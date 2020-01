Рок-н-ролльный драйв: свинг-оркестр №1 в Европе даст единственный концерт в Киеве

Лучший свинг-оркестр Европы - Ray Collins' Hot-Club - 1 февраля снова сыграет в Киеве. В рамках мировой премьеры музыканты презентуют украинским меломанам новый альбом «When night comes to Berlin».

Их концерты как машина времени! Уникальный оркестр воспроизводит в выступлениях эстетику биг-бэндов 30-х и музыку 40х-50х. Вживую звучит удивительный синтез - свинг, неосвинг, джамп-блюз, джайв и рок-н-ролл.

За 20 лет творчества музыканты объехали с концертами весь мир и покорили США, родину эталонных свинговых биг-бэндов Дюка Эллингтона, Флетчера Хендерсона, Гленна Миллера, Каунта Бейси, Бенни Гудмена.

С 2005 года музыка Ray Collins' Hot-Club звучит в кино. Их песня «Barefoot» («Босиком») стала саундтреком к фильму «Босиком по мостовой» известного немецкого режиссера Тиля Швайгера («Достучаться до небес», «Бесславные ублюдки»).

Первый альбом «Shaking That Boogie» (2001) вывел оркестр в топ свинговых коллективов мира. Сейчас они - хедлайнеры мировых свинг-, джаз- и рокабилли-фестивалей. Для ценителей аутентичности и лампового звучания у Ray Collins' Hot-Club есть приятный сюрприз. Их новый альбом «When night comes to Berlin» традиционно вышел на виниле. Эти пластинки музыканты привезут на концерт в Киеве.

Выступления свинг-оркестра Ray Collins' Hot-Club - это музыкальное шоу, энергии которого невозможно сопротивляться. Каждый гость погружается в эру биг-бэндов и бурную культуру Америки 50-х. С первыми ударами ритм-секции танцплощадка взрывается.

1 февраля с свинг-оркестром сыграют главные рок-н-рольщики Киева - группа «Руки'в Брюки». Они исполняют зажигательный микс музыки 50-х: ритм-н-блюз, свинг, кантри, аутентичный рокабилли.

Купить билеты на концерт можно на сайте: http://bit.ly/2NkjD5f.

Встреча концерта на Facebook: https://www.facebook.com/events/469144370401617.