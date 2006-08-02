2 августа православная церковь отмечает Ильин день. Пророк Илия был одним из первых угодников Божиих, которых стали почитать на Руси. Во имя его еще при князе Аскольде, в начале IX века, был воздвигнут соборный храм в Киеве. И княгиня Ольга поставила церковь во имя пророка Божия Илии на севере Руси, в селе Выбуты.

Святой пророк Илия, подвизавшийся в древние времена в далекой Палестине, всегда воспринимался православным русским народом как один из ближайших святых. По всей Руси воздвигались храмы в честь Илии пророка. В «Ильинских» церквях совершались и совершаются крестные ходы, особенно в засуху.

Пророк Илия - один из самых почитаемых святых Ветхого Завета. Он родился в Фесвии Галаадской за 900 лет до Рождества Христова. По преданию Святой Церкви, пророк Илия будет предтечею второго пришествия Христа на землю и во время проповеди примет телесную смерть.

В народном воображении пророк Илия грозен и суров, но в то же время щедр: он распоряжается силами природы. В его подчинении дожди, гром, молнии и земное плодородие. На Ильин день вся нечистая сила, спасаясь от огненных стрел пророка, превращается в различных зверей, поэтому 2 августа существует обычай - не пускать в дом собак и кошек, чтобы не навести на дом молнию и гром. Согласно народному календарю, с Ильина дня начинают собирать горох, заканчивают косить сено, не едят землянику и не купаются.