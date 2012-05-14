Уже можно и поверить, что "в Киеве два посольства РФ, просто одно из них говорит по-немецки"

10 мая 2012 года канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что «граждане Украины и Беларуси страдают от диктатуры и репрессий». На сегодняшний день это самое жесткое заявление западного лидера по ситуации в Украине.

В конце этого текста я выскажу предположение, почему г-жа Меркель позволила себе слова о «диктатуре и репрессиях». Вначале я попытаюсь проанализировать, в чем состоит реальное отношение Федеративной Республики Германия к Украине.

ФРГ является крупнейшим торговым партнером нашей страны. В 2011 году по объему внешней торговли Украины с другими странами Германия находилась на втором месте – после Российской Федерации. Рост товарооборота между нашими странами – беспрецедентен. За 2011 год, по сравнению с 2010 годом он вырос на 40%, составил 9,5 млрд. дол. США.

В отечественных публикациях по поводу немецко-украинских отношений достаточно часто встречается тезис, что Берлин и воспринимает Киев сквозь призму интересов Москвы, а иногда и действует в интересах Москвы. Официальные представители ФРГ, общественных организаций этой страны такую точку зрения неоднократно опровергали.

10 декабря 2008 года посол Германии в Украине д-р Ганс Юрген Гаймзьот публично заявил: «утверждение, что Германия принимает решения в зависимости от отношений с Россией – ошибочное». По его словам, «не только Германия, но и другие страны Европы имеют торговые отношения с Россией. Германия поддерживала расширение НАТО на Восток, например вступление Польши и балтийских стран, хотя и сохраняла хорошие экономические отношения с Россией». 24 ноября 2011 года Нико Ланге, глава представительства в Киеве немецкого фонда имени Конрада Аденауэра, публично утверждал, что «российская политика Германии далека от того, чтобы заключать заговор против Украины». Он справедливо указал, что «начиная со времен Гельмута Коля, ФРГ поддерживала Украину», и что «немецкая экономика является одним из крупнейших инвесторов Украины».

Существенную ясность в понимание немецкой позиции внесли политологи Богдан Осадчук и Андреас Умланд.

Первый, Богдан Осадчук, профессор Свободного университета Берлина, 13 октября 2005 года заявил, что г-жа Меркель не будет выступать за членство Украины в ЕС, и это видно по ее отношению к членству в ЕС Турции. Спрогнозировать это в 2005-м году было очень сложно.

Второй, Андреас Умланд, приглашенный преподаватель Киево-Могилянской Академии и научный сотрудник Института исследований Центральной и Восточной Европы в городе Айхштетт, Бавария, 28 октября 2009 года фактически признал некую «пророссийскость» внешней политики Германии такими словами: «внешняя политика ФРГ в будущем станет, наверное, менее "пророссийской", если такой термин вообще уместен. С уходом Франка-Вальтера Штайнмайера с поста председателя МИДа правительство ФРГ покидает представитель известного "шрёдеровского" подхода к РФ. Какие именно последствия эти нюансы будут иметь для Украины пока неизвестно, но то, что изменения будут иметь место, ясно уже сегодня». Умланд также разъяснил, что в программе Свободной демократической партии (Freie Demokratische Partei – FDP), откуда пришел министр иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле, сказано, что «государства Западных Балкан имеют средне- или долгосрочную перспективу стать членами ЕС, что поддерживается СвДП. Долгосрочно это применительно и к Украине». Он подчеркнул отсутствие на тот момент позиции г-жи Меркель по этому вопросу и негативное отношение к расширению ЕС ее партнеров из ХСС.

Тем не менее, вопросы остаются. Если поверить послу д-ру Гансу Юргену Гаймзьоту, что «Германия не принимает решения в зависимости от отношений с Россией», то, возможно, есть смысл выразиться по-другому – «с учетом отношений с Россией»? Если поверить Нико Ланге, что «российская политика Германии не заключается в заговорах против Украины», то, может быть, есть смысл выразиться так – «в альянсах против Украины»?

В конце концов, в самом «учитывании чьих-то интересов» и «заключении альянсов» ничего странного, необычного нет. Этим занимаются все и везде.

Добавил пищи для размышлений и «WikiLeaks», это странное детище хакера Джулиана Ассанжа. Там опубликована телеграмма посольства США в Киеве от 16 марта 2009 года под грифом «Confidential» и подписью посла Уильяма Тейлора. Посол США цитирует Владимира Горбулина, в то время – советника Виктора Ющенко. По «фирменному» стилю действительно верится, что Владимир Павлович мог так сказать: «в Киеве - два посольства России, а разница между ними лишь в том, что одно из них говорит по-немецки». Посол цитирует слова Богдана Яременко, в то время заместителя главы управления внешней политики Секретариата Президента Украины о напряженных отношениях с Берлином. О правдивости этой телеграммы свидетельствует и такая деталь в ее тексте: «немецкие дипломаты в Киеве отрицают, что в Берлине слишком чувствительны к озабоченности Москвы в отношениях с Украиной».

