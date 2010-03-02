Администрация Януковича хочет стать киевским филиалом кремлевской?

Еще и трех дней не прошло с момента инаугурации Януковича, как на Банковой воцарился чужой дух. Точнее, стало пахнуть чем-то таким подхалимно-промосковским, таким, что уже почти выветрили со столичных холмов, в том числе и ветрами Оранжевой революции. Я не знаю точно, какие дела делались в Секретариате президента времен Ющенко. Но я убеждена – рабочим языком Секретариата Ющенко был украинский. Именно на государственном языке проводились совещания и давались интервью, по-украински общались и тогда, когда софиты и камеры выключены, и тогда, когда просто происходило общение между собой. И президент, и руководитель его Секретариата, и первый заместитель руководителя, и все остальные на всех служебных ступенях, разговаривали по-украински. Президент и его государство Украина разговаривали между собой на одном, родном, языке.

И так же я теперь убеждена, что в Администрации президента Януковича рабочим языком становится или уже стал язык иностранный, русский. И не только в бытовых разговорах между чиновниками, но и, что хуже всего, русский стал языком официального общения руководителей АП Украины не только между собой, но и с прессой, и следовательно, с народом. Недопустимо – новый президент Украины, устами своих аппаратчиков, начал разговаривать со своим государством на чужом языком, как иностранец, варяг, призванный на царствие!

Что же мы увидели и услышали уже в первые дни президентства Януковича? Почему так внезапно всплыла аналогия с московской Администрацией?

Форма освещения деятельности нового президента на ТВ вызывала довольно четкие ощущения о кальке с кремлевского «оригинала». Помните российские телеканалы? Кабинет президента Медведева (раньше – Путина), на заднем плане большой стол, на переднем – приставленный к нему маленький, за которым глава государства слушает отчет какого-то чиновника о проблемах и достижениях. Несколько знаковых фраз с обеих сторон, и у электората должно сложиться впечатление о высочайшем беспокойстве... То есть не просто нужно донести, что президент заботится о стране, а показать наглядно, каким именно способом он это делает. Что-то раньше я таких телекартинок у нас не припоминаю.

Первые указы нового президента тоже вызывают немало вопросов. По крайней мере относительно их грамотности. Вот текст указа на сайте АП о выражении сочувствия по поводу смерти историка Дашкевича (кстати, Дашкевич - один из основателей Центра исследований освободительного движения, член наблюдательного совета Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого»).

Указ не насчитывает и десятка строк, а уже вызывает замечания по языковому вопросу:

«Президент України висловив жаль з приводу смерті Ярослава Дашкевича

Президент України Віктор Янукович висловив щирий жаль (тобто співчуття – Авт.) з приводу смерті всесвітньо відомого історика Ярослава Дашкевича…»

Этот «жаль» (то есть «сожаление») и некоторые другие огрехи свидетельствуют о том, что писался текст указа по-русски (может с московских образцов), а затем его перегнали через автопереводчик.

Кстати, на самом президентском сайте сохранились указы Ющенко о выражении им именно «співчуття» ( то есть «сочувствия») по поводу смерти того или другого деятеля. По крайней мере, шаблончик могли бы использовать! Кстати, языковые проколы и в других текстах лишь подтверждают сомнительность их украинского происхождения.

Идем дальше. Указ - это лишь бумажка, а что же люди?

Уже первые свою публичные выступления руководители Администрации президента Украины произнесли на русском языке. Не знаю, может это отзвук того, что свою первую небольшую речь после второго тура выборов, уже принимая поздравления как избранный президент, Янукович сгоряча тоже произнес по-русски? Неужели с избранием Януковича так быстро “отнялся язык” у новой политической элиты?

Пятница, следующий день после инаугурации. Поужинав, страна включает “Большую политику”, чтобы послушать новых высокопоставленных должностных лиц. И что же слышит нация? Она слышит первое публичное выступление нового первого заместителя главы АП Ирины Акимовой, которое она на протяжении всей программы произносит... на русском языке (правда, с непреодолимым сильным донецким акцентом). И это государственный служащий высокого ранга.

Но еще больше меня поразило, что из восьми, кажется, журналистов, которые присутствовали при этом, лишь один задал вопрос по-украински. Но, госпожа Ирина и здесь не ошиблась – ответила по-донецки. Странно, почему руководители известных изданий не выразили своего удивления и прямо не спросили Акимову о языке общения? Может, она им не владеет?

Пани Ирина, не забывайте, что вы - украинский государственный служащий и со своими гражданами должны разговаривать по-украински.

Что же касается Николая Азарова, который претендует на должность премьер-министра, то тут вообще плохи дела. Не лучше ли было бы и для страны, и для самого Азарова с учетом не владения литературным языком отказаться от этой должности?

В воскресенье и сам новый руководитель Администрации президента Сергей Левочкин дал первое большое телеинтервью украинскому телеканалу на русском языке (хотя и, конечно, с сильным украинским акцентом). Может, и ему тяжело дается литературный язык? Но, вроде бы, еще молодой, мозги должны схватывать такие вещи на ходу.

Пользуясь случаем хочу обратиться к нашей прессе. Уважаемые журналисты, задавайте чиновникам вопросы по-украински и требуйте от госслужащих отвечать на государственном языке! Мне непонятно, почему языком официоза стал иностранный, а пресса воспринимает это как должное и даже не протестует.

Хочу также обратиться к чиновникам. Мне очень не нравится неуважение ко мне как к гражданину. Если вы, при достижении определенного статуса, до сих пор не выучили язык своего государства, - дело плохо, но поправимо. Вероятно, сложно учить язык, но вы пытайтесь. Это сложно, но вполне возможно. Я даже рецепт знаю - просто нужно разговаривать по-украински. А высшей шик – даже попробовать думать по-украински!

Кстати, я сознательно не акцентирую на том, ЧТО ИМЕННО говорили высокие чиновники, когда чужим языком пытались объяснить мне, что они хотят сделать в моей стране. Показывая ломоть хлеба с салом, они предлагают нам забыть о государственности, свободе, независимости. Сейчас очень опасный момент, когда страна едва приобрела определенные очертания Государства, и вдруг - все может «обнулиться». Этого “обнуления” и нельзя допустить.

Просто хочу предостеречь новую власть: высокое должностное лицо, которое разговаривает со своим государством на чужом языке рискует тем, что государство не услышит и не поймет его. В то же время, не зная, не применяя в повседневной жизни государственный язык, чиновник вряд ли поймет проблемы и потребности нации. Они так и будут сосуществовать в параллельных мирах, создавая каждый для себя свою страну, а когда их пути вдруг будут пересекаться, то с удивлением и непониманием, взглянув друг на друга, опять будут разбегаться по своим углам. Чужие друг другу и безразличные друг к другу. И так – до ближайших выборов. Или революции?..

Татьяна М., Киев