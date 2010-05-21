Почему в Кембридже не учатся дети украинских министров или олигархов

Недавно в Кембридже по инициативе Украинского общества прошел круглый стол на тему "Свобода СМИ в Украине: правда или вымысел". Главными спикерами мероприятия стали приехавшие по приглашению общества украинские журналисты.

Мои нечастые вылазки за западную границу родины полезны прежде всего потому, что они как бы кристаллизируют для меня понятие нормы. Нормы в обустройстве быта, в обустройстве государственного управления, в обустройстве народного и ненародного хозяйства.

Мы приехали в Кембридж на круглый стол, посвященный свободе слова в Украине, и я увидела даже не норму, а то, что можно считать оптимальными условиями для науки и высшего образования, идеальные условия для вызревания, воспитания и реализации научной мысли. Кембриджский Университет занимает первое место в рейтинге европейских вузов и третье - в мировом рейтинге. Мы приехали сюда по приглашению украинского общества, куда входят украинские аспиранты и один-двое украинских студентов бакалавриата. Кембридж - это и студенческие общежития, расположенные в средневековых замках и викторианских дворцах. Правда, комнаты студентов, это не гостинные, обитые шелком, а обычный евростандарт элитного общежития, комната и санузел плюс иногда второй уровень – место для занятия.

Элитность Кембриджа – это не значит беспредел денег. Наверное, при прочих равных условиях в анкетах шансов поступить в Кембридж будет больше у потомка многовековых жертводателей университета, чем у пролетария. Но никто с уверенностью такого никогда не обещает. А вот если отпрыск аристократа будет хоть на пол пункта хуже пролетария, то никакие родовые гербы не помогут. Место отдадут более умному пролетарию. Кстати, несмотря на то, что Кембридж - элитный город и университет, большинство местной профессуры питает давнюю неприязнь к аристократам. На городских выборах традиционно побеждает левая партия либерал-демократов, которую активно поддерживает местная профессура. На факультетах есть несколько последователей марксизма и социалисты.

Но известен и другой случай. В прошлом году тут отказали в приеме аппликанта, несмотря на то, что в приданое за сановным малышом давали десять миллионов английских фунтов. Правда, информация о том, откуда подавали заявку на поступление, отличается. Одни говорят, что купить место хотел кто-то из страны бывшего советского содружества, другие говорят, что какой-то нефтебарон с Ближнего Востока. Здесь не учатся дети украинских министров или олигархов. Они больше учатся в Лондонской школе экономики. Там как-то демократичнее для таких вот людей.

Надо сказать, что западное образование и хорошее образование - далеко не всегда равнозначные понятия. Надо признать, что даже университеты топ-десятки не всегда бескомпромиссны в вопросах набора студентов и аспирантов, если у тех есть известные родители и большие деньги. Но Кембридж и Оксфорд славятся именно своей способностью послать в баню десять миллионов фунтов, если их обладатель не произвел на них впечатления. Единственный украинский студент Кембриджа, присоединившийся к украинскому обществу, это Андрей Гордийчук, сын столичного предпринимателя, выпускник престижной киевской школы. Остальные украинцы – докторанты, люди, пишущие диссертации. Всего украинское общество насчитывает около семидесяти украинцев, на протяжении последних пяти лет защитившихся в Кембридже и участвовавших в разных программах.

Украинская география сегодняшних аспирантов и докторантов Кембриджа самая широкая: Киев, Черновцы, Львов, село с Полтавщины, Цюрупинск Херонской области, Рени Одесской области и другие города и веси Украины. История их попадания сюда - это не только история колоссального труда и везения, это история невероятной самоотверженности их семей. Говоря о том, скольким пожертвовали ради них их родители, эти в общем-то битые жизнью ребята едва сдерживают слезы. Украинцы в Кембридже занимаются разными темами. Одни пишут программу, чтобы расшифровать геном человека, другие изучают жидкие кристаллы, третьи исследуют влияние идентичности на принятие политических решений.

