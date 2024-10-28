Многое зависит от того, с какой целью вы посещаете эту страну.

Португалия в последние годы стала одной из самых популярных среди туристов стран Европы благодаря целому ряду факторов – от приятного климата круглый год до доступных цен и гостеприимных местных жителей. Но когда же лучше всего ехать на отдых в эту страну?

Американский путешественник Реджис Сент-Луис, объехавший страны на шести континентах, в своем блоге на Lonely Planet назвал лучшее время для посещения Португалии в зависимости от того, каковыми являются цели вашего путешествия.

Летние месяцы – лучшее время для пляжного отдыха

По словам Реджиса, в первой половине июня в Португалии в самом разгаре сезон фестивалей, а теплые солнечные дни уже становятся нормой. При этом до середины месяца страна еще не так переполнена туристами, как в топ-сезон.

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В летние месяцы туристов радует более теплая температура океана, особенно на юге в Алгарви, но в то же время эксперт предупреждает, что в июле и августе температура воды и толпы достигают пика, так что туристы должны быть готовы разделить прекрасные португальские пляжи с большим количеством других любителей солнца.

Главные туристические города Лиссабон и Порту также переполнены толпами в июле и августе, а цены взлетают до небес. При этом бронировать отдых на это период он советует максимально заранее.

Бюджетным путешественникам стоит приезжать с ноября по март

"Если вы хотите избежать толпы и насладиться самыми низкими ценами на проживание, запланируйте поездку на низкий сезон с ноября по март. Многие музеи и другие достопримечательности работают по сокращенному графику, хотя вы все равно найдете полный набор развлечений в городах и крупных поселках", – отметил бывалый турист.

В то же время он призвал туристов быть готовыми к переменчивым погодным условиям – в Порту и на севере страны высока вероятность дождей, а на возвышенностях будут низкие температуры. Тем не менее, на юге будет достаточно солнечного света, поэтому это прекрасный сезон для прогулок по вершинам скал в Алгарви.

Весна и осень – лучшее время для приключений на свежем воздухе

Как отмечает Реджис, межсезонье радует туристов в Португалии мягкими, часто солнечными днями, которые идеально подходят для походов, велопрогулок и других видов активного отдыха. Это прекрасное время, чтобы осмотреть главные природные чудеса Португалии без большого скопления людей.

Он отмечает, что в апреле на юге страны цветет изобилие полевых цветов, а на День освобождения 25 апреля в некоторых городах можно увидеть парады и фейерверки.

"Прекрасная солнечная погода делает май идеальным временем для посещения, особенно если вы отправляетесь в дальний поход, например, по Виа Алгарвиана или Рота Вичентина. Толпы начинают прибывать в Лиссабон, Порту и Алгарви, хотя это все еще довольно расслабленная атмосфера по сравнению с летним пиковым сезоном", – добавляет эксперт.

В то же время, по его словам, в сентября и октября в Португалии проводятся многочисленные фестивали урожая и сбор винограда, а пляжи уже намного спокойнее, хотя и температура океана может быть бодрящей.

При этом октябрь также является отличным месяцем для наблюдения за птицами, когда многие виды пролетают через страну по пути в Африку во время ежегодной осенней миграции, добавляет Реджис.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам также назвали лучшее время для посещения Италии и Исландии.

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