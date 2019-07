Известный канадский музыкант Пол Кристофер сыграет концерт в Киеве

15 июля канадский музыкант Пол Кристофер выступит с концертом в столичном Caribbean Club Concert Hall в рамках серии концертов Live Jazz Monday. Вместе с группой Пол исполнит авторские композиции в стиле фанк, латино и ритм-энд-блюз, а также композиции легендарных Al Jarreau, Stevie Wonder, Joe Jackson, George Gershwin, Toots Thielemans и Antonio Carlos Jobim.

Пол Кристофер - канадский вокалист и барабанщик. За время своей творческой деятельности музыкант несколько раз собирал собственные группы, а также сотрудничал в качестве вокалиста с известной канадской джаз-фьюжн группой The Code. Работу Пола отметили такие знаменитости, как музыкант Эдди Шварц (автор хита "Hit Me With Your Best Shot") и музыкальный продюсер Фрэнк Дэвис.

Крупнейшая газета Лас-Вегаса Las Vegas Review Journal написала про Пола: «Он задает ритм своей харизматичной энергией, наполняющей его песни».

Последние 15 лет Пол выступает на круизных лайнерах компаний Holland America Line, Princess Cruises и Norwegian Cruise Line, а 8 лет назад присоединился к Cunard’s 3 Queens в качестве джазового певца для Queens Room Orchestra.

15 июля приходите насладиться качественной музыкой в ​​исполнении виртуозных музыкантов - группы Paul Christopher Band. Проведите уютный вечер понедельника - позвольте себе расслабиться и отвлечься от обыденности!

Билеты: http://bit.ly/2G2pXuH.