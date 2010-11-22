Предприниматели хотят услышать от Колесниченко, кто прячется на Сицилии

Центральный штаб спасения украинского предпринимательства требует публичных извинений от народного депутата (фракция Партии регионов) Вадима КОЛЕСНИЧЕНКО «за оскорбление миллионов граждан Украины и организаторов акции».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе штаба.

В частности, в заявлении предпринимателей подчеркивается, что осуществляемое В.КОЛЕСНИЧЕНКО «запугивание людей», которые намеревались выйти 22 ноября на Майдан Незалежности в Киеве реализовать свое конституционное право на собрания, является действием противозаконным.

При этом представители Центрального штаба заявляют, что заявка на проведение бессрочной акции на Майдане Незалежности на 100 тысяч человек была подана в КГГА и завизирована ГУ МВД в г.Киеве.

Также предприниматели требуют от В.КОЛЕСНИЧЕНКО указать конкретные фамилии «причастных» к протестам против Налогового кодекса лиц, которые «спрячутся за границей: на Сицилии, на Корсике, в оффшорных зонах».

«В противном случае Центральный штаб будет рассматривать заявление данного господина как клевету на организаторов акции на Майдане Незалежности со всеми вытекающими юридическими последствиями», - говорится в заявлении.

В контексте слов о том, что «в стране нет никаких волнений», предприниматели рекомендуют В.КОЛЕСНИЧЕНКО заметить сотни тысяч людей, вышедших на протесты 16 и 18 ноября по всей стране.

Как известно, 19 ноября в комментарии сайту «Delfi» В.КОЛЕСНИЧЕНКО заявил, что граждане, протестующие, дестабилизирующие работу государственных органов, будут наказаны по всей строгости закона. По его мнению, из-за своих действий предприниматели могут понести "тяжелое наказание".

"Самое главное, чтобы большинство людей знало, что пушечное мясо, которое идет впереди - пострадает. А те, кто их туда пошлет, спрячутся за границей: на Сицилии, на Корсике, в оффшорных зонах. Оттуда будут просто наблюдать, как дураков отправляют на тюремные нары. Каждый должен четко понимать - за свои 3 копейки люди понесут тяжелое наказание", - заявил депутат.

"Майдана-2 не будет, потому что дураков уже не осталось. Их уже развели как лохов, обманули, поимели и выбросили на свалку истории", - отметил В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

По его мнению, в стране нет никаких волнений. "Рассказы об этих волнениях - это воспаленный ум идиотов, пытающихся сжечь дом, в котором живут, для того, чтобы найти какого-то таракана. Лишь бы они сами не сгорели в том огне, на котором они хотят погреть руки", - отметил В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

"Одна часть людей абсолютно не понимает, зачем приезжает на акции, а другая часть одурманенная, не знающая, чего от них хотят добиться", - считает депутат.

По мнению В.КОЛЕСНИЧЕНКО, подавляющее число протестующих не знакомы с принятым Налоговым кодексом. "Их как пушечное мясо толкают под топор мясника, под топор закона", - цитирует «Delfi» слова депутата.