Предлагаю принять Закон о дуэлях для депутатов всех уровней

Мнение

Правда, вы ведь тоже подумали о том, о чем и я, прочитав, что в Донецкой области «регионал» и бютовец устроили дуэль? Сколько из вас выкрикнуло в этот момент: «Да пусть они все перебьют друг друга!»

А вот на этом стоп! Мы ведь люди сдержанные, и ратовать со страниц солидного издания за бездумную перестрелку не будем. Сегодня мы поведем речь о цивилизованных дуэлях.

Физическая расправа с оппонентом в честном поединке – вещь настолько же естественная и природная, как рассвет и закат. А у беспристрастного мыслителя тот факт, что идеал нынешнего героя – не кутила и дуэлянт, а прилизанный юрист с портфелем бумаг, вызывает недоумение. Судите сами. Допустим, вас кто-то ужасно достал и вы готовы уложить этого человека выстрелом. Но честность дуэли заключается в том, что ведь и вас могут убить, и вы готовы рисковать собственной жизнью, только бы наказать обидчика. Бросая или поднимая перчатку, вы совершаете Поступок.

И когда-то царил именно такой порядок. Он, конечно, не был идеальным, так как не каждый мужчина в одинаковой степени владеет оружием, но в целом дуэль – благо. Ведь даже умереть на ней считалось достойным. Однако постепенно шпага и пистолет были заменены сводами законов, а главными участниками дуэли стали не герои, а секунданты, или юристы. Произошел переворот: расторопная, горластая челядь возвысилась над своими хозяевами. Секунданты твердо знают, что в говорящего человека не стреляют, и пользуются этим. Тот, кто еще вчера влачил жалкое существование за кулисами жизни, высунул на свет Божий свой нос и стал модератором ситуации. Его нельзя убить только по одной причине: он объяснит вам, что делать этого нельзя. Дуэлянты как люди, воплощающие собой рыцарский архетип, народ по определению наивный – они верят.

Надо признать, секунданты не сразу взяли верх в обществе, и поначалу их ставили на место. Так, в досоветской России кадетский оратор Родичев с трибуны Госдумы оскорбил премьер-министра, произнеся слова «столыпинские галстуки» и жестом показал затянутую вокруг шеи веревочную петлю. Столыпин не стал подавать на него в суд. Он просто без обиняков вызвал его на дуэль, трусливый секундант сразу извинился. Но, к сожалению, все хорошее когда-нибудь заканчивается: ни одному государству в мире дуэли не выгодны, поэтому оно бросило все силы на их искоренение. Ясно, что эту борьбу возглавили секунданты, нагревшие потом на этом руки.

Пишу все это с болью: мне ведь тоже приходилось вызывать противника на дуэль. Это было в Крыму во времена моего студенчества. Она нравилась мне и ему, мы ей тоже нравились, оба, примерно в равной степени. Выход родился сам собой: после очередного купания я вышел из моря и увидел на берегу гору. «Дружище, есть отличный способ решить наши проблемы. Видишь эту скалу? Полезли: ты справа, я слева, или наоборот. Шансов упасть с нее пятьдесят на пятьдесят, и, наверное, один из нас все же упадет. Выжить практически нереально. Так что если грохнешься, то тебе не придется всю жизнь проводить в тележке. Выигравшему достанется сам знаешь, кто». – «Дурак, что ли?» – «Как хочешь, я полез. Надеюсь, ты как честный студент тоже пройдешь этот путь». Согласитесь, это было гениально: во-первых, столь своеобразная дуэль происходит без участия секундантов, во-вторых, списывает смерть на самого умершего. Оставшийся жить как бы ни причем.

Покорение скалы стоило мне изодранных рук, окровавленного живота, груди, горла и даже физиономии. Отдыхая на горе, я подставлял свои раны июльскому крымскому солнцу не в силах отползти в тень. В это время мой соперник ни на минуту не отступал от предмета нашего раздора, на гору он, естественно, так и не полез. И зря, ведь если бы он разбился, то избежал бы разочарования в любви и не увидел бы первую красавицу курса растолстевшей на двадцать пять килограммов всего за два года. И, главное, не проиграл бы своей любви двухкомнатную квартиру в судах, хотя, надеюсь, последнее убедило его в полной беспонтовости т. н. «римского права». Если бы он в результате этой по-настоящему кровавой дуэли тоже не разбился бы, то, наверное, понял бы то, что понял я, ставший победителем в этой схватке… Словом, все как в том анекдоте: я остался с носом, а мой друг… без носа.

Но, как говорится, ближе к нашим баранам: депутаты начинают хвататься за оружие, и это очень положительно, это значит, что общество начинает излечиваться от «секундантской болезни». Дай Бог, когда-то и закон о дуэлях примут. Скорее всего, он будет называться примерно так: «Закон о порядке и правилах проведения поединков с использованием огнестрельного оружия». Несколько замысловато, конечно, но что поделаешь, говорят же вам: законы у нас пишут секунданты. Однако последние события показали, что секунданты таки могут переплавиться на дуэлянтов. Важно, чтобы закон о дуэлях разрешал участвовать в них только народным избранникам, причем всех уровней, причем только им. И вот тогда можно было бы и депутатскую неприкосновенность узаконить для местных. И осталась бы у народных избранников только две привилегии: убить и быть убитым достойным человеком. Представляете, как в таком случае поднялся бы статус депутата в глазах народа? А какая была бы ротация? А сколько свежей крови вливалось бы во фракции, ведь места павших однопартийцев надо заполнять?

Единственная оговорка: на женщин дуэли не должны распространяться. Вообще-то в классических демократиях, в частности древнегреческой, слабый пол не только в представительский орган не допускали, но и права голоса не давали. У нас власть народа развита еще не настолько, поэтому приходится пока мириться с присутствием барышень в советах, но к барьеру их допускать, считаю, нельзя. Не буду приводить всех аргументов против женских дуэлей, предложу только свое видение этой проблемы: вместо женщины в поединке должны участвовать ее товарищи по партии. Столкнулась Тимошенко с Богатыревой и – выходи, Турчинов, на честный бой с Ахметовым…

Согласитесь, закон о дуэлях оживит не только украинскую политику, но и жизнь вообще. А если поединки крутить в прямом эфире, да под тотализатор, то и передачи Шустера с «Домом» Ксении Собчак уже станут неинтересны.

Алексей Подорожный, Харьков