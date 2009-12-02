Гриценко: Был эффективным министром - буду эффективным Президентом

Наводить порядок в армии - это не бегать с выпученными глазами, кричать подчиненным «Упал! Отжался!» и любоваться покрашенной травой. Это профессиональные, но вместе с тем решительные действия министра обороны и его команды. За которыми стратегия изменений, логика, закон - и результат.

Армия - это не только войска. Армия - это государство, только меньшее по масштабам. Это финансы и бюджет в 10 миллиардов гривен. Экономика - транспорт, связь, строительство, аэродромы, порты, склады и свыше 200 предприятий. Это социальная сфера - жилье, котельные, водопроводы, детсады, госпитали и санатории. Образование и гуманитарная сфера - академии, университеты, колледжи, лицеи, библиотеки, музеи, телевидение и пресса. Это внешняя политика - кооперация оборонных предприятий, международные военные учения, миротворческие миссии на разных континентах.

Армия - это сотни тысяч подчиненных и тысячи чиновников, в погонах и без погон. Реформаторы и ретрограды. Профессионалы и бездари. Честь и коррупция.

Я не терял времени и уже через две часа после назначения на должность поставил первые задачи руководящему составу Минобороны и Вооруженных Сил. Определил стратегию развития и тактику действий. С первого дня личным примером вводил принцип «делай, как я» вместо «делай, как я сказал».

Одним из первых решений остановил массовое сокращение армии, которую до меня уменьшали по 75-80 тысяч человек в год. Определил семь угроз военной безопасности Украины, сформулировал для армии конкретные задачи, довел их каждому командиру бригады и полка за подписью министра - впервые за годы независимости! Сегодня каждый командир боевой части знает, как он должен действовать в случае любой угрозы.

Главным приоритетом определил боевую подготовку. При мне наши летчики летали больше, чем российские или белорусские - по 70-90 часов в год, штурмовики - 110 часов. В море выходило свыше 20 военных кораблей и судов - больше, чем Черноморский флот России. Аэромобильные войска выполняли свыше 20 тысяч прыжков с парашютом ежегодно, днем и ночью. Проводились военные учения стратегического уровня. На полигонах я лично проверял профессиональный уровень офицеров - стрельбу из боевых машин, огневую и физическую подготовку - от лейтенанта-командира взвода до полковника-комбрига.

Развернул решительную борьбу с коррупцией. При мне все структуры Минобороны были лишены права торговать имуществом. Солдаты не строили генералам дачи, а кто из командиров нарушал этот приказ - терял должность немедленно. Вступительные экзамены в военные вузы принимались на Яворивском полигоне комиссией министра - чтобы уменьшить коррупцию на местах. За издевательство над солдатом, финансовые злоупотребления и взяточничество снимал погоны и увольнял из армии без пенсии. За нарушение норм офицерской и служебной этики, которые наносили ущерб армии, теряли должности директора департаментов, командиры частей и корпусов, командующий Сухопутными войсками и заместитель министра.

Ввел прозрачность использования бюджетных средств и распределения жилья. До сих пор газета «Народная армия» публикует данные о каждой распределенной квартире. Я не заботился о рейтингах и не скрывал преступления в армии. Наоборот - Минобороны было единым министерством, которое размещало такую информацию в Интернете вместе с приказами министра о наказании коррупционеров и взяточников.

Заставил олигархов доплатить свыше 200 миллионов гривен за заключенные до меня невыгодные соглашения и контракты. Это позволило в 2005 году предоставить военным в 2,7 раза больше квартир, чем в 2004-м, а для контрактников - построить современные общежития, лучше, чем в армиях Польши, Венгрии и Словакии.

Заботился о здоровье военных и их семей. При мне военные госпитали получили современного медицинского оборудования больше, чем за все предыдущие годы независимости. Укомплектовал пять мобильных госпиталей, проверил их в действии поднятием по тревоге и маршем на расстояние 820 километров. Современным диагностическим оборудованием оснастил мобильные санитарно-эпидемиологические отряды. Были введены в действие три санитарных вертолета Ми-8 с дальностью полета до 950 километров. Восстановлен и сертифицирован для международных перелетов медицинский самолет Ан-26 "Вита", в котором можно оперировать человека прямо на борту в полете. Если бы мы имели такой самолет в 2005-м, то обгорелую девочку Настю Вивчар транспортировали бы наши военные, а не иностранцы чартерным рейсом.

Привлекал армию на помощь населению во время чрезвычайных ситуаций. Утечка фосфора на Львовщине, ураган на Волыни, лесные пожары в Крыму, в Днепропетровской и Херсонской областях, "птичий грипп" на Юге, наводнения на Западе Украины - армия всегда была рядом и спасала людей.

Привлек к разработке и модернизации техники десятки оборонных предприятий - Киев, Харьков, Львов, Донецк, Днепропетровск, Черкассы, Одесса, Симферополь, Николаев, Павлоград, Кременчуг, Запорожье... Десятки тысяч высокотехнологических рабочих мест нужны в Украине, вместо того, чтобы поддерживать чужие экономики, закупая технику за границей.

Был единственным министром, который разместил номер мобильного телефона в Интернете. Солдаты, командиры частей, руководители оборонных предприятий, мамы солдат и жены офицеров звонят до сих пор. Просят помощи или поздравляют с праздниками.

Когда погибал солдат, даже без вины командиров, расходы на похороны брала на себя воинская часть. Кроме того, по моему приказу на кладбище присутствовал генерал не ниже командира корпуса - чтобы смотрел в глаза мамы погибшего солдата и больше заботился о подчиненных.

Ввел одинаковую для всех, от солдата до генерала, полевую форму одежды. Избавил армию от портянок и нарядов на кухню. Россия только сейчас приступает к таким изменениям.

Впервые снял музыкальный фильм об украинской армии при участии лучших звезд нашей эстрады, возобновил традиции офицерских баллов.

При мне украинскую армию стали уважать другие государства, на Востоке и на Западе. И я никому не разрешил переступить за линию национального интереса Украины.

Как и обещал, без боевых потерь вывел украинский контингент из Ирака. Сократил до 12 месяцев срок срочной службы в армии. Добился увеличения денежного обеспечения солдат срочной службы в три раза, контрактников и младших офицеров – в два раза. Численность генералов сократил до европейских норм.