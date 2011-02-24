Имеет ли Московский патриархат историческое право на древние храмы Киева?

Идея «русского мира» – преобладание национального начала над духовным – что является ересью… РПЦ МП появилась только в 1943 году с благословения Сталина…

Думаю, это показывает низкий уровень культуры человека, если он относится без должного почтения к президенту своей страны.

С другой стороны, если президент хочет, чтобы его уважали как президента, то он обязан уважать и защищать права граждан.

Ведёт ли себя Янукович сегодня в вопросах преференций для Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) как гарант Конституции (в которой записана свобода вероисповедания), который должен одинаково защищать права верующих всех конфессий?

Местные органы власти, в которых Партия регионов имеет большинство, отбирают храмы у Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и передают их УПЦ МП.

Правительство Азарова выделяет миллионы гривен на строительство храмов Московского патриархата. Как должны себя чувствовать верующие других конфессий и неверующие, когда их налоги правительство тратит на приумножение имущества Московского патриархата?

Кроме того, правительство планирует передать Московскому патриархату музеи, забрав у государства, то есть у народа Украины.

Подразумеваемое оправдание – дескать, эти музей когда-то были храмами Московского патриархата.

Так ли это? Давайте разберемся.

К основанию Софиевского собора и Киево-Печерской Лавры в XI веке Московский патриархат не имеет никакого отношения: на тот момент даже Москвы еще не было.

Первоначальная Десятинная церковь, на руинах которой с позволения украинского правительства Московский патриархат хочет построить свой храм, вообще никогда не была под управлением Московского патриархата, так как монголо-татары разрушили её в 1240 году, когда Московского патриархата не существовало.

Далее. Вопреки широко распространенному заблуждению, Русская православная церковь – Московский патриархат (РПЦ МП) юридически не имеет отношения к Православной российской церкви (Российской империи), которая распоряжалась Софиевским собором, Киево-Печерской Лаврой и «второй» (неоригинальной) Десятинной церковью до 1918 года, когда Православная российская церковь перестала существовать.

РПЦ МП появилась только в 1943 году с благословения Сталина.

Между 1922-м и 1926 годами единственной признанной государством была «Православная церковь в СССР» («Обновленцы»), которая не имеет отношения к Русской православной церкви (Московскому патриархату). Более того, РПЦ МП считает «обновленцев» раскольниками. «Обновленцы» были признаны поместными церквями других стран. А сами «обновленцы» в 1921 году, например, признали Украинскую автокефальную православную церковь (УАПЦ).

Таким образом, как юридическое лицо – правопреемник Православной российской церкви на территории Украины, - УАПЦ, созданная в 1921 году священниками Православной российской церкви и имеющая поддержку большинства священников и мирян на территории Украины на тот момент, имеет больше прав на получение в свою собственность музеев и храмов, принадлежащих до 1918 года Православной российской церкви на территории Украины, по сравнению с РПЦ МП и её подразделением – УПЦ МП, появившимися лишь в 1943-м и 1992 годах соответственно.

Да и моральных прав считать себя правопреемницей Православной российской церкви у УАПЦ больше, так как УАПЦ не запятнала себя связями с КГБ. Даже патриарх Кирилл признавал сотрудничество священников РПЦ МП с КГБ.

Сегодня в самой России на духовное наследие Православной российской церкви претендуют Российская катакомбная церковь, Российская православная церковь заграницей (РПЦЗ) и другие, не запятнавшие себя связями с НКВД и КГБ. Поэтому в России некоторые приходы переходят под юрисдикцию РПЦЗ и других церквей, так как считают РПЦ МП «структурой, созданной Сталиным, Молотовым и полковником КГБ Карповым», которая не выполнила главного определения последнего Всероссийского поместного собора 1917 года восстановить прежний порядок управления и устав, а вместо этого продолжает пользоваться сталинским уставом, по которому управление церкви находится в руках никем не контролируемого патриарха с его «митрополитбюро». Более того, по мнению протоиерея РПЦ МП Павла Адельгейма, устав РПЦ в ряде своих положений противоречит церковному праву.

