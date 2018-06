Стартовал открытый бета-тест игры

2 июля 2015 — Компания Wargaming рада сообщить о начале открытого бета-теста MMO-экшена World of Warships. С сегодняшнего дня каждый желающий может ощутить себя в эпицентре грандиозных морских сражений середины XX века.

Участники бета-теста смогут опробовать в бою свыше 80 легендарных боевых кораблей. Основу арсенала составляют американские и японские ветки, укомплектованные эсминцами, крейсерами, линкорами и авианосцами вплоть до топовых железных исполинов 10 уровня. Также в игре появились первые представители британского и советского флота. Сражения развернутся на десяти боевых локациях.

«Мы искренне рады новому этапу в жизни проекта, — сказал Данила Волков, директор по разработке World of Warships. — Уже во время закрытого бета-теста мы поняли, что игра по-настоящему нравится людям. Свыше 410 000 участников, средняя продолжительность игрового сеанса более двух часов в сутки и миллионы положительных отзывов — эти результаты превзошли все наши ожидания. Последние несколько дней мы были заняты тестировкой сервера и финальными приготовлениями к старту открытого теста. И теперь мы с удовольствием выносим игру на суд широкой общественности и приглашаем всех желающих отправиться в свой первый бой с World of Warships».

Отдельного внимания заслуживает система кастомизации. За боевые достижения игрокам начисляются знаки отличия — сигналы и флаги, которые не только украшают мачту, но и положительно влияют на характеристики корабля. Они способны приносить множество полезных бонусов: от дополнительного коэффициента получаемых кредитов до небольшого увеличения максимальной скорости. Кроме того, улучшить боевые показатели корабля поможет прокачка навыков командира и модернизация боевой машины.

Очередная интересная новинка открытого бета-теста — камуфляжи. Это своеобразные расходники, которые устанавливаются на любой корабль и действуют в течение одного боя. Умелое использование камуфляжа значительно затрудняет противнику визуальное наблюдение за

Об игре World of Warships

World of Warships — это free-to-play ММО-экшен, который позволяет окунуться в мир масштабных морских баталий и опробовать в бою легендарные военные корабли первой половины ХХ века.

Продуманный геймплей поможет отточить логику и стратегическое мышление, а детально проработанные модели военной техники в сочетании с реалистичной физикой и множеством игровых локаций обеспечат полное погружение в атмосферу морских сражений. Управляй легендарными военными кораблями в командных онлайн-баталиях World of Warships.

О компании Wargaming

Wargaming — один из крупнейших мировых издателей и разработчиков на рынке free-to-play MMO. Компания была основана в 1998 году и за это время успела разработать и выпустить более 15 проектов. В настоящее время компания Wargaming работает над военной серией MMO-игр, посвященной танковым, воздушным и морским сражениям середины XX века: World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships. Все три проекта станут частью единой ММО-вселенной Wargaming.net (www.wargaming.net), объединяющей миллионы игроков в глобальное сообщество варгеймеров.

В 2014 году Wargaming вышел на две новые платформы, выпустив World of Tanks на Xbox 360 и World of Tanks Blitz.

Wargaming — одна из первых компаний в индустрии видеоигр, которая наладила сотрудничество с военно-историческими музеями по всему миру, активно участвует в мероприятиях по сохранению и реставрации легендарных образцов военной техники и привлекает интерес других компаний к этой теме. Все акции и проекты, осуществляемые Wargaming в этой области, проходят в рамках созданной в 2013 г. глобальной программы «Помним всё».

