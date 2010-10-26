Табачник "оценил" украинскую литературу. Необразованность или духовная темнота?

Не могу смириться с тем, что министр образования и науки независимой Украины последовательно воспитывает у сограждан комплекс неполноценности в сравнении с соседями-россиянами. Объясняться это может одним: не воспринимает Дмитрий Владимирович эту самую независимую Украину. Она была и остается для него доминионом «единонеделимой», каким-то второстепенным оказиональным образованием. В геополитическом и духовно-культурном смысле Дмитрий Табачник - малороссиянин.

Вот цитата из недавнего интервью Дмитрия Табачника ряду западноукраинских СМИ: «Толстой и Достоевский были моральными авторитетами для общества последней четверти XIX – начала XX века. Остаются они моральными авторитетами и сегодня. Более того, сегодня их авторитет приобрел такое всемирное значение, что ни одного украинского писателя прошлого или современности с ними даже сравнить невозможно”.

Мне вспомнилось, как еще в мои студенческие годы венгерский гимназист, милый и интеллигентный ребенок, победитель всевенгерской олимпиады по русскому языку и литературе, желая сделать приятное «россиянину» (как он считал), сказал, что в их школах учителя российской называют Александра Пушкина «российским Шандором Петефи»).

Тогда сначала что-то шевельнулось неприятное в душе: как можно даже «сравнивать» «наше все» с, пусть и талантливым, но юношей, который погиб в возрасте 26 лет, хотя и много обещал своими «Витязем Яношем» и «Апостолом»? Тем более что Пушкина я просто боготворил (и боготворю сейчас).

Но быстро поймал себя на мысли, что Петефи – национальная гордость венгерского народа. Высший моральный авторитет. И именно поэтому сравнение Пушкина с ним для венгра – это невероятный комплимент. И его нужно адекватно оценивать. Оставив за скобками литературные достоинства и количество произведений поэтов.

Или взять словаков (кстати, Петефи, и это не очень известный факт, был этническим словаком, настоящее имя – Александр Петрович). Творцом самого литературного словацкого языка и самым выдающимся прозаиком здесь считается Мартин Кукучин (1860-1928 гг.) Его роман «Дом под горой» для словака – то же, что для русского «Война и мир» Толстого или «Преступление и наказание» Достоевского. Невзирая на разные масштабы талантов. Если кто-то скажет словаку, что ни одного словацкого писателя нельзя даже сравнивать с Толстым и Достоевским, то этот «кто-то» рискует сходу получить в морду.

Потому что у каждого есть своя персонифицированная национальная гордость. И уже тем самым эти персоны, эти национальные символы, сравнимы между собой и стоят в одном ряду.

Неужели, Дмитрий Владимирович, вы не видите в украинской литературе предмета для национальной гордости, не видите моральных авторитетов и великих талантов? Тарас Шевченко – нет? Между тем, Николай Некрасов, выдающийся представитель любимой вами российской литературы, называл его «человеком замечательным». Не соглашусь лишь с тем, что «русской земли». А в 1918 году в Петрограде был открыт памятник Великому Кобзарю с надписью на постаменте «Великому украинскому поэту-крестьянину Тарасу Григорьевичу Шевченко – 1814 – 1861. Великий русский народ. 1918». Для великого русского народа Шевченко был великим. А для Табачника?

А Иван Яковлевич Франко для вас не является моральным авторитетом? Автор «Моисея», «Захара Беркута», «Ивана Вишенского», невероятного количества переводов, исторических и литературоведческих трудов. В 1907 году российские академики с мировым именем Шахматов и Корш выдвинули кандидатуру Франк в члены-корреспонденты Петербуржской академии наук, очевидно, признавая и научный, и моральный авторитет Каменяра. Но реакционные научные круги не допускают избрания Франка в Академию. Интересно, а вы бы, пан научный работник, поддержали избрание Ивана Яковлевича?

Боюсь, что нет. Он же галичанин, а по вашему мнению, «галичане практически не имеют ничего общего с народом Великой Украины ни в ментальном, ни в конфессиональном, ни в лингвистическом, ни в политическом плане».

А блестящий прозаик Михаил Коцюбинский? Хотя, он «Тени забытых предков» захидняцким говором написал...

Короче, никого не может сравнить Табачник с непревзойденными россиянами – ни Григория Сковороду, ни Лесю Украинку, ни Панаса Мирного, ни Ивана Нечуя-Левицкого, ни Николая Зерова, ни Максима Рыльского. Все не то. Нечем гордиться малороссам. Например, переводчиком Борисом Теном. Подумаешь, просидел десятки лет и сделал переводы «Одиссеи» и «Иллиады» на украинский язык, намного более точные и качественные, чем Василий Жуковский и Николай Гнедич (кстати, уроженец Полтавы) - на русский. Это все пустяки.

Много можно было бы еще писать о том, чем могут и должны гордиться украинцы. Но для Табачника писать смыслу нет. Его слова из интервью не от незнания, а от мировоззрения, самоощущения, самоидентификации малороссиянина.

И потому Дмитрию Владимировичу Табачнику - не место в должности министра образования и науки Украины. И это мое твердое убеждение. В конечном итоге – медицинский факт.

Осознает ли это президент Виктор Янукович? Кстати, Виктор Федорович, от такого министра вы очень скоро рискуете услышать сентенцию о том, что «ни одного украинского политика прошлого или современности с Путиным и Медведевым даже сравнить невозможно…»

Николай Писарчук