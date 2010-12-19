От преодоления Страха — к обретению Надежды, или Что делать на Майдане в следующий раз

Разумеется, идеальным выходом из ситуации было бы, если б в Украине был в наличии какой-либо АМБИЦИОЗНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ (например, средний класс, креативный класс, класс промышленников-националистов, класс «айтишников»-патриотов и т.п.), имеющий политический «интерфейс» — политическую партию.

Тогда нынешняя ПОХОРОННАЯ КОМАНДА была бы загнана в угол, а то и хуже — выкинута с пляжа. И вопрос ставился бы о том, что новая амбициозная контрэлита готова взять на себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОИСХОДЯЩЕЕ В СТРАНЕ.

Но этого нет — есть только предпосылки и возможности для самоорганизации креативного класса.

Худшим, но тоже относительно перспективным вариантом было бы, если б в Украине существовала мощная системная оппозиция, жаждущая власти и СПОСОБНАЯ УПРАВЛЯТЬ, — например, в лице БЮТ.

Но ничего такого тоже нет — есть старые фантомные боли этой партии и ее «фронтвумен» — что и было в очередной раз продемонстрировано в ходе Майдана-2, на котором они своей предсказуемой риторикой не зажигали, а, скорее, гасили (впрочем, те же Ющенко или Яценюк, которые даже не пришли на Майдан-2, в очередной раз помножили себя на «0»).

Поэтому всем тем, кто собирается жить в Украине, остается длительная, многотрудная борьба — за свои права и за будущее страны. Причем без реальной надежды на смену ключевых фигур в короткой перспективе.

ИТАК, НЫНЕШНЮЮ СИТУАЦИЮ В УКРАИНЕ МОЖНО ОПИСАТЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

1. Судя по всему, главная стратегическая цель нынешнего руководства страны в отдаленной перспективе — вовсе не знаменитое ломоносовское «сохранение и преумножение народа», а ЗАЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. В случае Второго Потопа или иной глобальной катастрофы под водой могут оказаться и Северная Америка, и часть Западной Европы. Украина — идеальное место для переселения на эту территорию «достойных людей» — «золотого миллиарда», «расы господ» и т.д. Возможно, у режима Януковича (а также и у режима Ющенко в недалеком прошлом) нет и не было цели содействовать реализации этого сценария, однако, объективно говоря, они занимаются именно зачисткой территории, и довольно успешно. Возможно (и WikiLeaks косвенно свидетельствует именно об этом), нынешних правителей Украины используют втемную.

2. Не для того лучшие люди Украины на протяжении десяти лет вкладывались в Януковича и Партию регионов, чтобы теперь строить «справедливое государство» для «лохов». Это нерентабельно и противоречит их этическим установкам: не для того они два десятка лет ВОЕВАЛИ В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ — за власть и собственность, не для того рисковали свободой и кровью, не затем хоронили погибших в перестрелках друзей, чтобы теперь, когда они стали триумфаторами, делиться завоеванным с каким-то человекомусором (лохами, быдлотой, чертями, свинотой, свинобыдлотой, быдломассой, козлами, биомассой, пиплом, народом Украины). Посему справедливым (в их понимании) является такое государство, в котором все бюджетные тяготы и финансовые обременения возложены на быдлоту. Иначе говоря, будущее — за поляризацией латиноамериканского либо африканского типа: БОГАТЫЕ ДОЛЖНЫ СТАТЬ ЕЩЕ БОГАЧЕ, БЕДНЫЕ — ЕЩЕ БЕДНЕЕ И ПОСЛУШНЕЕ. Кто не согласен — в расход!

3. Урезание прав быдлоты — повышение пенсионного возраста, отъем квартир за долги по квартплате, «опускание» и ликвидация налоговых «упрощенцев», повышение в разы тарифов на электроэнергию, удлинение рабочего дня, война мопедам. (Разумеется, «срезание» неадекватно высоких пенсий, вызванное отеческой заботой о быдлоте, коснется лишь тех, кто случайно попал в круг достойных людей. Для неслучайных есть решение Конституционного Суда. И суд в этой ситуации прогибать никто не станет — чай, не Конституция-1996.)

4. В Украине создается неофеодальная система власти и управления — в значительной степени, с оглядкой на российскую неофеодальную модель. (Следует заметить, что при феодализме феодалами становились за ратные подвиги — во славу монарха и отечества, теперь же неофеодалами становятся по принципу «негативной селекции» — наиболее достойные, циничные и безжалостные люди.) Все лавочники, «упрощенцы» и прочие свободные и потенциально опасные индивиды должны стать крепостными либо холопами (иначе говоря, из «фраеров» превратиться в «шестерок»). Верховная власть опирается на жестко зависимых от нее и не имеющих политической свободы и внутренней самодостаточности индивидов. Так, к примеру, в шайке «честных» не должно быть по определению — все должны быть повязаны круговой порукой, а то и кровью (разумеется, чужой). Бюрократы (включая ГАИ и жэки) должны превратиться в надежную опору политического режима. Милиция и СБУ существуют не для защиты свинобыдлоты (народа), а для защиты достойных людей от свинобыдлоты — на случай восстания.

ТЕПЕРЬ О ЛОГИКЕ ЭФФЕКТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СИТУАЦИЮ — НА МАЙДАНЕ-2 И В СВЯЗИ С МАЙДАНОМ-3.

1. Очень непростой вопрос о том, где должна была бы проходить граница между экономическими и политическими требованиями восставших. Логично, что протесты на Майдане-2 начались с сугубо социально-экономических требований — иначе было бы не сфокусировать праведный народный гнев. В Украине пока нет политических идей, способных за день мобилизовать уставших от жизни людей из Львова и Севастополя. Но вот борьба за выживание на краю пропасти и небытия — как оказалось, может.

