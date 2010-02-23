Выполнимость внешнеполитических задач будет зависеть от наших отношений с Россией

Уходящая "оранжевая" власть оставила новому Президенту и новому правительству воистину катастрофическое наследство. Система органов власти в стране слаба и разбалансирована как никогда. Не осталось ни следа от того запаса прочности экономики, накопленного в годы, когда Украину за ее рекордные темпы экономического роста называли "восточноевропейским тигром".

Страна балансирует на грани дефолта.

Сегодня Украина, как никогда ранее, уязвима перед действием внешних факторов. Особенно критичной является зависимость от внешних источников займов. Позиции страны на внешней арене ослабели до недопустимого уровня.

В этой ситуации перед нашей внешнеполитической службой будут стоять труднейшие по содержанию задания. Министру иностранных дел тут не позавидуешь.

Есть области, где положение дел можно исправить немедленно, путем повышения требовательности и исполнительной дисциплины. Мир устал от того, как Украина ведет дела на международной арене. Устал от массовых невыполненных обещаний. От злоупотребления внешнеполитическими событиями во внутренних целях. От постоянных, ставших нормой нарушений дипломатического протокола, этикета, и наконец, простой вежливости.

Не сомневаюсь, что новым президентом эти безобразия будут исправлены очень быстро.

Однако большинство проблем не удастся искоренить одним усилением исполнительской дисциплины. Нужна политическая воля для реформирования внешнеполитического курса страны.

В чем состоит главная причина поражений внешней политики эпохи Ющенко? Ответ однозначен – она состоит в ложном выборе стратегии отношений с Россией.

Почему практически ни одна из внешнеполитических целей, которые ставил перед собой Ющенко, не была достигнута?

Почему Украина не только не стала членом НАТО, но даже не получила ПДЧ? Почему мир не признал Голодомор геноцидом?

Почему Президент европейской страны стал в последние пару лет фактически персоной нон-грата не только в Москве, но и в большинстве западных столиц?

В чем причина катастрофического падения доверия к Киеву в сфере энергетики и почему европейские страны одна за другой дружно дают добро на прокладку обходных газопроводов?

Почему уходящий Президент, несмотря на титанические усилия МИДа, не удостоился даже символического рукопожатия со стороны Барака Обамы?

Почему единственным пожеланием ключевых стран Евросоюза к новому президенту Украины, устами госсекретарей МИД Великобритании, Франции и Германии в январе с.г., стало пожелание нормализации отношений с Россией?

Ответ ясен и признается всеми: развязанная Ющенко политика "холодной войны" в отношениях с Россией не только находится в вопиющем противоречии с национальными интересами Украины, но и значительно превысила порог толерантности со стороны наших западных партнеров, была признана ими неадекватной, не отвечающей международным реалиям.

В количественных показателях этот ущерб измеряется миллиардами долларов.

Новоизбранный президент Украины ставит перед собой весьма амбициозные внешнеполитические задачи. Как и во время прошлого президентства, выполнимость поставленных задач будет в основном обусловлена правильным выбором стратегии отношений с Российской Федерацией. Эти отношения могут стать тем рычагом, взявшись за который можно будет вытащить из болота проблем всю украинскую внешнюю политику.

Сегодня налицо все предпосылки для нормализации этих отношений. Но налицо и сформировавшийся за последние годы глубочайший кризис доверия, который не преодолеть одними публичными заявлениями. Наши партнеры давно не верят украинским политикам, которые в прошлом заявляли одно, а делали диаметрально противоположное. Обещания будут, как никогда ранее, подвергаться жесткой проверке практикой.

Сегодня диалог с Россией может идти только в формате взаимного учета пожеланий сторон и неуклонного исполнения достигнутых договоренностей.

И нужно четко осознавать: наученные горьким опытом прошедших пяти лет, европейские столицы будут пристально изучать все аспекты украинско-российских отношений, заблаговременно страховаться от всяческих факторов риска, могущих возникнуть в диалоге Киева и Москвы.

В Украине в последние годы непропорционально большое внимание приковано к дебатам о путях обеспечения национальной безопасности страны. Дебатируется в основном вопрос вступления - невступления в НАТО, а аргументы базируются на мифе о якобы существовании серьезной внешней военной угрозы безопасности страны.

Миф этот в пух и прах разнесла президентская кампания. НИ РАЗУ в ходе этой кампании не обсуждались вопросы внешней военной угрозы Украины. Единственный кандидат, включивший в программу тезис о членстве в НАТО, получил 0,22 % голосов. Выборы показали: украинцы не ощущают ни малейшей внешней военной угрозы с чьей бы то ни было стороны.

Сегодня в Украине вопрос о членстве в НАТО фактически снят с повестки дня политического дискурса.

Но наивно полагать, что проблема будет снята, если о ней просто перестать говорить. Ведь законодательно и на практике подготовка к членству в НАТО продолжает оставаться достаточно серьезным сегментом и внешней политики, и деятельности правительства страны.

Это ситуация шизофренической раздвоенности. И эта раздвоенность будет парализовать сознание госслужащих, прекрасно знающих программы политических сил, участвовавших в выборах, и в то же время официально связанных принятыми в последние годы юридически обязательными документами.

Украина не может решать насущные вопросы своего развития, не внеся изменений в законодательство, и в частности, в Закон Украины об основах национальной безопасности, который на сегодня устарел и более не отражает существующих реалий. Необходимо законодательное закрепление фактически существующего с момента независимости внеблокового статуса Украины, как об этом неоднократно говорил избранный Президент Украины Виктор Янукович.

И если существуют еще какие-либо сомнения в целесообразности этого шага, все точки над "і" расставило бы проведение референдума по этим вопросам.

Два слова об отношении к Европе. Для правильного выстраивания европейской политики нам нужно избавиться от идеалистического отношения к ЕС как к идейному монолиту, как к союзу равных партнеров. Есть страны, которые преимущественно спонсируют экономическое развитие других, есть страны – "локомотивы" политической интеграции, а есть и страны, являющиеся преимущественно "потребителями" производимой Евросоюзом "дополнительной стоимости" – во всех смыслах. Приоритетность отношений с различными группами стран ЕС должна, естественно, для нас быть различной.

Необходимо избавиться от заискивающего отношения к брюссельской бюрократии, от которой на самом деле зависит решение достаточно ограниченного количества жизненно важных для Украины вопросов. Даже прогресс в ключевом для украинских граждан вопросе безвизового режима зависит не от Брюсселя, а напрямую от двусторонних отношений Украины со странами ЕС. Поэтому европейская политика Украины должна основываться на двусторонних отношениях, в первую очередь – с ключевыми, имеющими преимущественный политический вес государствами.

Анатолий Орел, генеральный директор Центра международных и сравнительных исследований, бывший начальник главного управления внешней политики (Администрации Президента Л.Кучмы)