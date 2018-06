Поиск сенсаций толкнул таблоид на преступление

Британская полиция арестовала бывшую главу издательского дома News International Ребеку Брукс, ранее на этой неделе ушедшую с поста после громкого скандала с прослушиванием телефонов знаменитостей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Скотланд-Ярда.

Она была арестована после вызова в полицейский участок и находится под стражей. Экс-глава издательского дома News International подозревается в заговоре с целью перехвата сообщений связи и в коррупции.

Арест Брукс стал десятым в рамках операции Weeting - именно такое кодовое название носит полицейское расследование скандала с незаконным прослушиванием телефонных разговоров.

Издательский дом News International (входящий в медиа-корпорацию News Corp.) попал под шквал критики в связи с масштабным прослушиванием знаменитостей для получения сенсационных историй. На фоне скандала уже был закрыт таблоид News of the World.

Брукс занимала ранее посты главного редактора в газетах News of the World и Sun. На период ее редакторства News of the World приходятся несколько самых вопиющих случаев прослушки, включая манипуляции с сообщениями автоответчика на телефоне убитой в 2002 году девочки Милли Доулер.

В отношении газетной деятельности News International ведется два полицейских расследования: одно по факту непосредственно прослушки (Operation Weeting), другое - по подозрениям в даче взяток сотрудникам полиции для получения информации (Operation Elveden).