Говоря же о Софиевском соборе, Киево-Печерской Лавре и руинах Десятинной церкви, то большее право на них имеет УПЦ КП, так как духовно священники УПЦ КП через рукоположение («хиротонию») имеют связь с древними Киевскими митрополитами (включая их Владимирское и Московское пребывание), но в отличие от Московского патриархата, имеют еще и кровное родство со своими киевскими предками, основавшими 10 веков назад эти храмы, что немаловажно в юридическом аспекте (а священничество традиционно передавалось по наследству).

Но нынешней украинской власти, как и Московскому патриархату, кажется, не важна юридическая правота или историческая справедливость. Им и на судьбу православия, видимо, плевать. Иначе бы их волновало, что от православия отворачивается все больше украинцев из-за постоянных склок в украинском православии по причине упрямого нежелания Московского патриархата предоставить автокефалию Украинской православной церкви.

Образ «среднего» попа и до этого не был «стерилен» в народе, а в комплексе с постоянными разделениями, имидж православия просто уничтожается. В конечном итоге это может привести к тому, что украинцы либо, полностью потеряв надежду на порядок в православии, пополнят другие христианские конфессии, либо Украину постигнет судьба Чехии, где неуемные репрессии католичества против гуситов в ХV веке привели к тому, что чехи стали самой неверующей нацией в Европе.

Доводы Московского патриархата о том, что УПЦ КП «неканонична» из-за того, что за 20 лет её пока не признали православные церкви других стран, смешон в устах Московского патриархата, которого православные церкви других стран не признавали на протяжении 141 года (с 1448 по 1589 год)!

История православия – это история постоянных расколов: в любой момент истории существуют какие-то православные церкви, не признанные другими. Например, на данный момент, это не только УПЦ КП и УАПЦ, но и Македонская, Черногорская, Турецкая и Японская православные церкви (последняя признана только РПЦ МП).

Более того, все современные автокефальные православные церкви Европы в свое время «неканонично» откалывались, так как изначально все они были частью Константинопольского патриархата, а по мере получения независимости государств, требовали себе независимой церкви. При этом ответная реакция материнской церкви всегда была одинаковой – негативной: обвинения в неканоничности, «схизме» (расколе), «филетизме» - те же самые, что мы слышим от Московского патриархата по отношению к Киевскому. Но это не мешало всем отколовшимся церквям настаивать на своём и, в конце концов, получать автокефалию.

Интересно, что термин «филетизм» появился после откалывания («схизмы») в 1860 году Болгарской православной церкви от Константинопольской (последняя не признавала первую до 1945 года). Несмотря на то, что Болгария на момент раскола вообще не была независимым государством (будучи вместе с Константинополем частью Османской империи), Российское государство и церковь (неотделимые на тот момент) не осудили болгарский филетизм и схизму! Можно ли ожидать искренности от московских священников, которые в зависимости от политической выгоды в одних случаях поддерживают явный филетизм, а в других выискивают там, где его нет? Украина – независимое государство, а не просто народность в составе одного государства, как были болгары в 1860 году, и по канонам православия должна быть автономной или автокефальной.

Похоже, правы те, кто считает, что Московский патриархат служит сегодня не целям православия, а кремлевским «гебешникам», целью которых является «восстановление т.н. «русского мира» под началом Москвы» (не важно, что с духовной, православной точки зрения, «единство русского мира» – чистой воды «филетизм», преобладание национального начала над духовным, что является ересью).

