Евросоюз vs Таможенный союз: Кому достанется больше суверенитета Украины?

Сегодня, когда речь заходит о перспективах присоединения Украины к Евросоюзу или же к Таможенному союзу, выбор рассматривается, в первую очередь, как выбор между европейским и евразийским векторами развития страны. Только во вторую очередь обсуждаются вопросы конкретных выгод / возможного ущерба от участия в одном из этих объединений. И практически не рассматривается вопрос обязательств, которые берет страна- участник. В данном материале авторы постараются частично заполнить существующий пробел.

С точки зрения системных различий между ЕС и ТС, главное – это степень интеграции между субъектами союза и объем полномочий (читай – суверенитета), делегируемых Центру. В случае Евросоюза показатели интеграции и делегирования многократно выше, нежели в Таможенном Союзе. Этот факт является не более чем следствием коренных различий в целях интеграции в рамках ЕС и ТС.

Так, одной из целей создания Европейского союза является сближение экономических систем входящих в него стран, направленное, по замыслу «отцов-основателей» на достижение совместного экономического и социального прогресса. Это сближение начинается с унификации налогового законодательства и логично заканчивается переходом на единую валюту – евро.

В качестве небольшого отступления можно напомнить, что в эпоху средневековья, когда отношения между правителями находились в очень сложных иерархических отношениях, признаками суверена были права устанавливать налоги и печатать монету. С этой точки зрения, государства Евросоюза (в первую очередь – еврозоны), фактически, отказываются от суверенитета. А предложение Германии на январском саммите ЕС 2012 года ввести внешнее взимание налогов в Греции, хотя и не было принято, но весьма красноречиво продемонстрировало дальнейший тренд.

Здесь можно напомнить о существовании в Конституции Украины статьи 99, определяющей в качестве денежной единицы гривну.

Но если на сегодня можно себе представить вступление в ЕС без перехода на евро (что, возможно, в скором будущем будет исключено), то в отношении самостоятельной внешней политики можно заранее расслабиться: согласно Договору о функционировании Европейского союза, осуществление внешней политики страны-участницы Евросоюза формально относится к совместной с ЕС компетенции. Но на самом деле именно ЕС определяет условия, по которым государства-члены координируют свою внешнюю политику. То же самое касается и общей оборонной политики, и политики безопасности.

Де-факто это означает обязательность для членов ЕС поддерживать внешнюю политику ЕС, воздерживаясь от любых самостоятельных действий. Очевидно, что такой подход к внешнеполитической деятельности опять-таки противоречит Конституции Украины. В частности, статье 18, согласно которой внешнеполитическая деятельность Украины направлена на обеспечение ее национальных интересов и безопасности, и статье 85, пункт пятый которой гласит, что определение основ внутренней и внешней политики страны относится к полномочиям Верховной рады Украины.

Сюда же стоит добавить необходимость для стран-участниц ЕС унифицировать и национальную (внутреннюю) политику в соответствии с общими принципами ЕС, которые вырабатываются Европейском парламенте и реализуются Еврокомиссией.

Помимо этого, для достижения своих целей ЕС определяет как приоритетные для развития, так и подлежащие закрытию направления производства. Вступив в Евросоюз, Украина может стать (читай – наверняка станет!) заложницей данной ситуации и окажется в роли поставщика сырья другим членам этой глобальной структуры. При этом, из-за отсутствия экспортных пошлин, страна от этих поставок получит существенно меньше, чем если бы она не входила в ЕС…

Здесь самое время переключиться на те требования, которые предъявляет своим членам Таможенный союз, в котором на данный момент состоят Российская Федерация, Белоруссия и Казахстан.

Прежде всего, ТС абсолютно не предполагает вмешательства в монетарную, фискальную, внутреннюю и внешнюю политику страны-участника. Согласно договору о формировании Таможенного союза, его целью является «создание единой таможенной территории, в пределах которой во взаимной торговле товарами не применяются таможенные пошлины и ограничения экономического характера, за исключением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер». При этом участники ТС применяют единый таможенный тариф и другие единые меры регулирования торговли товарами с третьими странами.

Заметим, что Евразийская экономическая комиссия, являющаяся регулирующим органом Таможенного союза, имеет на порядок меньше полномочий, чем руководящие органы Евросоюза. В ее компетенции – обеспечение условий функционирования и развития ТС. В высший орган Комиссии — Евразийский совет — входит по одному представителю государств-членов и, что важно, каждый из них имеет право вето. При этом в Европейском совете, представляющем страны ЕС по отдельности, решения утверждаются большинством в четыре пятых голосов его участников. Таким образом, в случае вступления Украины в Евросоюз не исключена вероятность игнорирования интересов нашей страны в пользу европейского большинства.

Наглядно различия между Евросоюзом и Таможенным союзом представлены в таблице.

Таможенный союз Европейский союз Цели Обеспечение свободного перемещения товаров во взаимной торговле и благоприятных условий торговли таможенного союза с третьими странами, а так же развитие экономической интеграции Сторон. Содействие экономическому и социальному прогрессу, высокому уровню занятости, путём создания пространства без внутренних границ, образование экономического и валютного союза, включающего единую валюту; утверждение индивидуальности ЕС на международной арене посредством осуществления общей внешней политики и политики безопасности, общей оборонной политики; введение единого гражданства союза. Управляющие органы Евразийская экономическая комиссия Обеспечивает условия функционирования и развития ТС. Занимается выработкой предложений в сфере экономической интеграции в рамках ТС и ЕЭП. Европейский совет Даёт государствам ЕС необходимые для его развития побудительные импульсы и определяет для него общие политические и экономические ориентиры, стратегии. Принципы Обеспечение взаимной выгоды, равноправия и учёта национальных интересов Сторон; экономическая обоснованность принимаемых решений; открытость гласность объективность. Союз основан на принципах свободы, демократии, уважения прав человека и основных свобод, правового государства. Пути достижения целей Установление и применение единого таможенного тарифа с третьими странами; единый торговый режим в отношении с третьими странами; установление и применение порядка зачисления и распределения таможенных пошлин, налогов сборов, имеющих эквивалентное действие; установление и применение единой методологии статистики внешней и взаимной торговли; унифицированный порядок таможенного регулирования. Определение принципов общей внешней политики и политики безопасности; принятие решений об общих стратегиях (национальные стратегии приводятся к соответствию с общей стратегией); принятие общих акций; принятие общих позиций. Национальные / наднациональные приоритеты Государства-участники принимают положения ТС в соответствии с национальным законодательством. Государства-участники могут применять специальные защитные меры во взаимной торговле, антидемпинговые и компенсационные меры. Запреты и ограничения импорта или экспорта, необходимые для защиты общественной морали. Жизни и здоровья человека, животных и растений, защиты культурных ценностей. Государства-члены следят за соответствием своей национальной политики общим позициям. Таможенный союз ЕС, который охватывает всю торговлю товарами и предусматривает запрещение импортных и экспортных таможенных пошлин и любых равнозначных сборов в торговых отношениях между государствами-членами, а также установление общего таможенного тарифа в их отношениях с третьими странами. Таможенные пошлины на импорт и экспорт и равнозначные сборы между государствами-членами запрещены. Это запрещение относится также к таможенным сборам фискального характера. Государства-члены будут перестраивать национальные монополии, носящие коммерческий характер, таким образом, чтобы устранить всякую дискриминацию между гражданами государств-членов в отношении условий поставок и сбыта товаров.

Олег Ногинский, Дмитрий Джангиров