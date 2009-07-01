О свободе слова в Украине: Молчание ягнят–2

В 2004 году все западные аналитические центры были единодушны: свобода слова в Украине под угрозой, а источником угрозы является власть... В этом году зафиксирован второй отход от свободы слова. Но не из-за власти, а через редакционную политику...

Каждый из пишущей, говорящей и показывающей братии, кто еще не открестился от кодекса журналистской чести, не может с отстраненным видом лицезреть пещерную тенденциозность новостийных блоков и беспрецедентный цинизм режиссуры «Свободы слова» на «Интере».

Одной из основных проблем независимой Украины является ложное представление о демократии как о свободном волеизъявлении народа. Речь не идет о пересмотре целесообразности свободы выбора – этот фактор по-прежнему является необходимым условием демократических процессов. Необходимым, но не достаточным. Дело в том, что если свобода выбора не подкреплена осознанностью, то грош-цена такому выбору.

Махатма Ганди был прав: всегда необходимо прикладывать максимум усилий, дабы каждый человек осознавал сущность своего выбора и его последствия – как для себя, так и для общества, страны в целом. Справиться с этой задачей без поддержки СМИ было невозможно и в эпоху античности, а что уже говорить о современном информационном обществе?! Увы, но приходиться отмечать печальный симптом – точнее, своеобразный «синдром молчания ягнят-2».

«Молчание ягнят-1» выпало на времена позднего Брежнева, когда сформировалась прослойка трезвомыслящих и ответственных журналистов, но задействовать трезвомыслие означало угодить за решетку, а то и вовсе лишиться жизни. Вот и молчала журналистская братия, лишь изредка перешептываясь на кухнях да скрипя зубами в курилках.

Состояние дел со свободой слова и прессы во времена независимой Украины было хоть и не идеальным, но позитивная динамика в этой сфере явно превосходила уровень социально-экономического развития, а это дорогого стоит. Единственный сбой произошел в 2004 году, когда все западные аналитические центры были единодушны: свобода слова под угрозой, а источником угрозы является власть.

В этом году зафиксирован второй откат свободы слова, но в отличие от 2004 года власть уже не состоит в реестрах гонителей и преследователей СМИ: вместо нее эту функцию выполняют редакционная политика собственников и элементарное нежелание журналистов ввязываться в резонансные истории. Упражняться в серьезной аналитике также почти никто не горит желанием, ведь думать и сопоставлять факты – это так утомительно и непривычно!..

Гораздо проще и надежней – «оттрубить» простенький репортаж или выдать на-гора какое-нибудь умозаключение из разряда «ни уму ни сердцу». Это позволяет обеспечить жизненный минимум и попытаться «дожить до теплых дней».

На личностном уровне такой подход можно если и не принять, то уж во всяком случае понять. Но с точки зрения совести и гражданской позиции подобная жизненная стратегия крайне ущербна. Дело даже не в том, что в этом случае журналист по существу отрекается от фундаментальной функции журналистики и кодекса журналистской чести, а в том, что в стратегическом плане он расчищает путь махровым демагогам и циникам, для которых судьба страны – лишь разменная монета в их политической игре.

К слову, как это ни иронично и трагикомично, но первой жертвой власти такого типа окажется не страна в целом, а свобода слова и журналистика. И надо признать, что позиция у новых вершителей судеб будет весьма аргументированной: если свобода слова оказывается невостребованной даже журналистской средой, значит обществу она не нужна; а раз так, то сей вывод надо узаконить… Если же кто-то вознамерится противиться закону, то с теми будут поступать по всей строгости опять же закона.

Как говорится, правовое государство в действии… Но кто из вас хотел бы жить в таком «правовом государстве»? Кто хочет, чтобы его дети в нем жили? Поэтому не пытайтесь дезертировать и отсидеться в окопах: в этой войне гражданское общество и журналистика обречены на одно из двух – победить или умереть.

Журналистам вовсе не обязательно дожидаться, пока политики обнародуют информационную повестку дня: они вполне могут принимать ответственные решения сами – благо, функциональные обязанности и уровень информированности им это позволяет. Я понимаю: многие попросту устали. Но ничего не поделаешь: демократия – это тест на соответствие требованиям демократических норм, на умение эффективно пользоваться демократическими правами и на понимание того, что прав без обязанностей не бывает.

Давайте же немного проясним ситуацию с обязанностями. К примеру, обязаны ли журналисты принимать сторону БЮТ в конфликте с телеканалом «Интер»? Конечно же, нет. Но каждый из пишущей, говорящей и показывающей братии, кто еще не открестился от кодекса журналистской чести, не может с отстраненным видом лицезреть пещерную тенденциозность новостийных блоков и беспрецедентный цинизм режиссуры «Свободы слова» на «Интере».