Концепцию «Москва – Третий Рим», широко продвигаемую Московским патриархатом и нынешним руководством Российской Федерации, Вселенский Патриарх Варфоломей осудил как богословски несостоятельную еще в 2004 году на VIII Всемирном русском народном соборе, организованном московским патриархатом. Специально для министра иностранных дел России Игоря Иванова Варфоломей заявил: «Во времена коммунистической эры происходила нетерпимая политизация Русской церкви … Мы надеялись, что ситуация будет иной после падения чудовищной системы. Однако, к нашему негодованию, мы видим, что настоящее российское правительство продолжает, не колеблясь, вторгаться и даже „делать политику“ в отношении сугубо церковных дел. Вовлечение правительства в процесс принятия церковных решений имеет привкус неприемлемого цезарепапизма». И, обращаясь к патриарху Кириллу, Варфоломей писал: «Неужели вы говорите нам, что единство православия есть вопрос цифр, политической силы, светской и дипломатической власти? То, что мы слышали относительно единства Церкви. есть, целиком и полностью, прискорбное веяние духа ватиканизма, который толкует единство как единую организационную структуру, а не единство духа и сердца, как оно всегда толковалось в Православной церкви».

Со своей стороны УАПЦ и УПЦ КП следовало бы сделать один важный шаг – объединение. Ведь Вселенский Патриарх был готов признать каноничную автономию такой объединенной церкви под эгидой Константинополя. Это мог бы быть, по крайней мере, временный тактический шаг для подтверждения своей «каноничности» в глазах украинской общественности (чтобы прекратить промывку мозгов общественности Московским патриархатом) перед тем как добиваться автокефалии. В любом случае, получать ли автономию под эгидой Константинополя или сразу требовать автокефалию – это уже вопрос внутреннего обсуждения объединенной церкви. При этом в названии объединенной церкви должны быть отражены как юридическое наследие УАПЦ в ХХ веке, так и историческое наследие Киевского патриархата: то есть, «Украинская автокефальная православная церковь – Киевский патриархат».

Такая объединенная церковь была бы истинным духовным наследником древнего Киева, так как, в отличие от Московского патриархата, она имела бы беспрерывную хиротонию от древних киевских митрополитов через две ветви: (1) Владимиро-Московское пребывание киевских митрополитов, (2) Галицко-Волынских экзархов, часть предков-священников которых позже возглавили Польскую православную церковь (церковь украинцев и белорусов Польши) и рукополагали священников УАПЦ. Кроме того, только украинские священники имеют дополнительное рукоположение от иерусалимского патриарха в 1620 году, когда была восстановлена Киевская митрополия (часть этих священников опять же оказалась в Польше, а часть – в Православной российской церкви). Именно после этого восстановления Киевской митрополии, когда она была независимой от Московского патриархата, Петр Могила отреставрировал Софиевский собор и основал при нём мужской монастырь (за что Могила был канонизован православными церквями всех стран, кроме Московского патриархата). А колокольня Софийского собора была уже построена по заказу гетмана Мазепы, равно как стена и частично звонница Киево-Печерской Лавры (анафему которому Московский патриархат не отменил, но при этом требует храмы себе).

Напоследок. Если Господин Янукович – настоящий христианин, то ему, во-первых, следует прекратить нарушать права верующих других христианских конфессий (даже османские турки не забирали у оккупированных христиан Европы их храмы).

Во-вторых, если Янукович хочет показать любовь к церкви, то он бы мог показать свою веру, передав церкви Межигорье, где до Советской власти был один из двух главных монастырей Киева (второй по важности после Киево-Печерской Лавры, главный монастырь запорожских казаков).

Согласитесь, сегодня несколько странно выглядит «истинный верующий Янукович», играющий в теннис и занимающийся охотой на костях святых.

И, конечно, если Янукович – профессор, то как научный деятель он, несомненно, понимает, что часть Межигорья необходимо передать, прежде всего, музеям и археологическим службам для проведения раскопок. И ни в коем случае нельзя передавать Софиевский собор и музеи Киево-Печерской Лавры Московскому патриархату, а также строить на руинах Десятинной церкви новые храмы, так как это является историческим достоянием всего народа Украины, в том числе и неверующих.

Кость Кирнас, Киев