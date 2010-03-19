Тесты внешнего оценивания: изголодавшийся ректорат застыл в нервном ожидании

После последних новостей, касающихся тестов внешнего оценивания, не покидает совершенно тягостное чувство. Гуманитарный вице-премьер Владимир Семиноженко поспешил заявить, что система внешнего оценивания будет пересмотрена. Который день подряд газеты выходят с информацией о том, что вступительная кампания будет изменена, что добавятся экзамены. Изголодавшийся ректорат и коррумпированная часть преподавательского состава застыли в нервном ожидании. Им, знаете ли, уже два года взяток не платят, понаехала лимита из сел, на международную экономику хотят. А чем еще объяснить, что в 2008 году, когда после сдачи тестов руководство центра оценивания на селекторном совещании предложило ректорам украинских вузов дать списки детей, которые лучше всех сдали тесты, чтобы пригласить их в свои университеты, ни один из ректоров не обратился за этими списками? А зачем им отличники? Это ведь не будущее страны, это твари, которые разрушают их «бизнес».

Во все времена для детей из регионов поступление в вуз (на желаемую специальность) было как маленькая смерть. Старательным отличникам, не всегда пробивным, детям родителей, живущих на зарплату, в этой жизни отводились специальности, на которых был недобор. Их хлопали по плечу и говорили: какая разница, где учиться, главное как устроишься. Я знаю это, так сказать, эмпирически… Думаю, что мой брат был едва ли не единственным студентом, кто в 1995 году поступил на факультет международных отношений одного из одесских институтов бесплатно. Во всяком случае, так говорили дети преподавателей этого же вуза. Нам ничего это не стоило в смысле денег, а что касается нервов, общения с ректором (в конце концов, дай Бог ему здоровья) – это уже история нашей семьи. Он подтвердил свое соответствие этому институту и красным дипломом и докторской диссертацией в одном из европейских вузов и научными публикациями в солидных французских, английских, немецких журналах.

Мне повезло больше. В первые годы независимости во Львов на факультет журналистики брали всех абитуриентов с Восточной и Южной Украины, которым позволялось сдавать экзамены на русском языке. Это была такая политика «воспитания кадров».

Тесты внешнего оценивания просто преломили ход развития системы образования. По большому счету, была единственная реформа (элемент реформы), проведенная при Ющенко. В эти годы посчастливилось поступить в вузы детям моих друзей. Поступить без шока, без особого стресса, без осознания того, что ты играешь в судьбоносную лотерею, в которой абсолютный выигрыш светит только людям-кошелькам. Они поступили легко, сдав тесты на сто девяносто с чем-то, потому что они учились… Это просто был приз, который ждал их после десятилетнего забега. Момент счастья, возможно, главный момент справедливости за всю их непростую жизнь.

Эксперимент окончен, господа... А теперь экзамены. Все по местам, и кем там, детка, работают твои родители? Это сигнал родителям выпускников: не стоит вкладывать деньги в школьное образование – собирайте деньги на контракт или взятки.

История введения тестов внешнего оценивания содержит две группы – героев и антигероев. Герои держат толстые папки с полными слез благодарными отзывами родителей и результатами своих исследований. Антигерои (противники) включают мотивацию «несовершенства тестов», говоря, что детей натаскивают, заставляют учить определенный объем знаний. В общем, пряча глаза, они размышляют о педагогике. Я нашла старое интервью с директором центра внешнего оценивания Игорем Ликарчуком. Он говорит, что ему угрожали те, кто имеет деньги, власть, полномочия.

Я вот думаю, чем объясняется спешка высокопоставленного чиновника в желании изменить вступительную кампанию… Что ему от этой коррекции будет? В чем будет выражаться благодарность ректоров? Откат с каждого вуза, за правильно поступивших? Пожизненный пансион с отдельными отчислениями на инъекции для ботокса? Впрочем, полностью мы уже не узнаем. Разве что, если будем сильно всматриваться в его лицо.

Маша Мищенко