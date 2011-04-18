Не бойтесь слухов - правда страшнее

С конца 2008-го и на протяжении 2009 года нынешние власть имущие на любой вкус эксплуатировали железобетонный тезис: если власть эффективна, то она должна обеспечить успех страны невзирая ни на что - всемирный финансово-экономический кризис, неблагоприятную международную конъюнктуру, землетрясения, цунами и т.п. Так общественное сознание приучалось к логическому продолжению приведенной сентенции: если власть неэффективна, то она должна освободить управленческий Олимп для более подготовленных, ответственных, самоотверженных - одним словом, для проФФесионалов.

И вот наступил момент истины - за выполнение властных полномочий взялись «представители реального сектора экономики». Словосочетание взято в кавычки не случайно, поскольку к каждой из его составляющих есть множество вопросов. 2010-2011 годы эти вопросы лишь обострили, придали им иронический, а отчасти трагикомический подтекст.

Эпопея саморазоблачения началось с подписания Харьковских соглашений, отрекомендованных трубадурами нынешней власти своеобразным прологом к коммунизму, - чуть ли не дармовых энергоносителей, символической платы за коммунальные услуги, снижения уровня транспортных расходов и - как следствие - кардинального удешевления товаров и т.д. и т.п.

Чего стоят такие обещания, основной массе населения уже точно известно. Данные социологических опросов по этому поводу не оставляют никаких сомнений: у абсолютного большинства граждан Украины нынешняя власть вызывает раздражение и презрение.

Нынешняя Украина весьма напоминает Аргентину десятилетней давности. Тогда руководство этой латиноамериканской страны ради избежания дефолта сделало выбор в интересах получения $40 миллиардов иностранных инвестиций в обмен на беспрецедентные льготы инвесторам - освобождение их от уплаты налогов на 15-25 лет.

В итоге иностранцы уже вывезли из страны без налогообложения капитал на сумму, в 7-8 раз (!) превышающую инвестиционные взносы, а самым простым способом получить симпатии избирателя становится обещание четвертовать тех, кто принял решение о таком решении проблемы дефолта.

Впрочем, если в Аргентине фатальность избранной управленческой стратегемы начала рельефно вырисовываться лишь после пяти-шести лет «фаустовского соглашения», то в Украине демагогический туман развеивается гораздо быстрее. Власть стоит перед дилеммой: или наконец существенно повысить уровень эффективности функционирования ключевых сфер общественной жизни, или продлить эпопею очковтирательства. Досадно, но вполне прогнозируемо выбор был сделан в интересах второго варианта.

Например, Азаров во всех украинских неурядицах обвиняет кризис в Ливии, повысивший цены на нефть до $120 за баррель. При этом опять-таки вполне прогнозируемо избегает сразу трех аспектов: во-первых, упоминаний о своих упреках двухгодичной давности в адрес предшественницы, мол, «не нужно перекладывать на внешние факторы ответственность за собственную недееспособность»; во-вторых, признание того, что правительство Тимошенко смогло работать эффективнее даже в условиях куда более высоких цен на нефть и саботажа чуть ли не половины министерств, руководство которыми осуществлялось горе-союзниками; в-третьих, какими бы ни были цены на нефть - это всемирные реалии, а не коварный заговор против Украины или лично Азарова.

По мере своих способностей разнарядку по выявлению «стрелочников» за ужасное состояние в социально-экономической сфере выполняет также Генпрокуратура. После долгого интеллектуального штурма руководство этого учреждения пришло к выводу о необходимости открыть против экс-премьера Тимошенко уголовного дела на основании того, что она якобы принимала «экономически угрожающие» и «не в интересах государства» решения в сфере подписания газовых контрактов с Россией.

Обстоятельные знания клерков генпрокуратуры признаков и исчерпывающего перечня «экономических угроз» вселяют оптимизм в экономическое будущее Украины: нужно просто расформировать министерство экономики, передав его полномочия Генпрокуратуре.

Да ограничиваться этим шагом не стоит: нашей яйцеголовой генпрокуратуре стоит срочно подавать заявку на членство в комиссии по определению Нобелевских лауреатов в сфере экономики, поскольку нынешний персональный состав этой комиссии часто не может прийти к согласию относительно «экономических угроз» и других вопросов, которые отечественная Генпрокуратура лузгает, как семена.

Довольно симптоматично, что среди инкриминируемых Тимошенко преступлений значится «принятие решений не в интересах государства». Создается впечатление, что предыдущие 20 лет украинская Генпрокуратура находилась в состоянии глубокого анабиоза, проспав целую эпоху под названием "верховенство права, приоритет прав и свобод гражданина и общества перед государством, призванным обслуживать общество".

В конечном итоге, Генпрокуратуре можно посочувствовать: она уже забыла, когда самостоятельно принимала решение об открытии резонансных дел. И случай с Тимошенко не исключение из правил. Другое дело, что можно все-таки повышать профессиональный уровень хотя бы в сфере обоснования инкриминируемых злоупотреблений, а не надеяться на снисходительность общественной мысли, которая на очередной генпрокурорский «перл» отреагирует в стиле «не стреляйте в пианиста - играет, как умеет».

Вероятно, истинный режиссерский акцент последних действий Генпрокуратуры заключается в том, чтобы «газовое дело Тимошенко» в контексте очередного повышения тарифов на газ для населения уложилось бы в забитое сознание рядового украинца как причина и следствие.

Очевидно, это делается в расчете на массовую амнезию - по крайней мере, другие объяснения найти тяжело. В то же время не менее очевидно, что такая надежда власти призрачна: хотя наш народ испытал беспрецедентное надругательство, но с памятью у него еще все в порядке.

Люди хорошо помнят, что даже в условиях беспрецедентного всемирного кризиса правительство Тимошенко не подняло цены на газ и электричество для населения ни на копейку. А в условиях тотальной «стабильности» нынешней власти самыми стабильными стали показатели роста цен буквально на все.

Странно чувствуешь себя, когда приходится объяснять элементарные вещи, но тут уже ничего не поделаешь: подготовка подписанных Тимошенко газовых соглашений проходила вполне прозрачно, в присутствии многих европейских наблюдателей и аналитиков. Кроме того, тот документ предусматривал возможность пересмотра ценовых параметров раз в год. Потому тяжело понять, что запрещает нынешней власти договориться с Россией о любой цене на газ и при этом не отдавать северо-восточному соседу территории, предприятия и целые отрасли.

Если же такой груз неподъемен, то можно дешевый газ внутренней добычи направить в коммунальную сферу и отпадет необходимость в повышении цен на газ для населения. Понятно, в результате такой рокировки значительных прибылей не досчитаются олигархи, и по результатам журнала «Forbs» повысят за год свои богатства не втрое, а всего в полтора-два раза. Господа, искренне сочувствую, но вы сами на каждом шагу говорите, что интересы народа - превыше всего.

Впрочем, основная интрига в другом: если олигархи откажутся терять прибыль, а весь пар из последнего уголовного дела против Тимошенко уйдет в свисток, то решится ли Генпрокуратура открыть уголовное дело против «фигурантов ливийского кризиса как основной причины социально-экономического коллапса Украины»?

Зореслав Самчук