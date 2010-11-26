“Кто виноват?”, предприниматели уже знают, вопрос в том, “что делать?”

Как нам стало известно из источников в Администрации Президента Украины, на Банковой создана и работает рабочая группа, заданием которой является выработка рекомендаций относительно минимизации последствий акций представителей бизнеса против введения нового Налогового кодекса.

Мнения по этому поводу разных групп президентских чиновников и аналитиков в известной мере расходятся. Но уже идут активные поиски виновного, на которого будут пытаться переложить ответственность за события на Майдане.

В целом же создается впечатление, что политическое руководство Партии регионов недооценивает значение процессов, которые происходят в Украине. Более того, окружение Януковича всячески пытается принизить роль протестных акций, считая их синдромом страха отдельных должностных лиц, которые не избавились от влияния Оранжевой революции 2004 года.

На сегодня рабочей группой АП рассматриваются три наиболее вероятных сценария развития событий и возможных шагов власти:

Сценарий № 1. Активное вовлечение лидеров протестных акций в дальнейшее обсуждение Налогового кодекса с возвращением его на доработку в Верховную Раду. Путем привлечения интеллектуалов планируется несколько улучшить качество ПК через исключение из него самых существенных изъянов. Параллельно предлагается осуществлять активную работу с отдельными лидерами протестующих с целью расколоть их и приблизить к себе ту часть предпринимателей, которые согласятся на сотрудничество с властью. Это, по замыслу, стабилизирует ситуацию, а дальше можно будет через голосование в парламенте определенным образом откорректировать нормы, которые временно будут изъяты из кодекса. В этом же контексте рассматривается возможность замены отдельных чиновников, вроде Бродского, Тигипко после обвинения их в некомпетентности (смещение Азарова планируется позже – после реализации целого ряда непопулярных решений, хотя в АП есть понимание того, что он не способен руководить правительством).

Прогнозируется, что после этого протестные акции пойдут на убыль и власти удастся взять под контроль ситуацию, не допустив разрастания массовых движений (эту позицию отстаивает группа основных политических консультантов, однако она рассматривается как наименее вероятный сценарий).

Сторонники отмеченного плана наибольшую опасность видят в том, что уже в ближайшее время протесты бизнесменов возглавит политическая оппозиция во главе с Тимошенко.

Противники сценария №1 указывают, что таким образом будет продемонстрирована слабость власти перед протестующими, что неминуемо спровоцирует новые массовые акции уже по другим причинам (пенсионная реформа, трудовой кодекс и тому подобное).

Сценарий № 2. Категорический отказ от переговоров с лидерами акций или имитация переговорного процесса на уровне второстепенных чиновников, максимальное промедление путем символических консультаций, аж пока количество протестующих существенно не уменьшится и их можно будет разогнать силами стражей порядка. Одновременное направление усилий правоохранительных органов против руководителей акции, демонстративное давление на их предприятия и бизнес членов семей. Особый акцент предусматривается сделать на максимальной локализации протестных акций в регионах с целью недопущения их участников в Киев. Параллельно планируется развернуть в СМИ кампанию дискредитации «алчных» предпринимателей, которые не желают поддерживать пенсионеров, учителей и тому подобное.

Слабостью варианта № 2 считается то, что власть получит негативную оценку мирового сообщества, вырастет напряжение в обществе, ожидаются огромные электоральные потери Януковича и Партии регионов, а главное - оппозиция получит «второе дыхание» в своей борьбе против власти.

Потому есть сценарий № 3. Налаживание контактов с лидерами акции на условиях категорического недопущения туда оппозиционных политических сил, демонстративные уступки по ряду второстепенных составляющих частей ПК, без изменения его сути. То есть имитация бурной деятельности, пока народ не устанет от бесплодных дебатов. Параллельно планируется вступить в сепаратные переговоры с наиболее податливыми лидерами и, пользуясь отсутствием у них политического опыта, переманить на свою сторону должностями, преференциями в бизнесе и тому подобное. К другим лидерам – применить жесткие административные меры влияния и вынудить их отказаться от какого бы то ни было противостояния. Когда же протестное движение пойдет на убыль, предлагается демонстративно расправиться с активными участниками акции вплоть до их заключения (эту позицию отстаивает группа Клюева, и она рассматривается как наиболее приемлемая).

Власть будет стремиться использовать ошибки и просчеты митингующих, определенную их разрозненность и нехватку опыта организации массовых акций. Современные политтехнологии и возможности спецслужб могут свести на нет попытку предпринимателей отстоять свои требования.

В этих условиях без политической поддержки со стороны мощных оппозиционных сил «Майдан» мелких и средних бизнесменов рискует остаться лишь яркой вспышкой, но никак не очагом, в котором сгорит одиозный Налоговый кодекс.

Принятие такого Налогового кодекса – это первая попытка Партии регионов «протягивания» так называемых реформ, которые касаются жизненно важных интересов общества. Учитывая кадровый и интеллектуальный потенциал нынешней власти, ее склонность к жизни «не по правилам» всем вполне понятно, что реальные изменения, которые служили бы народу, а не чиновникам, команда Януковича реализовать не способна априори. При этом уже сегодня можно прогнозировать, что дальнейшие «реформаторские» шаги власти будут осуществляться еще более примитивно и агрессивно.

Потому перед людьми, которые хотят оградить свои бизнес и жизнь от наступления сегодняшней власти, должен стоять лишь один вопрос - «Что делать?», ведь «Кто виноват?» они уже знают.

Владимир Поляков, политолог