Однако праведный гнев должен своевременно развиваться по индуктивной модели — от частного к общему: от частной социально-экономической проблемы ФИЗИЧЕСКОГО ВЫЖИВАНИЯ «УПРОЩЕНЦЕВ» к общей политической проблеме НОВОГО ПУТИ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ. Но программа обретения нового пути не пишется ночью в палатке на Майдане при свете фонарика — на оборотной стороне агитационной листовки.

2. Абстрактно рассуждать на тему тактики сопротивления — что именно надо делать в той или иной ситуации — бессмысленно. Об этом следует рассуждать лишь по отношению к конкретным обстоятельствам и событиям.

Но в политических требованиях Майдана-2 и Майдана-3 должен присутствовать консенсус по глобальным вопросам и содержательная дискуссия по тактике и средствам достижения цели. Например, консенсус по вопросу об уровне легитимности нынешнего президента. После восстановления Конституции в редакции 1996 года президент НЕ МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ ЛЕГИТИМНЫМ. Легальным — и да, и нет — тут возможна изощренная юридическая дискуссия. Но легитимным — НЕТ, поскольку его избирали со значительно меньшим объемом полномочий. Почему он об этом забыл? Точнее, почему ему дали об этом забыть?

А вот нужно ли требовать его отставки — это вопрос, ответ на который жестко зависит от текущей политической обстановки. На Майдане-2 такое требование, даже если оно было бы консолидированным, вряд ли стало б эффективным — это что-то вроде журавля в небе. (Допустим, президент уходит в отставку (сложно представить, но допустим), назначены новые выборы. И кто на них победит — по состоянию на сегодняшний день?)

Еще вопрос — нужно ли требовать немедленной отставки Верховной Рады? Особенно с учетом механизма «честного подсчета» голосов, опробованном на недавних выборах в местные органы власти. Ведь единственной альтернативой фальсификациям может стать новый сугубо политический полумиллионный Майдан. Но насколько он реален в нынешних условиях?

3. Вопрос о ЕДИНОМ КООРДИНАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ или штабе на Майдане-2 относится к самым дискуссионным. Единый центр — это и преимущество, позволяющее преодолеть анархию и атаманщину, позволяющее сформулировать единые внятные требования к власти, и недостаток, чреватый соглашательством и предательством. Судя по всему, для эффективного руководства стихийным выступлением, похожим на Майдан-2, оптимальным является единый штаб или координационный центр, в котором делегированы интересы всех амбициозных протестных группировок. При этом СОЛИДАРНОСТЬ между представителями или «делегатами» должна выстраиваться на основе ДОВЕРИЯ И ОБЩИХ ЦЕННОСТЕЙ, но не бандитской круговой поруки.

В любом случае, требования к власти должны быть внятными, четкими и содержать продуманные механизмы их реализации — правовой, политический и экономический. При этом механизмы должны быть институциональными, а не основанными исключительно на доброй воле президента-батюшки. Без продуманного институционального механизма это не требования, а тосты — за всё хорошее, против всего плохого.

Проблема реальной борьбы с коррупцией, основанная на уменьшении взяткоемкости, проблема возвращения крупных капиталов в Украину, основанная на либерализации налогов, проблема радикального пересмотра отношений с МВФ и много чего еще — это темы, требования по которым нужно формулировать еще до очередного выхода на Майдан. И, опять-таки, не при свете фонарика.

4. И самый дискуссионный вопрос: о победителях и проигравших на Майдане-2. Никто не является ни однозначным победителем, ни однозначным проигравшим — ни президент, ни митингующие лавочники-«упрощенцы».

Президент проявил себя как «хозяин ситуации», остающийся как бы над «схваткой»: «ЦАРЬ» УСЛЫШАЛ СВОЙ «НАРОД» И ЗАЩИТИЛ ЕГО ОТ «ЗЛЫХ БОЯР». Хотя при этом он перестал быть Виктором Грозным. «Упрощенцы» же хотя бы частично отстояли свои права, что позволит им не умереть с голоду и остаться жить и работать в Украине.

Но наиболее важное и реальное последствие Майдана-2 заключается в том, что он позволил людям ПРЕОДОЛЕТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ БАРЬЕР — ЖИВОТНЫЙ СТРАХ. Ведь митинговать пришлось не против бывшего инженера, технического интеллигента и «красного директора» Кучмы, ставшего после «дела Гонгадзе» международным изгоем, а против политического режима со значительно более грозным оскалом, некоторые представители которого имеют вполне конкретный криминальный «бэкграунд» и в «прошлой» жизни занимались явно не проектированием баллистических ракет.

Именно вот этот почти незаметный процесс — преодоление страха — и стал той «песчинкой», вокруг которой может впоследствии нарасти «жемчужина». Но Майдан-1 в свое время стал возможен именно потому, что у людей была Надежда — на лучшую жизнь, на более справедливое общественное устройство, на интересную перспективную личность (увы). А без Надежды всё окончилось бы обычным митингом, который властям всегда по силам разогнать. Поэтому именно Надежда — это самое лучшее топливо для строителей Будущего.

Итак, если главным на Майдане-2 стало преодоление Страха, то главным на Майдане-3 должно стать обретение Надежды. И консолидация нового амбициозного социального субъекта — креативного класса. Майдан-3 должен стать не Майданом ради Майдана, а инструментом переформатирования политической системы и целеполагания в существовании Украины.

Но это уже совсем другая история…

Андрей Окара, Москва