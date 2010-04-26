А что сделали вы для того, чтобы ратификация не состоялась?

Не знаю, случался ли в украинской политике более сильный индикатор на наличие инстинкта государственника, чем оставшийся в Крыму еще на 25 (на 25?) лет Черноморский флот. Не знаю, была ли черта, за которой заканчивается Украина и начинается «зона исключительных интересов России», столь явной. Но в первые же дни, когда стало известно, что газ обменяли на флот, мне было очень интересно знать, готовы ли ее переступить те, кто так красиво говорил о любви к Родине, а потом, перебравшись в ПР, о любви к родине и стабильности.

Вы будете голосовать за ратификацию соглашения о том, чтобы флот остался в Крыму? Как вы оцениваете обмен газ на флот? Эти вопросы мы задавали на протяжении нескольких дней разным политикам. Мы признательны тем, кто вопреки репутации сторонников «стабильности» и широкой коалиции, высказал свое мнение. И решили опубликовать список людей, которые то ли не нашли необходимости, то ли не нашли слов, чтобы высказать свое мнение по поводу Черноморского флота.

Владимир Горбулин, экс-глава СНБО, долго извинялся, благодарил за то, что не забываем, но сказал, что ему надо заниматься ликвидацией Института проблем национальной безопасности, и поэтому, у него нет времени комментировать.

Игорь Смешко, экс-председатель СБУ. Его помощник обещал перезвонить и предоставить комментарий. Так и не позвонил.

Петр Порошенко, экс-председатель СНБО, бывший министр иностранных дел, отказался комментировать.

Раиса Богатырева, председатель СНБО, отказалась от комментария, хотя в пятницу в телеэфире пыталась объяснить договоренности.

Александр Лавринович, министр юстиции, в прошлом зампредседателя Народного руха Украины. В пятницу от комментариев отказался, так как «не видел документов». В понедельник нам объяснили, что министр уезжает в Страсбург, и предложили сделать официальный запрос.

Сергей Головатый, член ПР, в прошлом – национал-демократ. Не брал трубку мобильного телефона после новости об обмене газ на флот, на смс с просьбой прокомментировать новость не ответил.

Десять лет назад, когда нынешний премьер-министр Азаров руководил налоговой, страну потряс случай. Одесский предприниматель Сергей Каверин, которому в налоговой отказались выдать документы, без которых, по его словам, он «не мог жить и работать», кинул там бутылку с зажигательной смесью. Он сжег себя и пятерым налоговиков, которые у бизнеса ассоциировались с карательными отрядами. В те дни, работая в бизнес-издании, я обратилась к предпринимателям за комментариями. Директора самых крупных концернов, богатейшие люди страны приезжали в редакцию, чтобы высказаться об этой войне между бизнесом и налоговой. Они были на стороне бизнеса, они находили и время, и слова, чтобы высказать это свое мнение. А сейчас при премьере Азарове, у страны ставят под сомнение территорию, и слуги народа робко прячутся за спинами пресс-секретарей. Им нечего сказать… Они «не видели текста соглашений». У них нет мнения. Им страшно. И пусть это не их крупный газовый бизнес пострадает от нератификации соглашения, – они тоже боятся. Боятся за квартиры, машины, полученные и неполученные должности, за свои маленькие и побольше корытца и лоханки, в которые им отливают их похлебку те, кто кромсает страну. И в такие моменты думаешь, что один из последних героев этой страны погиб в 1999 году.

– Вы забрали у меня документы, без которых я не могу жить и работать.

– Не можешь – не живи.

Тогда прозвучал взрыв. И до сих пор бизнесмены считают эту смерть не напрасной: все увидели, что идет война. Эта война показала, что есть люди, которым не страшно умереть за свое дело. Прошло больше десяти лет, и вряд ли мы среди официальных лиц найдем героя, способного даже не кинуть бутылку, а просто замолвить словечко за страну. Такое чувство, что сейчас в политике живут и здравствуют только потомки тех, кто «воевал» в заградотрядах... Они не мечтают о светлом европейском будущем. Они ищут обоснования политики власти и укрепляют механизмы самовоспроизведения.

Они не читают документов, закрепляющих за Крымом Черноморский флот, потому что не хотят их комментировать, они за них голосуют.

Маша Мищенко