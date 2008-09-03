Где же имена погибших российских миротворцев?

Реплика

Моя статья в УНИАН «Какая разница между Косово и Южной Осетией» вызывала град недоброжелательных комментариев из России. В статье я доказываю, почему косовский случай нельзя ставить на один уровень с тем, что творится сегодня в Грузии. Комментарии из России (известного происхождения) написаны как будто под копирку: автор дурак и свинья, потому он не прав. Ни одного аргумента мне приведено не было, кроме одного.

В своей статье я написал, что до сих пор не обнародованы фамилии погибших миротворцев. Мне возражают, что такие имена Россия назвала...

Но я имею в виду не погибших в войне российских военнослужащих, а именно тех, кто действительно был в Южной Осетии в качестве миротворцев до 8 августа.

То есть нет официальной информации и независимого (при участии международных организаций – ООН, ОБСЕ и тому подобное) расследования относительно того, когда названные лица, которые погибли в войне, были взяты на контрактную службу, когда попали в роли миротворцев в Южную Осетию, время, место и обстоятельства их гибели.

Без этих данных говорить об убийстве грузинскими войсками именно миротворцев могут лишь те, кто готов безоговорочно верить любой информации российской власти. Но той информации, о которой я говорю, до сих пор нет, хотя прошло уже 25 дней от начала событий в Южной Осетии и 23 дня, как военные действия прекратились непосредственно на территории неопределенной республики.

Потому-то у меня есть сомнения относительно истерии в российских СМИ относительно гибели миротворцев. Если кто-то из корреспондентов предоставит ссылку именно на достоверную информацию, буду готовый признать свою ошибку.

Борис Кушнирук