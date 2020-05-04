Президент-герой: как Путин негласно спасает Россию от коронавируса

Василий Рыбников

Чем глубже Владимир Владимирович Путин зарывается в бункер, тем больше просачивается в российскую прессу информации о том, сколько регулярных подвигов он там совершает, особенно когда выбирается на поверхность, - инкогнито, разумеется.

Неокрепшие умы в национал-предательской среде все громче шепчутся, будто бы Владимир Владимирович при первом запахе ИВЛ сильно укакались и бросили родину на произвол судьбы, но считать так - большая ошибка. И не в последнюю очередь она вызвана, к сожалению, легендарной личной скромностью президента-героя, старающегося не афишировать без надобности свои головокружительные операции в коронавирусном тылу. Снятие со стены главвоенхрама РФ мозаичной иконы «Путин разрывает пасть коронавирусу» по просьбе самого Путина, заявившего, что она опередила свое время и надо бы снести ее куда-нибудь в неприметное место, допустим, в Эрмитаж; гонения на программу режиссера Михалкова «Бесогон ТВ», в которой рассказывалось о том, как Путин победил в рукопашной схватке Билла Гейтса, спустившегося к нему посреди ночи в бункер по кабелю правительственной связи со шприцом для чипизации , - из этой досадной серии.

Тяжелые больные по всей России рассказывают, как по ночам к ним являлся странный лысый доктор с силиконовыми щеками и ставил, и ставил им градусники, а маленьким мальчикам даже лично делал естественную вентиляцию легких маленьким шлангом, и все они наутро становились здоровы.

К счастью, не все подвиги Путина удается скрыть. Так, с легкой руки пресс-секретаря Пескова стало широко известно, что Путин уже сейчас становится «экспертом в вирусологии» и лично изобретает вакцины, опережающие зарубежные аналоги на десятилетия, а то и вовсе навсегда. «Путин вмешивается ежедневно: В Кремле рассказали о ручном управлении в больницах России, - пишет российская пресса. - Путин в ежедневном формате вмешивается в работу больниц на местах, решая вопросы с предоставлением того или иного оборудования или средств защиты в случае их нехватки».

Неоднократно отмечались случаи, когда Путин лично приходил в один или другой госпиталь, раздавал там то или иное и уходил неузнанным. Тяжелые больные по всей России рассказывают, как по ночам к ним являлся странный лысый доктор с силиконовыми щеками и ставил, и ставил им градусники, а маленьким мальчикам даже лично делал естественную вентиляцию легких маленьким шлангом, и все они наутро становились здоровы, хоть и несколько взвинчены, а в милиции потом разводили руками и отвечали, что такой доктор в больнице никогда не работал. Сразу пять русских главврачей, пытавшихся выброситься из окон из-за коронавируса, были в последний момент пойманы и втащены обратно неизвестным пожилым спортсменом в кимоно и маске.

Сразу пять русских главврачей, пытавшихся выброситься из окон из-за коронавируса, были в последний момент пойманы и втащены обратно неизвестным пожилым спортсменом в кимоно и маске.

«Два президента, два мира»: Пока Трамп считает деньги, Путин спасает людей», - констатируют российские медиа. Все знают, что Трамп имеет проценты с каждого умершего от «ковида», - для того ЦРУ, собственно, и разработало этот русофобский вирус. В то же время президент Путин не только лично выносит на руках ветеранов войны, детей и котят из очагов заражения, но и помогает всему миру.

Так, узнав о том, что в Америке на радость Трампу вымирают целые штаты, Путин бесплатно отправил туда большой гуманитарный груз - дырявые перчатки, промышленные противогазы для лечения заикания испугом, халаты с надписью по-английски «Россия помогает», бодяженное бухло-антисептик и аппараты искусственной вентиляции легких, которые вследствие несоответствия стандартов напряжения при включении в американскую сеть пускают красивый дым, - в общем, «много медицинских товаров высокого качества». Не успел Трамп порадоваться, что наконец-то у Америки появились по-настоящему эффективные средства борьбы с коронавирусом, как Россия выставила ему гуманитарный счет - почти 660 тысяч гуманитарных долларов. И снова вышло так, что Трамп начал думать про деньги в то время, как Путин спасал человеческие жизни!

Так что ничего Владимир Владимирович не укакались, понятно?

Всех желающих помочь украинской армии в дальнейшей борьбе с коронарусским вирусом на Донбассе просят обращаться в https://savelife.in.ua/ru/about/#contacts фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