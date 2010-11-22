За что отцы Налогового кодекса не любят пролетариат

Когда в эфире «Интера» на вопрос о том, как все-таки быть с людьми, которые бастуют, которые говорят, что налоговый кодекс делает их нищими, вице-премьер Сергей Тигипко ответил словами профессора Преображенского: «Не люблю пролетариат», я сначала не поверила ушам. Но мои коллеги в студии оживились, назвали его контрреволюционером, и я поняла, что Тигипко таки да, брякнул не подумав. Но хотя бы честно. За что ж вам его не любить, Сергей Леонидович? Ведь они, даже уцелев после аварий на шахтах, преданно голосуют за власть...

На самом деле Сергей Леонидович не хуже и не лучше своих коллег из правительства. В конце концов, он не отказывался от авторства налогового кодекса. А его неосторожные слова спишем на подсознанку. Вот только сейчас бастует не пролетариат, бастуют рыночные торговцы. Но ему все они на одно лицо. Я задумалась, можно ли принести благо народу, который презираешь? Сумеешь ли ты служить людям, которых ты за людей не считаешь? Помните, словам, якобы неосторожно сказанным в невыключенный микрофонеще кандидатом в президенты Виктором Януковичем после избирательного митинга: "Не понял, почему эти дебилы так и не расходятся"...

В ряду сынов отечества, у которых нечаянно вырвалось их отношение к народу, Борис Колесников с его знаменитой фразой про то, что «бабка на рынке должна быть конкурентной супермаркету Ашан». У Бориса Колесникова, еще одного непубличного отца налогового кодекса, свое сложное отношение к рыночным торговцам. Помню, когда во время неудачного интервью я попыталась вывести его на разговор о первых заработанных им деньгах, то он сказал что-то о привозимых им апельсинах, а потом развернулся и ушел. Через какое-то время я поняла: он ужасно хочет забыть то время, когда сам работал продавцом.

Народу пришлось выслушать еще одно признание - от отца русской демократии, которое он как член украинского парламента от Партии Регионов пытается экспортировать в Украину, Вадима Колесниченко. Тот вообще решил испугать митингующих. Он пригрозил представителям малого бизнеса, что они, как «пушечное мясо… понесут тяжелое наказание», а вдохновители акций протеста спрячутся на «Корсике и на Сицилии». Правда, предприниматели в долгу не осталисьи попросили уточнить, кто именно поедете на Корсику и Сицилии, пригрозив судом. Любопытно, что Тигипко, который вместе с профессором Преображенским не любит пролетариат, апеллировал к журналистам, убеждая, что мы должны помочь объяснить непопулярные реформы. Мы бы и объяснили, если бы, видели реформы и самоограничение, невзирая на лица. Если бы непопулярные меры сочетались с антикоррупционными…

На самом деле, я понимаю Тигипко, я тоже не люблю пролетариат, тот пролетариат, который вчера сидел в шахтах, а сегодня, дорвавшись до власти, распиливает бюджет.

Не люблю базарных торговцев и товароведов, которые сегодня, будто из мести за свое базарное прошлое, убивает упрощенку. Да, и комсомольцев, которые мечутся между Востоком и Западом, ихними и нашими, консерваторами и демократами, я, кстати, тоже не люблю. Но мне простительно: я не должна делать их счастливыми.

Маша Мищенко