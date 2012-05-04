История бойкотов: влияет ли отсутствие политиков на количество голов и пива

«Настоящий бойкот был в 80-е в Москве и в Лос-Анджелесе, когда блоки «дружественных» государств по очереди не отправляли свои делегации на Олимпиаду. Сейчас речь идет о парабойкоте, т.е. о том, что в Киеве не появятся несколько более или менее влиятельных политиков. Футболисты будут там наверняка. Они просто зальются слезами, если Ярослав Качиньский не поедет на восток, а полуфиналы будут совершенно провальными без Ангелы Меркель. Конечно, это будет иметь определенное пропагандистское измерение в политике (т.к. конкретных результатов это тоже не даст) и повлияет на чемпионат в плане его имиджа, но не будем преувеличивать. На сам чемпионат в смысле спортивных состязаний и атмосферы в рядах болельщиков это не окажет никакого влияния. Там будут важны голы и сотни литров пива, а не политика.»

«Кто может испортить ЧЕ-2012, если не политики?» Роберт Зелинский («Polska», 3.05.2012)

Если промониторить сообщения, как в отечественных, так и европейских СМИ (включая информагентства) по тематике якобы бойкота ЕВРО-2012 в Украине, то абсолютное большинство из них подпадает под один из двух вариантов.

Вариант 1, «инициатива журналиста»: «Вы не планируете приехать в Украину на ЕВРО-2012? – Нет! – Значит, Вы присоединяетесь к бойкоту ЕВРО-2012!?»

Вариант 2, «инициатива политика»: «Я отказываюсь от планов приехать в Украину на ЕВРО-2012! – А они у Вас были? – Честно говоря, нет, но теперь я от них отказываюсь!»

Если автор этих строк и утрирует ситуацию, то весьма незначительно. Ведь бойкотировать мероприятие официальные лица могут в двух случаях: если они заранее объявили о своем участии в нем, либо, если они были на него официально приглашены. А так весь этот бойкот чем-то напоминает отказ от медицинского освидетельствования после заявления о побоях…

С другой стороны, упрощать ситуацию тоже не следует. Растиражированное слово «бойкот» в отношении спортивного мероприятия – это, одновременно, и возврат в далекое прошлое, в 70-е – 80-е годы ХХ века, и яркая демонстрация двойных стандартов.

Можно напомнить, что Китайская народная республика во всех рейтингах свободы находится в нижней части списка, что не только не помешало проведению в Поднебесной Олимпиады-2008 года (на фоне масштабных выступлений тибетцев за автономию и жесткого подавления этих выступлений силами безопасности), но и не отпугнуло мировых лидеров от участия в церемонии открытия.

Россия, столь активно критикуемая на Западе за внутриполитическую ситуацию, получила и Зимнюю Олимпиаду-2014, и футбольный ЧМ-2018; по последнему решение принималось в марте 2009 года – через полгода после «пятидневной войны» с Грузией и признания Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии. Протесты Тбилиси и союзников «молодой грузинской демократии» на футбольных функционеров впечатления не произвели.

Ну, а про участие всех демократических стран в летних Олимпийских играх 1936 года в Берлине просто предпочитают не вспоминать, по принципу «кто старое помянет…»

Возвращаясь к реалиям ХХ века, можно вспомнить, что использование бойкота шло по нарастающей. Сначала речь шла о локальных санкциях – например, переносе ЧМ-1969 года из Праги в Стокгольм после ввода советских войск в ЧССР, бойкоте шахматной олимпиады в Тель-Авиве 1976 года арабскими странами, СССР, и большинством стран Варшавского договора, бойкоте африканскими государствами Олимпиады-1976 в знак протеста против олимпийского статуса ЮАР…

В отдельных случаях арабские спортсмены и команды отказывались встречаться с Израилем, франкистская Испания не прислала футбольную сборную на матч с СССР в 1960-м, а СССР – свою сборную на матч с Чили в 1973-м…

Апофеозом политики бойкота стали летние Олимпиады в Москве (1980) и Лос-Анджелесе (1984), после которых всем стало ясно: бойкот в спорте – и не средство, и не метод достижения политических целей.

Закончить же заметку хочу цитатой того же польского журналиста Роберта Зелинского: «А для немецких политиков у меня есть предложение. Если уж их так заботят права человека и этика, и если они защищают Тимошенко, то, может, им сначала побойкотировать мафиозную Италию, ведь премьером там был человек, у которого больше грязи за душой, чем долгов у Греции. Любопытно также, почему они не протестовали против того, что Соединенные Штаты за последние годы убили сотни невинных мирных граждан, включая детей, в Ираке или Афганистане. Что-то я не слышал о том, чтобы Германия собиралась бойкотировать США. Я совершенно не поддерживаю того, что происходит на Украине или в России (дайте нам такого Ходорковского, а статью мы на него найдем), но у меня складывается впечатление, что бойкоты применяются слишком избирательно: там, где это кому-нибудь выгодно. И кроме того нехорошо, когда это делается ценой спорта и самого крупного спортивного мероприятия в истории нашей страны».

Дмитрий Джангиров