожертвовать частью таможенных доходов и политическими амбициями. Без построения проекта Евразийского экономического союза на базе взаимовыгодности участия сторон он так и не состоится ни в 2015, ни через 5 либо 10 лет. России необходимо начинать новый диалог с действующими и потенциальными партнерами по интеграции и делать им предложения, от которых они не смогут отказаться. На платформе реализации общих интересов. Пока окно политических возможностей еще окончательно не закрылось.

Роман Рукомеда, политический эксперт