Меркель заявляет, что Украина страдает от диктатуры и репрессий

Об этом сообщает Bloomberg, отмечая, что это - наиболее острый ее комментарий с момента голодовки заключенного украинского лидера оппозиции Юлии Тимошенко.

Критическое замечание А.Меркель, прозвучавшее в выступлении в нижней палате парламента сегодня в Берлине, было сделано после того, как немецкие врачи начали наблюдение за состоянием здоровья Ю.Тимошенко в Украине.

«Сегодня, Германия и Европейский Союз живут в условиях мира и свободы», - сказала А.Меркель, отметив, что 8 Мая была годовщина окончания Второй мировой войны. «К сожалению, не все страны Европы живут так, потому что в Украине и Беларуси люди все еще страдают от диктатуры и репрессий».

Bloomberg также отмечает, что чиновники Евросоюза заявляют, что они не посетят мероприятия футбольного чемпионата Евро-2012 в Украине, который Украина и Польша будут принимать в следующем месяце.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко объявила голодовку 20 апреля, заявив, что ее избили трое сотрудников Качановской колонии во время ее принудительной госпитализации в больницу в Харькове.

Представители правоохранительных органов опровергали факт избиения Ю.Тимошенко и то, что она голодает.

Утром 9 мая экс-премьер-министра Украины Ю.Тимошенко привезли в ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове.

Рекомендованный международной медицинской комиссией курс реабилитации будут проводить врач из немецкой клиники «Шарите» доктор Л.Хармс совместно с украинскими врачами.

9 мая Л.Хармс заявил, что Ю.Тимошенко прекратила голодовку.

На вопрос, как в целом чувствует себя Ю.Тимошенко, Л.Хармс отметил, что имеют место последствия голодовки, «она очень ослаблена, но мы рады тому, что мы можем начать восстанавливать ее силы».

Напомним также, что 8 мая Министерство иностранных дел Украины сообщило о переносе Ялтинского саммита Центральноевропейской инициативы на неопределенный срок после того, как президенты 13 из 20 стран отказались приехать в Украину.

До этого пять президентов европейских стран, в частности Румынии, Албании, Хорватии, Чехии и Черногории, прямо заявили об отказе от участия в саммите из-за дела экс-премьер-министра Ю.Тимошенко. Президент Германии не заявлял об этом прямо, но именно эта причина отказа вытекала из комментариев МИД Германии.

Кроме того, Президенты Болгарии, Латвии, Эстонии, Италии, Австрии и Словении отказались прибыть на саммит, официально сославшись на другие причины; при этом в некоторых случаях все же была выражена обеспокоенность делом Ю.Тимошенко.

Кроме того, в начале апреля Германия выступила инициатором политического бойкота украинской части Евро-2012.

На сегодняшний день руководство Бельгии, Нидерландов, Австрии, а также Евросоюза заявило, что не будет посещать Украину во время финальной части чемпионата.