Но все эти люди поддерживают очень тесную связь с Родиной. С украинских веб-ресурсов начинается и заканчивается их день. Гости из Украины для них - это и маленькая лекция из первых рук о ситуации дома и возможность неформального общения. В прошлом году по их приглашению сюда приезжал Арсений Яценюк. В этом году они пригласили журналистов. Кроме вашей покорной слуги, в Кембридж приехали и тележурналист Мирослав Откович и журналист Татьяна Черновол. На круглый стол собралось человек тридцать.

Это был разговор о том, как развивалась украинская журналистика последние десять лет. Разговор о том времени, когда мы не могли упоминать имен оппозиционных политиков, и когда вместо того, чтобы писать, каким образом разбогател бывший глава НАКа Бакай, мы писали, как он охотился в Африке. Рассказ о том, что первым знаковым событием в области свободы слова стал материал о том, как развлекался сын экс-президента, и как после публикации этого текста из-за унизительной ремарки Ющенко в адрес автора статьи сотни журналистов подписались под письмом протеста к Президенту, победу которого еще так яростно недавно отстаивали. Мы рассказывали о пяти годах почти абсолютной свободы (хотя Татьяна Черновол при этом упоминала, как ее журналистские расследования в некоторых изданиях иногда убирали со страниц, мотивируя техническими причинами) и о том, насколько очевидным является сейчас откат в прошлое в тележурналистике. В общем, на круглом столе звучало много журналистских историй о солидарности и изобретательности журналистов, о том, как пытаются нагнуть журналистов сейчас, о том, что есть каналы, которые брыкаются, не давая навязать себе цензуру, которую сейчас отдельные менеджеры телеканалов называют редакционной политикой.

Для себя мне было приятно обнаружить, что все присутствующие обитатели Кембриджа, физики, лирики и ботаники, уже не говорю об историках и политологах, прекрасно знали, что такое «коалиция тушек» и разбирались в тонкостях нашей избирательной системы. Они с интересом слушали рассказ Татьяны Черновол о реинкарнации бывшего оппозиционера Антона Яценко, который сейчас окучивает министерство экономики при новой власти, воссоздавая теневые схемы. С интересом слушали о том, насколько однобоко подавал Интер харьковские соглашения, и о том, как в эфире этого телеканала самый известный детский врач страны умолял министра теневого правительства не ехать по стране организовывать акции протеста. Надо сказать, что ведущие телеканала странным образом подобрали оппонента премьер-министру теневого кабинета. Доктора, который по странному стечению обстоятельств не только одинаково любим властями России и Украины, но и одинаково смело судит и о политике, и о педиатрии.

Если же выбирать цитату, которая больше всего повеселила аудиторию, то, пожалуй, стоит вспомнить рассказ Татьяны Черновол о конфузе Януковича в Василькове. Заканчивая предвыборный митинг в Василькове, тогдашний еще кандидат в Президенты заметил, что народ так и не расходится. Недовольный настойчивым стоянием своего электората Янукович якобы обратился к своему окружению со словами: "Не понял, почему эти дебилы так и не расходятся". Колонки не были отключены, и адресованное попало в уши собственно электората.

Смех сквозь слезы и тревога, наверное, таким был лейтмотив нашего разговора в Кембридже. Но закончить мне хочется тем, чем я собственно закончила свое выступление. Возможно, сейчас, когда помощи ждать неоткуда и намерения власти свернуть свободу слова становятся все более очевидными, все-таки что-то должно произойти. Возможно, в будущем включится что-то совсем неожиданное, невероятное, как в 1991 году, когда Украина стала независимой. Как в 2004 году, когда кандидат власти казался единственным возможным для этой страны, и победа оппозиции казалась невероятной. И, возможно, сейчас или чуть позже включится какой-то совсем неожиданный фактор и произойдет что-то, что сделает свободу слова объективной реальностью. И тогда демократия победит в нашей стране навсегда. По крайней мере, это то, во что мне очень хочется верить.

Маша Мищенко