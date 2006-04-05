”Регионы” совершают ритуал

Сегодня слушала новости о том, что “Регионы” что-то там требуют, выдвигают какие-то условия... По-моему, это игра на публику, на избирателя – не больше. Ну какие они могут выдвигать условия? Идет настоящая конкурентная борьба за благосклонность Президента. БЮТ обивает пороги со своей стороны, “Регионы” пытаются, чтобы их заметили – со своей...

А все эти заявления Кушнарева о разделе портфелей, требования к партнерам по коалиции – не больше чем ритуал, рассчитанный на то, чтобы показать избирателям некую деятельность. А то еще, чего доброго, забудут о существовании избранников.

Никто всерьез эти условия воспринимать не может.

Подозреваю, что на самом деле БЮТ с “Регионами” сбивают цену в торгах за участие в коалиции. Если Юля все-таки станет премьером, то ее, наверное, так обложат со всех сторон, что она и скрипнуть не сможет...

В целом все это интересно выглядит на фоне конституционной реформы, которая вроде бы лишила Президента рычагов влияния на формирование парламентского большинства. Решающее слово все равно остается за ним. А партии, которая набрала больше всего голосов, приходится унижаться и просить: ну возьмите нас в коалицию, ну дайте хоть капельку власти...

Конкуренция – всегда на пользу обществу, даже в борьбе за право объединиться с проигравшей “Нашей Украиной”.

Илона Вышинская, г. Киев