Ни единого единого

Тягнибок все сказал. Да и говорить много не понадобилось. Все недосказанное оперативно подхватили и договорили за него. Попытка подсунуть украинскому электорату под елочку ярко упакованный, но не сильно нужный в хозяйстве подарок в виде единого оппозиционного кандидата в президенты рухнула под бременем неоспоримых аргументов типа «а если грохнут?».



Впрочем, и менее фантастических аргументов хватает. И времени в самом деле впереди еще много, и в желающих недостатка нет, и почему бы, в конце концов, не дать избирателю сначала самому определиться, кто из оппозиционеров ему больше по сердцу, а потом уже выступать единым фронтом. Достаточно всего лишь перед первым туром поливать дерьмом власть, а не друг друга, а после него не превращаться в Ющенко двухлетней давности. Неужели так сложно?

Будем объективны – непросто. Высоки ставки, велики и небеспочвенны взаимные подозрения, обязательства есть не только перед электоратом. К тому же вариант, предложенный Яценюком, но забаллотированный аргументами Тягнибока и молчанием Кличко, не является решением проблемы. Почему? Потому что предложена в качестве единого кандидата от оппозиции и прорекламирована в соответствующей ипостаси с помощью телевизионного ролика была Юлия Тимошенко.

Конечно, в ролике бросалась в глаза терминологическая манипуляция, основанная на сходстве названия фракции «Объединенная оппозиция» и словосочетания, обозначающего объединенную оппозицию вообще. Но при распространенной в наших краях абсолютно бессовестной лжи политрекламы это мелочь. Не мелочь другое – а если не выпустят и не допустят? В смысле – на свободу и до выборов.

Задавать этот вопрос оппозиционерам, как объединенным, так и разъединенным, бесполезно. Как в доме повешенного не говорят о веревке, так в оппозиционных кругах не принято выражать публичное сомнение в неминуемом скором освобождении Тимошенко. Но вопрос от этого никуда не исчезает.

Разумеется, Юлия Тимошенко, несмотря на антирейтинг и вынужденное устранение из активной политики, остается самым авторитетным оппозиционным лидером, и ставить крест на ее карьере было бы преждевременно. Для сравнения достаточно вспомнить венесуэльца Уго Чавеса. И не надо злорадства или возмущения – дескать, красно-белую восточноевропейскую демократку сравнивают с «красным латиноамериканским диктатором». Сравнение носит лишь формальный и ситуативный характер.

Кто не знает, Уго Чавес тоже сидел в тюрьме. И не за какие-то газовые контракты, а, на минуточку, за попытку свержения существующего строя путем военного переворота. А потом вышел на свободу и стал президентом. Как? Очень просто. Дело в том, что власть в стране изрядно достала не только полковника Чавеса, но и подавляющее большинство его соотечественников. И на президентские выборы, которые мятежный полковник встретил за решеткой, оппозиция шла с лозунгами и программой, провозглашенными Чавесом и прочими офицерами-заговорщиками. Победивший на выборах оппозиционный кандидат, как и обещал избирателям, выпустил офицеров на свободу и снял все обвинения. Следующие выборы выиграл уже Чавес, который оставался авторитетной политической фигурой в течение всего президентского срока своего предшественника.

Возможен ли подобный сценарий у нас, или это фантастика? А если это фантастика, то почему не фантастика освобождение Тимошенко Януковичем с вручением тортика, украшенного надписью «добро пожаловать в президентское кресло»? Если Виктор Федорович и решится на такой шаг, то только находясь в глубочайшей уверенности, что никакого единого кандидата у оппозиции нет и быть не может, а освобожденная узница внесет сумятицу в оппозиционные ряды и невольно поспособствует его встрече во втором туре с наиболее удобным оппонентом. Да и то сто раз подумает.

Ну так вернемся к вопросу. Наступает пятнадцатый год, Тимошенко к выборам не допускается. Выдвигает ли оппозиция единого кандидата, и если выдвигает, то кого? Сложно. Тогда вопрос попроще: зачем на предыдущий вопрос отвечать уже сейчас? Ведь никто не мешает бороться за рейтинги и авторитет, не заявляя напрямую о своих президентских амбициях. А там – как кривая вывезет.

Везет же она пока что лучше всех именно того, кто в результате сложившейся комбинации оказывается в наименее выгодном положении – Арсения Яценюка. Во всяком случае, рейтинг у него сейчас повыше, чем у Кличко, хотя всего на долю процента, и в два раза повыше, чем у Тягнибока. Но это сейчас. В перспективе же Арсений Петрович будет вынужден хранить верность своему заявлению о выдвижении Тимошенко, и стартовать ему придется лишь в официально отведенные для кампании сроки, а не тогда, когда все стартуют.

К тому времени оппоненты Яценюка нарастят популярность, но самым удобным соперником для Януковича во втором туре все равно будет не он. А тот, кто является таковым и сейчас. Тот, кто несколькими очевидными аргументами порушил всю шаткую конструкцию с выдвижением Тимошенко. Тот, от кого чем дальше, тем меньше отличаются коллеги Яценюка по фракции, готовя законопроекты о возрождении пятой графы и демонстративно покидая новогодние вечеринки, если на них звучит язык, на котором общается половина населения страны.

Допустим, введение графы не так страшно. Во-первых, в изрядном количестве найдутся электоральные приверженцы такого шага. Во-вторых, сам Яценюк еще к прошлым выборам обнародовал родословную с длинной цепью Яценюков-украинцев, уходящей корнями в столь седую древность, когда и о национальности такой никто не слыхал. Допустим, можно принести извинения за язык, оскорбивший нежный слух однопартийцев на корпоративе. И, разумеется, как советуют некоторые либеральные публицисты, нужно заранее договориться о распределении постов в будущей власти. Но конкурировать тогда придется на том поле, где конкуренция бесполезна, а победитель известен не хуже, чем во втором туре выборов-99.

Можно поступить и по-другому. И, сделав ставку на расширение электоральной базы во втором туре, а не сужение ее, показать, наконец, не только сходство, но отличия оппозиционных политических сил друг от друга, пока эти отличия не стерлись до полной однородности. Тоже, конечно, риск. Особенно когда неизвестно, как в свою очередь поступит Кличко. Но кто не рискует, тот не пьет шампанского. Даже за призрачного единого кандидата на двуязычных новогодних корпоративах.

Игорь Гридасов