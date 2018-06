В Киеве пройдет Неделя University of the Arts, London

С 24 по 28 марта 2015 года в Киеве пройдет Неделя Лондонского Университета Искусств (University of the Arts, London – UAL), флагманского британского вуза, который готовит специалистов в области маркетинга, PR, коммуникаций, искусства, дизайна.

В программе Недели University of the Arts, London – семинары и мастерклассы о подготовке творческого портфолио, необходимого для поступления в лучшие вузы мира, брендинге, а также вступительное интервью-собеседования для абитуриентов из Украины.

25 марта : UAL Open Doors Day Kyiv. Ukraine as a Brand

В программе мероприятий – День открытых дверей – UAL Open Doors Day Kyiv, который состоится 25 марта. Во время UAL Open Doors Day Kyiv директор приемной комиссии University of the Arts, London Тони Алстон прочитает семинар «Киев как бренд» (Kyiv as a Brand). Семинар является бесплатным, участие – на конкурсной основе.

25-28 марта: вступительное собеседование/интервью в University of the Arts, London

25-28 марта приемная комиссия Университета Искусств проведет интервью-собеседование для талантливых украинцев. Собеседование является бесплатным.

Предварительный отбор проводится специалистами официального эксклюзивного представителя Университета Искусств, Лондон в Украине – Образовательной группы «ДонСтрим».

Регистрация на предварительное консультацию для допуска к вступительному интервью-собеседованию в Украине, а также для регистрации на семинар «Киев как бренд»:

Тел.: (+38 044) 4960948, (+38 044) 5993180

e-mail: art@donstream.com.ua

www.donstream.com.ua

www.facebook.com/DonStream.art

Всего в University of the Arts, London ведется преподавание по более чем 200 специальностям (не считая краткосрочных курсов).

НекоторыеизспециальностейUniversity of the Arts, London: