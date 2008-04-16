Риторика Ющенко может усугубить инфляцию

Меня поражает предвзятость комментариев Виктора Ющенко о причинах инфляции в Украине, равно как и невнятные ответы правительства по этому вопросу.

Совершенно очевидными являются следующие тезисы:

1. Инфляционные процессы в долгосрочном периоде являются объективными для мировой экономической системы. Достаточно сопоставить покупательную способность ведущих мировых валют и индексы цен на товары сегодня и, скажем, 10 или 20 лет назад. Следствием этих процессов является рост доходов населения и изменение структуры потребления, определяющей спрос на различные товары и услуги. Проблемы в конкретных национальных экономиках возникают тогда, когда инфляция становится следствием выпуска в оборот так называемых «необеспеченных», эмиссионных денег. Если, к примеру, Центральным банком страны выпускается в оборот дополнительная масса денег не обеспеченная соответствующим объемом товаров, работ или услуг.

2. Основными причинами нынешней инфляции в Украине являются следующие факторы (по степени значимости): резкий рост стоимости энергоносителей (составляющих около 30% украинского ВВП); обвал доллара США и незыблемость гривны по отношению к нему; резкий рост банковского потребительского кредитования за последний год (более чем в два раза) совместно с ростом реальных доходов населения, что обеспечивает достаточно высокий платежеспособный спрос на товары и услуги (наиболее наглядна ситуация с количеством покупаемых автомобилей, невзирая на стоимость бензина); монополизация украинского рынка и слабое антимонопольное законодательство; наведение порядка на таможенных границах.

Низкий уровень производительности труда и роста производства, в условиях глобального рынка, является не столько фактором инфляции, сколько фактором уровня доходов населения и платежеспособного спроса.

3. Социальные выплаты населению, за которые критикуют правительство, в силу незначительности объемов не являются фактором инфляции, а обеспечивают хоть какую-то защиту малоимущих слоев населения. Наоборот, сворачивание социальных выплат повлечет переход значительной части населения за черту бедности. Тем более, что правительство проводит выплаты не за счет эмиссии, а за счет реальных доходов бюджета.

Из вышеизложенного со всей очевидностью следует, что основные рычаги снижения инфляции находятся в руках Национального банка, влияние на который имеет именно Президент.

Что же касается антимонопольной политики и роста производительных сил, то решение этого вопроса требует консолидации политических элит и государственных органов, что в настоящее время представляется маловероятным.

Продолжение риторики Президента и оппозиции может усугубить ситуацию, порождая в стране инфляционные ожидания, стимулирующие избыточный спрос на товары, что также становится одним из факторов инфляции.

Александр Притыка, президент «Агентства инвестиционного менеджмента»