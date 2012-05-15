Путин - Меркель как новая ось в Европе

Украина не успела утвердить европейские ценности на уровне государства, это факт. И уже в полной мере вряд ли успеет. Ведь то, что называется Европой, рано или поздно начнет отходить от этих самых ценностей. Политика централизации и жесткой экономии как вынужденные меры по выходу из кризиса могут увести Европу очень далеко от задекларированных ее отцами-основателями Робертом Шуманом, Конрадом Аденауэром и Шарлем де Голлем принципов. Европа как рыночный клуб и продукт послевоенного мира трансформируется в нечто новое, совершенно иное.

Вполне можно говорить о том, что новый европейский альянс Путин-Меркель сложился. Фактически речь идет о разграничении сфер влияния в Европе – Россия закрывает глаза на активизацию Германии в Центральной Европе, Германия - на имперские планы России на постсоветском пространстве. Альянс крупнейшего продавца энергоресурсов с крупнейшим покупателем очень похож на передел Европы образца 1939 года, с той только разницей, что тогда передел происходил лидерами тоталитарных режимов, а сегодня – первыми лицами двух «демократических» государств с легким налетом двойных стандартов.

Сегодня взоры всей Европы с надеждой обращены в сторону Германии как главного донора и сильнейшей экономики, в чьих руках находится, в том числе, и европейский Центробанк. Другими словами, судьбы Греции, Италии, Португалии и Испании, а с ними и всей Европы. Пользуясь этим положением, Ангела Меркель уверенно ведет Европу к построению политического союза на месте экономического. И центром этого союза железная канцлер видит, конечно же, свою страну. Попытки противостоять ей предпринимают традиционные союзники США – Польша, Великобритания, Литва и Португалия. И, конечно же, новый президент Франции Франсуа Олланд положит конец политике приспособленчества своего предшественника, которую в мировой прессе называли Меркози. У США появилась новая надежда переманить на свою сторону Олланда, критикующего германскую политику жесткой экономии, создав ей противовес.

Однако в игру Владимира Путина сегодня играют не только Ангела Меркель, но и небогатые ресурсами украинские оппозиционеры. Кто бы ни сказал нам десять лет назад, что пальмовую ветвь мира и демократии в своем клюве Украине будут пытаться принести Юлия Тимошенко и Виктор Медведчук с подачи Владимира Путина, это вызвало бы смех. Но цепочка заявлений европейских политиков о намерениях игнорировать Евро-2012 и саммит глав государств Центральной и Восточной Европы, посыпавшаяся как домино на официальный Киев, может быть как провалом внешней политики Януковича, так и чем угодно, кроме достижения уважаемых оппозиционеров. К политическим противникам действующей украинской власти можно относиться по-разному: считать их оппозицией или честными порядочными людьми и единственной надеждой нации. Не стоит лишь переоценивать их возможности, начиная от возможностей быть командой без предателей, и заканчивая их возможностями влияния в Европе и мире.

Украинское информпространство в последнее время немножко сошло с ума. Традиционно в кругах оппозиции считалось, что те, кто сильно злит Кремль, и есть настоящими украинскими патриотами. Следуя этой логике, национальным героем на текущем этапе следовало бы назвать Виктора Януковича, вошедшего в неслабую конфронтацию с Россией по газовым вопросам. Однако, в случае с ним, этой своей культурной традицией пожертвовали ради достижения чьих-то политических целей, навязанных сейчас украинской оппозиции. Сегодня с подачи Владимира Путина в России, Европе и Украине развернута мощная информационная война против Виктора Януковича персонально. Однако этот факт украинской оппозицией стыдливо игнорируется.

А заслуги путинской дипломатии в войне с Януковичем нескромно приписываются отвечающему за международные коммуникации в партии «Батькивщина» Григорию Немыре. Лишенная личной жизни и права заводить детей (чтоб не сделать Юлию Тимошенко бабушкой) Евгения Тимошенко так и не была принята ни одним из мировых лидеров, даже Ангелой Меркель, на которую обращены все взоры. При всем уважении к дочери и соратнику Юлии Тимошенко, приписывать им такой антиукраинский резонанс в мире смешно. Способность разместить заказную публикацию в СМИ и способность оказывать давление на Европу при помощи газовых аргументов – вот чем отличается Григорий Немыря от Владимира Путина.

Русский след Виктора Медведчука никогда и не скрывался им самим. С недавнего времени перестали скрывать свои симпатии к нему и отечественные борцы за свержение «режима». На сайте Виктора Медведчука «Украинский выбор» вот уже больше недели откровенно красуются логотип и новости независимого движения «Честно». Несложно догадаться, что вершиной треугольника Тимошенко-Медведчук-Путин является именно Владимир Владимирович. А оппоненты Виктора Януковича в Украине, похоже, выступают лишь прикрытием закулисной политики Путина. Что могло заставить их согласиться быть пешками в чужой игре, и какое количество нулей в этой причине? Но самое обидное не это. Украинская «оппозиция» говорит своему избирателю, что ее цель – всего лишь смена политической элиты. Смена плохого президента, не заботящегося о своей стране, на лучшего. К сожалению, еще более несговорчивый президент, чем тот, который разрушает текущие газовые договоренности, во главе Киева Кремлю незачем. Предполагается, что украинский избиратель по наивности своей сможет допустить, что Путин тратит собственные огромные ресурсы на построение сильного украинского государства.

Но Тимошенко в игре Путина и Меркель, к сожалению, не цель, а средство (Не стоит забывать, что в бытность ее премьером та же фрау «Нет» - Ангела Меркель твердо отказывала и нынешней заключенной Качановской колонии). В первую очередь, средство давления на Виктора Януковича и инструмент дестабилизации ситуации в стране. В информационной повестке дня «оппозиции» в связи с Януковичам звучат исключительно слова «режим» и «диктатура», а именно так начинались несколько цветных революций последних лет. «Диктатора» со всех центральных каналов в прайм-тайм обвиняют в отсутствии свободы слова в Украине, это действительно феномен и роскошь, свойственная только украинским реалиям. Понятное дело, что евроинтеграцию Украины в такой ситуации можно смело, что называется в просторечии «под шумок замять» и в очередной раз напомнить о Евразийской интеграции, что на руку Москве.

Горько осознавать, но нынешняя ситуация сложилась практически без участия Украины. Выходом для нашего государства могла бы стать инициатива по возобновлению диалога с Польшей и другими центральноевропейскими государствами относительно формированиям типа ГУУАМ, а также начать новый диалог с Соединенными Штатами, которые будут постоянно искать возможности усилить свои позиции на европейском континенте, тем более что сегодня для такого диалога есть удобная площадка - в угоду США Украина отказалась от высокообогащенного урана. Ни парламентские, ни президентские выборы в стране не являются сегодня для Украины приоритетом номер один, только активная международная политика. А судьба государства сейчас зависит от того, будет ли оно ее субъектом или объектом.

Елена Дьяченко, консалтинговая компания «Партия власти»