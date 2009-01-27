Юлия Тимошенко – не Мария-Антуанетта ...

- Папа, а кризис нас не коснется? - Нет, сынок, он коснется лишь олигархов. А нас он просто накроет. (Современный анекдот) Библейская истина - накормить народ пятью хлебами и двумя рыбами мог лишь Спаситель наш.

Житейская мудрость - белых и пушистых политиков не бывает.

Закон экономики – преодоление кризиса невозможно без определенного снижения уровня жизни, в частности уменьшения объемов потребления товаров и услуг, сокращения количества рабочих мест.

Задача правительства в условиях кризиса очевидна: минимизировать влияние негативных явлений, выискивать энергичные, эффективные решения, а неминуемый груз трудностей и потерь как можно более равномерно распределить между всеми слоями населения.

С чего же начало осуществление программы антикризисных мер правительство Юлии Тимошенко?

20 декабря 2008 года правительство приняло постановление № 1118 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 16 марта в 2000 г. № 507», инициировало принятие Верховной Радой Украины Закона № 797-VI «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам налогообложения», а также рассмотрение законопроекта «О местных налогах и сборах», который прошел первое чтение в Верховной Раде.

В результате - все эти нормативные акты вызывали абсолютно негативную реакцию как в среде малого и среднего бизнеса, так и тех рядовых налогоплательщиков, которых они прямо касаются.

Владельцы автомобилей с большими объемами двигателей устроили «покатушки» в центре столицы, предприниматели покинули свои рынки и пришли к стенам парламента, во Львове более 100 фур заблокировали центр города.

Несогласных всех категорий объединяет одна тревога – народ увидел угрозу «латания дыр» в бюджете за счет простого люда, того же среднего класса, который едва-едва начал формироваться в стране, и который, говорят эксперты, является основой электората политической силы Юлии Тимошенко, ее правительства, такого либерально-демократического...

Можно, конечно, упрекнуть собственный народ, который не обнаружил патриотизма перед непопулярными шагами власти, но характерно другое – по всем названным позициям правительство сдало назад, признало свои ошибки.

22 декабря, как сообщал официальный Урядовый портал, первый вице-премьер Александр Турчинов провел совещание при участии министров финансов, экономики и руководителей ГНАУ, Госкомпредпринимательства и Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины.

Решено: создать рабочую группу из руководителей министерств и ведомств, которая будет работать с председателями городских советов и предпринимателями относительно согласования окончательной редакции Закона «О местных налогах и сборах» в части рыночного сбора и платы за парковки.

Как отмечается, «с учетом обращений многих региональных субъектов малого бизнеса» принято решение отложить до 1 апреля вступление в силу постановления Кабинета Министров Украины №1118, которое регламентирует вопрос упрощенной системы налогообложения и освобождения плательщиков единого налога от уплаты налога на добавленную стоимость...

Было принято решение не облагать налогом приобретенные основные фонды при переходе граждан с упрощенной системы налогообложения на общую.

Также признали возможным отозвать законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О налогообложении прибыли предприятий» (в части выплат по распределенной прибыли при наличии финансового посредника)», относительно не включения в валовые расходы расходов предприятий на покупку товаров или услуг по соглашениям с предпринимателями, которые платят единый налог.

Как отмечается, первый вице-премьер-министр поручил руководителям ведомств работать «в постоянном социальном диалоге с предпринимателями, чтобы не было односторонних действий».

Примечательно, что даже один из лидеров БЮТ, вице-спикер Верховной Рады Николай Томенко заявил: законопроект “О местных налогах и сборах”, который предусматривает повышение рыночного сбора в десятки раз, будет доработан или вообще не будет принят. По его словам, законопроект, который уже был принят в первом чтении, не будет поставлен на повторное голосование, пока под ним не подпишутся представители крупнейших ассоциаций предпринимателей.

Странно как-то выходит, правительство устами О.Турчинова заявляет, что проект Закона «О местных налогах и сборах» призван упростить налоговую нагрузку на предпринимателей, а те же предприниматели, напротив, видят в этом угрозу уничтожения рыночной торговли, появления 3 млн. безработных.

Недоработали пиарщики или, может, ситуация намного хуже и население просто не воспринимает предложения власти, не верит ей?

Удивительным образом усилия центральной власти относительно выхода из кризиса совпали с действиями “любимого мэра киевских бабушек”, который так же целеустремленно пытается изыскать новые источники поступлений в бюджет, – от новых тарифов и сборов до собачьего налога. (Интересно, кто из них первый вспомнит о наследстве Никиты Хрущева, который в свое время пытался ввести налог на фруктовые деревья в частных хозяйствах).

Непримиримые оппоненты - один в маске фантазера, другая в маске сестры милосердия - сошлись на том, что бюджет проще всего спасать за счет усиления налогового бремени, причем без дифференциации уровней доходов.

Мантры о том, что “мы прорвемся и все обязательно будет хорошо”, конечно, действуют, производят впечатление на тех, кто любит смотреть телевизор поздней порою. Но не забываем – управленческие решения принимаются не перед телекамерами, а во властных кабинетах, где господствуют совсем другие силовые линии.

Прекраснодушная руководительница Кабинета Министров совсем недавно сетовала на отечественных олигархов, которые не желают хоть немного поделиться необъятными состояниями, чтобы поддержать работников собственных заводов и фабрик, однако сама начала проводить антикризисные меры через бумажники этих же наемных работников, а не их боссов.

Юлия Тимошенко – не Мария-Антуанетта и никогда неосмотрительно не посоветует народу, который бунтует из-за недостатка хлеба, есть круасаны. Она расскажет нам о строительстве нового НПЗ, дешевой курятине и бензине из водорослей, о непреывной борьбе с теми, кто мешает ей вести народ к светлому будущему.

А вот всю правду об угрозах, которые стоят в настоящее время перед украинской экономикой, перед дырявым бюджетом, в котором даже налоговая видит риск недополучения 3,5 млрд.грн., она не скажет никогда, тем более за считанные месяцы до начала президентской кампании.

Возможно, первый урок, который нужно усвоить в Украине в условиях финансово-экономического кризиса и заключается в осознании того, что времена мессий и провидиц минули. Обманывают и обдирают тех, кто хочет быть обманутым и обобранным.

И еще – потенциал Майдана как источника народного волеизъявления вовсе не исчерпан. Стоило предпринимателям выйти с протестами на улицы, к стенам Верховной Рады, как власть начала отыгрывать назад. Причем Кабинет Министров активнее реагирует на выступления демонстрантов, киевская же мэрия еще не проснулась, поскольку не проснулись киевляне.

Отсюда - каждое решение власти, которое так или иначе касается доходов простого люда, должно проходить своеобразную народную экспертизу. В нашем полугражданском полупатерналистском обществе, как видим, есть силы, способные идти к власти не с просьбами или со взятками, а с требованиями, способные вести аргументированный диалог о том, как должен обеспечиваться принцип социальной справедливости перед лицом испытаний.

Если уж нам и суждено было выйти из кризиса более сильными, то вероятно же не в смысле сплочения населения под партийно-идеологическими лозунгами, а под флагами защиты своих интересов – на уровне общественных движений и независимых профессиональных объединений.

Украине нужен качественно новый уровень социального диалога народа и власти.

Алексей Кварта