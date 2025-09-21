Кремль стремится использовать утечку для давления на Запад и усиления страха в Украине.

Российский диктатор Владимир Путин мог организовать или одобрить утечку информации Bloomberg о дальнейшем усилении ударов по украинской энергетике и критической инфраструктуре.

Как говорится в отчете Института изучения войны (ISW), "заявления кремлевских инсайдеров продолжают свидетельствовать о том, что Путин остается преданным своей стратегии войны на истощение против Украины и Запада". По мнению экспертов, Запад до сих пор не смог заставить Кремль изменить подход.

Bloomberg 20 сентября сообщил, что источники, близкие к Кремлю, заявили: Путин считает военную эскалацию лучшим способом заставить Украину к переговорам на его условиях. Те же источники отметили, что российский лидер оценил: президент США Дональд Трамп вряд ли "много сделает" для усиления обороны Украины. Также встреча в августе на Аляске убедила Путина, что Вашингтон не стремится активно вмешиваться в войну.

Использование утечки информации

Аналитики подчеркивают, что Кремль имеет полный контроль над информационным пространством и не допускает случайных утечек. Поэтому Путин, вероятно, сознательно позволил распространить информацию, чтобы:

посеять страх в украинском обществе накануне зимы,

подпитать нарратив о неизбежности победы РФ,

использовать разногласия между США и ЕС.

В то же время в ISW отмечают, что акценты кремлевских источников игнорируют системные проблемы российской армии, которая уже неоднократно проявляла свою несостоятельность достичь поставленных Кремлем стратегических целей.

"Военная победа России в Украине не является неизбежной. Украина, США и европейские партнеры сохраняют влияние на исход войны", - подытожили эксперты.

Что предшествовало

Как пишет Bloomberg, недавняя тактика РФ показывает, насколько признаки сдержанности со стороны США подбадривают Кремль вести изнурительную войну, которая направлена на то, чтобы заставить Украину пойти на уступки.