Впрочем, имели ли место такие разговоры, могут подтвердить сами их участники - Уильям Тейлор, ныне вице-президент Центра постконфликтного мира и стабильности при Американском институте мира, Богдан Яременко, ныне - генеральный консул Украины в Стамбуле, Владимир Горбулин, ныне - член оргкомитета движения «Первого декабря».

Впрочем, мы можем перейти от анализа слов к анализу действий. А ведь слова, заявления высших должностных лиц, таких, как г-жа Меркель – и есть действия.

10 мая 2006 года г-жа Меркель на открытии Европейского форума, организованного телерадиокомпанией WDR, выступила за определение границ Европейского Союза. Она предложила зафиксировать ЕС в существующих границах. Ей оппонировал польский премьер Казимеж Марцинкевич, который выступил за то, чтобы двери ЕС и в дальнейшем оставались открытыми. В частности, и для Украины.

23 сентября 2006 года г-жа Меркель заявила, что Европейский союз должен предлагать «тесное сотрудничество» вместо «перспективы вступления в ЕС».

8 февраля 2007 года г-жа Меркель заявила, что «в новом углубленном соглашении между Украиной и ЕС будет подан сигнал относительно дальнейшего членства Украины в Евросоюзе». Но разве появился когда-либо такой сигнал?

Отдельная история – попытка Украины при Викторе Ющенко получить ПДЧ НАТО. Помните, как бывший госсекретарь США Кондолиза Райс описывает в мемуарах «Нет чести выше», как Виктор Ющенко чуть не плакал, узнав, что ПДЧ Украине не дадут? 8 марта 2008 года г-жа Меркель заявила в Москве: "Я придерживаюсь мнения, что государства должны сами решать вопрос вступления, но важно и то, чтобы во всех будущих странах-членах НАТО население выступало бы за этот процесс - за вступление". Такую точку зрения 10 декабря 2008 года официально излагал в Украине посол Германии д-р Ганс Юрген Гаймзьот: «Германия относится к тем странам, которые считают, что Украина еще не готова и не созрела для получения ПДЧ. Вступление Украины в НАТО до сих пор поддерживает меньшинство населения. Внутренняя политическая нестабильность лишь увеличила сомнения внутри НАТО». 27 марта 2008 года «Finanсial Times Deutschland» пишет о том, что «Германия и ряд других западноевропейских стран на саммите НАТО в Бухаресте планируют заблокировать предоставление Грузии и Украине плана действий по членству в альянсе». А 1 апреля 2008 года обозреватель «Washington Post» Джим Хоугленд написал, что «г-жа Меркель заверила Путина во время своего недавнего визита в Москву, что она заблокирует в Бухаресте все американские попытки открыть Украине и Грузии дорогу в НАТО».

Предположение американских и немецких политических аналитиков о тайной договоренности г-жи Меркель и г-на Путина не требует известной живости воображения.

В конце концов, разве не является фирменной «фишкой» немецкой дипломатии существование тайных договоренностей и функционирование тайных каналов связи?

В конце 1969 года по поручению Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и председателя КГБ СССР Юрия Андропова журналист «Литературной газеты» Валерий Леднев и генерал-майор КГБ СССР Вячеслав Кеворков организовали тайный канал связи со статс-секретарем ФРГ Эгоном Баром, а от него – с предшественниками г-жи Меркель, канцлерами Вилли Брандтом и Гельмутом Шмидтом. Этот канал связи выдержал испытание «на разрыв», когда в окружении Вилли Брандта был раскрыт Гюнтер Гийом, офицер внешней разведки ГДР.

Именно через этот канал шли основные переговоры по подготовке и заключению Московских договоров 1970 года, которыми были признана нерушимость границы Германии по линии Одер-Нейсе с Польшей и границы между ГДР и ФРГ. Стороны взяли на себя обязательства уважать территориальную целостность всех государств в Европе и заявили, что ни сейчас, ни в будущем не будут иметь территориальных претензий к другим странам. Статс-секретарь ФРГ Эгон Бар в своих мемуарах не скрывает того, что «благодаря каналу возник непосредственный контакт между руководителями государств, которого мы желали, чтобы сдвинуть с места переговори, канал, не связанный никакими условиями».

По этому тайному каналу связи решались деликатнейшие вопросы – высылка в ФРГ писателя Александра Солженицына или выдача западногерманских паспортов жителям Западного Берлина.

Отсюда вопрос - если тайные советско-немецкие договоренности через тайные каналы связи были эффективными десятилетия назад, и их считал эффективными шеф КГБ Юрий Андропов, то почему же от такой эффективной практики должен отказываться Владимир Путин?

Другое дело, что в оценке нынешних событий в Украине могут быть и иные мотивы, и просто разное поведение. Такое разное поведение демонстрируют и немецкие политики. Г-жа Меркель 2 мая 2012 года публично заявила, что «намерена в последний момент принять решение о том, следует ли ей ехать в Украину на чемпионат Европы по футболу». Ее министр иностранных дел Гидо Вестервелле 19 апреля 2012 года заявил в интервью газете «Welt»: «Я - против поспешных призывов к бойкотированию таких событий как футбольный турнир и конкурс шлягеров, которые в принципе имеют мало общего с политикой». А еще г-н Вестервелле пока никак не прокомментировал заявление г-жи Меркель о «диктатуре и репрессиях». Может, и не прокомментирует.

Премьер Николай Азаров в интервью телеканалу «Ewronews» уже назвал это заявление «некорректным».Привел при этом очевидные вещи – свобода политических партий в Украине, свобода выражения мнений. Список доказательств можно расширить. Это - «диктатура», когда все политические деятели высказывают свои точки зрения в «Большой политике с Евгением Киселевым» на телеканале «Интер», Савика Шустера на Первом национальном, в «Свободе слова» Андрея Куликова на ICTV, в «Республике» с Анной Безулик на 5-м канале, и на этом же канале – в программе «Час. Підсумки» трех телеведущих - Романа Чайки, Святослава Цеголко и Сергея Дорофеева, а еще в программе «Вечер с Николаем Княжицким» на телеканале ТВі?

Впрочем, у меня нет впечатления, что слова госпожи Меркель о «диктатуре» адресованы руководству Украины, которое отличается крайней устойчивой нервной системой. У меня персонально есть еще одно объяснение – выборы в Германии.

7 мая 2012 года коалиция во главе с г-жой Меркель потерпела поражение на региональных выборах в парламент земли Шлезвиг-Гольштейн. Данное поражение продлило серию неудач на региональных выборах г-жи бундесканцлерин. 18 сентября 2011 года Христианско-демократический союз Германии (ХДС) проиграл выборы в парламент Берлина. 21 февраля 2012 партия г-жи Меркель потерпела поражение на ее родине, в Гамбурге, а 27 марта 2011 года - на выборах в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце.

Возможно, своими заявлениями о «диктатуре» в Украине г-жа Меркель пытается мобилизовать собственный электорат? Точно так же, как кому-то в России захотелось «сырных войн» с Украиной аккурат под выборы? Только в России преследовали цель типа «спасать здоровье россиян», а в Германии – «мы защищаем демократию»?

Мне бы очень не хотелось, чтобы в полукилометре от Рейхстага заявлениями о «диктатуре» и «репрессиях» делали из Украины «страшилку». Это несправедливо. И потому что Украина не является диктатурой. И потому что немцы иногда доверчивы выше необходимого – я знаю нескольких немецких политологов, до сих пор уверенных, что «Виктора Ющенко отравили».

Выборы всегда заканчиваются, а послевкусие остается. Украину не следует, на мой взгляд, использовать в Германии как «образ диктатора» и потому что мы в Украине действительно считаем Германию стратегическим партнером. Это не лозунг. Этому есть абсолютно конкретные, исчерпывающие объяснения.

Это товарооборот между нашими странами, который растет и впечатляет.

Это история, которой можно гордиться. Свадьбой в 1089 году в Кельне кайзера Генриха IV и Евпраксии, старшей дочери князя Всеволода Ярославича. Посольством бранденбургского курфюрста Фридриха Вильгельма в Чигирин в 1657 году к гетману Богдану Хмельницкому. В 1874 году барон Фридрих Фальц-Фейн основал херсонский заповедник «Аскания Нова». Мы гордимся тем, что еще в XVI веке Германия обучала студентов из Украины в университетах Геттингена, Кельна и Виттенберга.

Это совместные проекты, в том числе и во времена СССР. Газопровод «Дружба», который проходит по территории Украины, строили, в том числе и строители из ГДР. Школьником я был свидетелем, как на этой стройке работали немцы.

Это история выдающихся личностей. История Якова Гретера и Филиппа Мозера, выдающихся предпринимателей, создавших в Киеве знаменитый завод «Большевик». История Рейнгольда Глиера, с 1914-го по 1920-й годы ректора Киевской консерватории. История Георга Бунге - фармацевта, открывшего первую аптеку в Киеве, его внука Николая – трижды ректора Киевского госуниверситета! Ивана Штрома – архитектора Владимирского собора и лютеранской церкви на Лютеранской улице в Киеве. Йохана Готфрида Шеделя – архитектора, реконструировавшего главную колокольню Софийского собора. Йохана Меллера – архитектора, спроектировавшего завод «Арсенал». Клода фон Юргенсбурга – скульптора, создавшего в 1853 году памятник Великому князю Владимиру, который является символом Киева.

Такова реальность неполного вклада немцев в историю Украины, где история госпожи Тимошенко заслуживает лишь эпизодического внимания.

Кстати, вопрос, который меня очень интересует. 13 февраля 2010 года, поздравляя Виктора Януковича с избранием президентом Украины, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выбрала такие слова: "Вы берете на себя руководство страной во время больших испытаний". Это была констатация или предупреждение о таких больших испытаниях?

Вячеслав Пиховшек