Не может хотя бы ввиду ущербности тактики, при которой медийное пространство страны однажды может превратиться в сплошной «Интер». Тогда уже и хотел бы, да не скажешь. Так что не ждите у моря погоды: она может и не появиться, а плыть ведь как-то надо...

Увы, но пока что общество имеет дело преимущественно с журналистской позицией, в которой легко угадывается «простимулированная» ангажированность. К примеру, под Новый год некоторые «птицы певчие» предсказывали к началу третьего квартала либо повальные задержки выплат зарплат и пенсий, либо же пополнение недостающих денежных средств за счет эмиссии и как следствие – гиперинфляцию.

Тот факт, что такого рода «знатоки» в очередной раз сели в лужу, меня не удивляет. Обескураживает иное: никто из этих «говорящих голов» не собирается не только признавать свою некомпетентность, но и извиняться перед правительством, которому был нанесен очевидный моральный урон апокалиптическими пророчествами.

Причина того, почему мы так и не дождемся посыпания голов пеплом, имеет две составные части: во-первых, незыблемые моральные каноны у упомянутых ребят были всегда не в чести, а во-вторых, с какой стати извиняться за то, что не является твоим интеллектуальным продуктом, что ты обнародовал исключительно из соображений «срубить деньжат».

Нет, никто не возьмется утверждать, что нынешний формат правительства идеален с точки зрения персонального состава и эффективности исполняемых функций. Теперешний Кабмин можно и нужно критиковать хотя бы потому, что он восприимчив к здоровой, объективной критике. Но давайте обеспечим хотя бы мизерный уровень объективистики и сравнительного анализа.

Почему бы не вспомнить, по какому принципу формировался нынешний состав правительства. И пусть нам не изменяет искренность: некоторые кабминовские персонажи даже не пытались отрицать, что изначально играли роль «засланных казачков». А что касается сравнительного анализа, то даже в тяжелейших условиях, вызванных мировым кризисом, правительство Тимошенко выглядит явно предпочтительней правительства Януковича, работавшего в оранжерейных условиях. Это признают все аналитические центры Европы, США и России.

Почему бы нашей журналистской братии это не обнародовать? Безусловно, за каждым закреплено право на особое мнение, но давайте свою позицию начнем хотя бы немножко аргументировать – вместо того, чтобы заниматься «сотрясанием воздухов».

Также не вписывается в каноны совести и здравого смысла тот «заговор молчания», который многие журналистские корпорации устроили вокруг нынешнего владельца «Интера» и его наполеоновских планов. Все ведь прекрасно понимают: подписывать документы, пребывая в коме, – это издевательство над здравым смыслом. Осознавая зыбкость своих позиций собственника, Фирташ пошел ва-банк, доводя тенденциозность редакционной политики на «Интере» до абсурда.

Но едва ли он настолько бы «съехал с катушек», если бы не был мотивирован кое-кем извне, если бы эти «кое-кто» не дали ему понять, что «война все спишет», а победа в войне еще и по-царски наградит – не только окончательно узаконит право собственности на «Интер», но и возвратит статус монопольного посредника на рынке газа.

Ловлю себя на мысли, что хотя эта ситуация и замешана на аморализме, пороках и всяческой мерзости, но в целом она вкладывается в устоявшееся представление о логике и закономерностях поведения. А вот на чем базируется умалчивание средствами массовой информации причин поведения Фирташа – логике не поддается.

Возможно, уводя разговор в тупики сплетен и демагогии, журналисты намереваются подольше сохранить интригу. В самом деле, если оперативно вскрыть настоящую подоплеку неадекватности телеканала «Интер» и его собственника, то этот пазл легко складывается и читатель (зритель, слушатель) утрачивает интерес к теме. А это значит необходимость нахождения нового информповода, который способен зацепить человека за живое.

Если «молчание ягнят» в этом случае обусловлено именно такими причинами, то смею заверить: сложностей с поиском новых информповодов не предвидится. Достаточно провести журналистское расследование источников средств, на которых построена избирательная кампания технических кандидатов.

Народу будет очень любопытно узнать, что на мифические sms-переводы и мизерные членские взносы невозможно оплатить не то, что полгода, но даже полчаса рекламы на «Интере». Как любопытствовал в таких случаях классик, «откуда дровишки?» Безусловно, для многих сограждан будет шоком, что их новоиспеченные кумиры не очень белы и пушисты, да и политическая самостоятельность не является их сильным местом.

Впрочем, стоит ли покупать кота в мешке – это святое право каждого гражданина, которое по своей мистической подоплеке не уступает даже праву выбора президента. А вот установить наличие кота в мешке – это уже не право, а обязанность СМИ.

Виталий Чудновский, народный депутат Украины